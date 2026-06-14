Sinner a Londra prima di Wimbledon: esibizione con Cobolli e Darderi

Prima di difendere il titolo a Wimbledon, Jannik Sinner parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic di Londra. Nell'esibizione in programma dal 23 al 27 giugno saranno presenti anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, oltre a diversi protagonisti del circuito internazionale.
Jannik Sinner ha scelto Londra per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il numero 1 del mondo prenderà infatti parte al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma dal 23 al 27 giugno presso l’Hurlingham Club.
L’evento rappresenterà l’unico impegno di Sinner sull’erba prima dell’inizio dello Slam britannico. Il tennista azzurro ha infatti deciso di non partecipare ai tradizionali tornei del circuito ATP che precedono Wimbledon.
L’appuntamento londinese arriva in un momento importante della stagione. A Wimbledon, infatti, Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.
Per questo motivo, l’esibizione dell’Hurlingham Club offrirà al campione italiano l’opportunità di accumulare ulteriore confidenza con la superficie erbosa senza affrontare l’intensità competitiva di un torneo ufficiale.
La scelta conferma una programmazione mirata. Inoltre, consentirà al numero 1 del ranking mondiale di gestire il percorso di avvicinamento al principale obiettivo di questa fase della stagione.
Accanto a Sinner ci saranno altri due rappresentanti del tennis italiano. Il torneo ospiterà infatti anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi.
La presenza dei tre azzurri garantisce una significativa rappresentanza italiana all’interno del tabellone dell’esibizione londinese. Inoltre, l’evento offrirà un’importante occasione di confronto con alcuni protagonisti del circuito internazionale.
Oltre agli italiani, parteciperanno al Giorgio Armani Tennis Classic anche Casper Ruud, Karen Khachanov, Learner Tien e Cameron Norrie.
L’edizione numero 32 della manifestazione conferma così un gruppo di partecipanti di alto profilo. Gli organizzatori hanno accolto con particolare soddisfazione la presenza di Sinner, attuale leader del ranking mondiale e uno dei principali protagonisti del tennis internazionale.
Mancano pochi giorni all’inizio di Wimbledon e l’attenzione resta concentrata sul percorso di avvicinamento dei principali candidati al titolo.
Nel caso di Sinner, il Giorgio Armani Tennis Classic rappresenterà l’ultimo test prima dell’appuntamento più atteso sull’erba londinese. Successivamente, il campione azzurro si concentrerà sulla difesa del trofeo conquistato nella precedente edizione del torneo. (La redazione)
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