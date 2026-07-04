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🔴🎵 Ultimo, tutti gli aggiornamenti del concerto a Tor Vergata 📅 sabato 4 luglio 2026

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4 Luglio 2026

Attualità

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📣 Ultimo diventa Primo, è re di Tor Vergata nel live dei record - Askanews

Ultimo diventa Primo, è re di Tor Vergata nel live dei record  Askanews (leggi di più)

📰 "Alla faccia di chi ci vuole male", Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo - Adnkronos

"Alla faccia di chi ci vuole male", Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo  Adnkronos (leggi di più)

📰 Roma come Woodstock, 250mila per Ultimo a Tor Vergata - AGI

Roma come Woodstock, 250mila per Ultimo a Tor Vergata  AGI (leggi di più)

📰 Ultimo a Tor Vergata, l'arrivo del cantante in elicottero - Il Sole 24 ORE

Ultimo a Tor Vergata, l'arrivo del cantante in elicottero  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Ultimo a Tor Vergata, l'arrivo in elicottero e poi il via al concerto dell'anno - Adnkronos

Ultimo a Tor Vergata, l'arrivo in elicottero e poi il via al concerto dell'anno  Adnkronos (leggi di più)

📰 Ultimo è arrivato in elicottero a Tor Vergata - Quotidiano Nazionale

Ultimo è arrivato in elicottero a Tor Vergata  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Ultimo arriva in elicottero, lo show di Roma-Tor Vergata può iniziare - Il Tempo

Ultimo arriva in elicottero, lo show di Roma-Tor Vergata può iniziare  Il Tempo (leggi di più)

🏋️ Ultimo è arrivato in elicottero a Tor Vergata - Corriere dello Sport

Ultimo è arrivato in elicottero a Tor Vergata  Corriere dello Sport (leggi di più)

📰 Ultimo a Tor Vergata, attese 250mila persone: distributori di acqua gratuiti e acquisti cashless - lapresse.it

Ultimo a Tor Vergata, attese 250mila persone: distributori di acqua gratuiti e acquisti cashless  lapresse.it (leggi di più)

📰 Ultimo, scaletta concerto Tor Vergata: ospiti e anticipazioni della sorpresa per i 250mila. Orari, parcheggi, ingressi, metro e tutto... - Il Messaggero

Ultimo, scaletta concerto Tor Vergata: ospiti e anticipazioni della sorpresa per i 250mila. Orari, parcheggi, ingressi, metro e tutto...  Il Messaggero (leggi di più)

🏠 Ultimo a Tor Vergata, l’attesa dei 250mila per il concerto della vita: “Mi sento a casa, uscirò col petto dilaniato” - Fanpage

Ultimo a Tor Vergata, l’attesa dei 250mila per il concerto della vita: “Mi sento a casa, uscirò col petto dilaniato”  Fanpage (leggi di più)

📰 Concerto di Ultimo, l'impressionante colpo d'occhio sul "mare" di fan - Il Sole 24 ORE

Concerto di Ultimo, l'impressionante colpo d'occhio sul "mare" di fan  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Roma, il "mare" di fan di Ultimo nella spianata di Tor Vergata - ANSA

Roma, il "mare" di fan di Ultimo nella spianata di Tor Vergata  ANSA (leggi di più)

📰 Ultimo a Tor Vergata, i fan attendono il cantautore: «Siamo pronti» - Corriere della Sera

Ultimo a Tor Vergata, i fan attendono il cantautore: «Siamo pronti»  Corriere della Sera (leggi di più)

📰 Ultimo a Tor Vergata, Onorato e Giannini concordano: "Disponibilità del cantante avrà legacy per Roma" - Il Sole 24 ORE

Ultimo a Tor Vergata, Onorato e Giannini concordano: "Disponibilità del cantante avrà legacy per Roma"  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Concerto di Ultimo, l'impressionante colpo d'occhio sul "mare" di fan - Gazzetta di Parma

Concerto di Ultimo, l'impressionante colpo d'occhio sul "mare" di fan  Gazzetta di Parma (leggi di più)

📰 Concerto di Ultimo, l'impressionante colpo d'occhio sul "mare" di fan - L'Adige

Concerto di Ultimo, l'impressionante colpo d'occhio sul "mare" di fan  L'Adige (leggi di più)

🎤 Il popolo di Ultimo colora la spianata di Tor Vergata a Roma - ANSA

Il popolo di Ultimo colora la spianata di Tor Vergata a Roma  ANSA (leggi di più)

📰 Ultimo, scaletta concerto Tor Vergata: ospiti e anticipazioni della sorpresa per i 250mila. Orari, parcheggi, ingressi, metro e tutto... - Il Messaggero

Ultimo, scaletta concerto Tor Vergata: ospiti e anticipazioni della sorpresa per i 250mila. Orari, parcheggi, ingressi, metro e tutto...  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Ultimo, scaletta concerto Tor Vergata: ospiti e anticipazioni della sorpresa per i 250mila. Orari, parcheggi, ingressi, metro e tutto... - Il Messaggero

Ultimo, scaletta concerto Tor Vergata: ospiti e anticipazioni della sorpresa per i 250mila. Orari, parcheggi, ingressi, metro e tutto...  Il Messaggero (leggi di più)

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