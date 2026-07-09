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Pronostico Sinner-Djokovic a Wimbledon: le quote del match Bwin (leggi di più)
Sinner-Djokovic, pronostico, quote e dove vedere la semifinale a Wimbledon Oddschecker (leggi di più)
Sinner sfida l’ossimoro che si chiama Djokovic: Novak affronterà Jannik convinto di poterlo battere Tuttosport (leggi di più)
VIDEO – Gonzo Tennis: Cobolli e Paolini salutano Wimbledon, cresce l’attesa per Sinner-Djokovic Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Fabio Fognini: “Auguro a Djokovic di vincere il 25° Slam, è una gran persona” OA Sport (leggi di più)
Wimbledon 2026, Sinner – Djokovic: data, orario e dove vederla SNAI sportnews (leggi di più)
Bertolucci: "Un Sinner diverso contro le strategie del Djoker, dove si decide la sfida" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Jannik Sinner - Novak Djokovic oggi a Wimbledon 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP olympics.com (leggi di più)
Analisi di Sinner vs Djokovic, semifinali di Wimbledon: incontro per la gloria alla Cattedrale Punto de Break (leggi di più)
Sinner sempre più solo al comando, Zverev accorcia su Alcaraz. Djokovic e Cobolli...: classifica Atp live Tuttosport (leggi di più)
Sinner, quando gioca contro Djokovic? La semifinale a Wimbledon: orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremi Corriere Adriatico (leggi di più)
Wilander sicuro: “Sinner non è una minaccia sull’erba. Djokovic verso lo Slam n.25” OA Sport (leggi di più)
Wilander: "Sinner sull'erba non è la stessa minaccia". E spiega perché punta su Djokovic a Wimbledon Fanpage (leggi di più)
Wimbledon, le 10 semifinali Slam di Sinner al microscopio: torna la costante Djokovic Ubitennis (leggi di più)
Jannik Sinner a Wimbledon 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP olympics.com (leggi di più)
Ci resta lui il Giornale (leggi di più)
Pianificazione, realismo, efficienza. Djokovic non lascia nulla al caso e sfida Sinner Il Foglio (leggi di più)
Pronostico Jannik Sinner – Novak Djokovic – 10 Luglio 2026 – Semifinale Wimbledon Scommesse.commentierecensioni.com (leggi di più)
Santoro: “Sinner favorito su Djokovic. Presto vedremo una finale tutta italiana in uno Slam” la Repubblica (leggi di più)
Wimbledon, Sinner non fa paura a Djokovic: “L’ho già battuto in Australia”. Jannik non convince nemmeno McEnroe e Becker Virgilio Sport (leggi di più)
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