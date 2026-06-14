Il disco in evidenza: Frozen Charlotte, 2026, Jack White

Jack White ha annunciato l’arrivo di Frozen Charlotte, il suo settimo album in studio. Il disco sarà pubblicato il 10 luglio 2026 per Third Man Records e rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del musicista statunitense, già membro della Rock and Roll Hall of Fame. Dopo una lunga serie di concerti insieme alla sua attuale formazione, l’artista ha scelto di proseguire il percorso creativo senza interruzioni. Proprio da quella fase è nato un progetto che punta a raccogliere e sviluppare l’intesa costruita dal gruppo sul palco.

Un album nato dalla continuità del tour

Accanto a Jack White figurano Patrick Keeler alla batteria, Dominic Davis al basso e Bobby Emmett alle tastiere. La band arriva da un tour particolarmente intenso e, invece di fermarsi, è entrata direttamente in studio per lavorare a nuovo materiale. Da questa esperienza ha preso forma Frozen Charlotte, un album che affonda le proprie radici nell’energia sviluppata durante le esibizioni dal vivo. L’affiatamento tra i musicisti rappresenta uno degli elementi centrali del progetto e contribuisce a definirne l’identità sonora.

Registrato a Nashville tra rock and roll e blues

Le sessioni si sono svolte presso i Third Man Studios di Nashville. Secondo le informazioni diffuse insieme all’annuncio, il disco riprende l’approccio diretto e la carica espressiva che avevano caratterizzato No Name, pubblicato nel 2024. Allo stesso tempo, il nuovo lavoro propone una raccolta di canzoni dal carattere differente. Il risultato è un album costruito su un rock and roll energico, sostenuto da una presenza costante delle influenze blues. L’obiettivo sembra essere quello di dialogare sia con il pubblico storico di Jack White sia con chi si avvicina per la prima volta alla sua musica.

La tracklist di Frozen Charlotte

L’album sarà composto da 13 brani:

G.O.D. and the Broken Ribs Derecho Demonico There’s Nobody There Raising the Grain You’ll Never Fix Me Nobody Knows Dollar Bill I Can’t Believe What I’m Hearing Thick As Thieves All Alone Again She’s In a Frenzy Making Contact Neighbors Blues

L’uscita prevista per il 10 luglio 2026

Con Frozen Charlotte, Jack White prosegue il percorso intrapreso negli ultimi anni, mantenendo al centro una scrittura legata al rock delle origini ma aperta a diverse sfumature stilistiche. Il disco arriverà il 10 luglio 2026 per Third Man Records e segnerà il ritorno discografico dell’artista a due anni di distanza da No Name. (La redazione)