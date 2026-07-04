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🎵📰 Taylor Swift e Travis Kelce sposi 📅 sabato 4 luglio 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

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4 Luglio 2026

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📣 RAINEWS * CRONACA: «TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE SPOSI, MATRIMONIO TOP SECRET AL MADISON SQUARE GARDEN - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * CRONACA: «TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE SPOSI, MATRIMONIO TOP SECRET AL MADISON SQUARE GARDEN  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Non solo Taylor Swift e Travis Kelce: la storia (bizzarra) dei matrimoni al Madison Square Garden - ELLE

Non solo Taylor Swift e Travis Kelce: la storia (bizzarra) dei matrimoni al Madison Square Garden  ELLE (leggi di più)

📰 Stevie Nicks si è esibita al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce - Rolling Stone Italia

Stevie Nicks si è esibita al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce  Rolling Stone Italia (leggi di più)

📰 L’abito da sposa di Taylor Swift è una creazione Dior firmata Jonathan Anderson - d la Repubblica

L’abito da sposa di Taylor Swift è una creazione Dior firmata Jonathan Anderson  d la Repubblica (leggi di più)

📰 Tutte le foto del matrimonio grandioso di Taylor Swift (e Travis Kelce) a New York - ELLE

Tutte le foto del matrimonio grandioso di Taylor Swift (e Travis Kelce) a New York  ELLE (leggi di più)

📰 Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati: Camila e Selena infrangono le regole - DiLei

Matrimonio Taylor Swift, i look degli invitati: Camila e Selena infrangono le regole  DiLei (leggi di più)

📰 Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati a New York – People on Interview - ENTREVUE.FR

Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati a New York – People on Interview  ENTREVUE.FR (leggi di più)

📰 Taylor Swift e Travis Kelce, sposi in Dior. Chanel acquista la camiceria Charvet - La Voce di New York

Taylor Swift e Travis Kelce, sposi in Dior. Chanel acquista la camiceria Charvet  La Voce di New York (leggi di più)

📣 Taylor Swift e Travis Kelce si sposano al Madison Square Garden in nozze sfarzose e intime - Euronews.com

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano al Madison Square Garden in nozze sfarzose e intime  Euronews.com (leggi di più)

📰 Il "matrimonio del secolo" di Taylor Swift e Travis Kelce - Vietnam.vn

Il "matrimonio del secolo" di Taylor Swift e Travis Kelce  Vietnam.vn (leggi di più)

📣 RAINEWS * CRONACA: «TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE SPOSI, NOZZE BLINDATE A NEW YORK: ADAM SANDLER CELEBRA IL MATRIMONIO - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * CRONACA: «TAYLOR SWIFT E TRAVIS KELCE SPOSI, NOZZE BLINDATE A NEW YORK: ADAM SANDLER CELEBRA IL MATRIMONIO  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, folla fuori dal Madison Square Garden - Il Secolo XIX

Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, folla fuori dal Madison Square Garden  Il Secolo XIX (leggi di più)

📰 New York, sfilata di star per il matrimonio di Taylor Swift - Sky TG24

New York, sfilata di star per il matrimonio di Taylor Swift  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati - ANSA

Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati  ANSA (leggi di più)

📣 Taylor Swift e Travis Kelce sposi: oltre 1000 invitati, Adam Sandler officia le nozze - blue News

Taylor Swift e Travis Kelce sposi: oltre 1000 invitati, Adam Sandler officia le nozze  blue News (leggi di più)

📰 Quanto è costato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce? - Vanity Fair Italia

Quanto è costato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce?  Vanity Fair Italia (leggi di più)

📰 Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York - Il Mattino

Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York  Il Mattino (leggi di più)

📰 Casse di aragoste e pollo: cosa hanno mangiato gli invitati di Swift e Kelce al matrimonio più glamour di sempre - Quotidiano Nazionale

Casse di aragoste e pollo: cosa hanno mangiato gli invitati di Swift e Kelce al matrimonio più glamour di sempre  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York - Il Mattino

Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York  Il Mattino (leggi di più)

📰 Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York - Il Mattino

Taylor Swift e Travis Kelce sposi: mille invitati e nozze blindate a New York  Il Mattino (leggi di più)

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