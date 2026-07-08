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🎾📶 Tennis, Wimbledon: Fery batte Cobolli e va in semifinale 📅 giovedì 9 luglio 2026

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8 Luglio 2026

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🎾 Cobolli spiega la sconfitta con Fery: “Nervosismo, pressione e mancanza di umiltà” - Tennis Magazine Italia

Cobolli spiega la sconfitta con Fery: “Nervosismo, pressione e mancanza di umiltà”  Tennis Magazine Italia (leggi di più)

🏋️ La Fery-tale continua: dalla wildcard alla semi! Cobolli piegato in tre set - eurosport.it

La Fery-tale continua: dalla wildcard alla semi! Cobolli piegato in tre set  eurosport.it (leggi di più)

📰 Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con Zverev - - aristanis tv

Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con Zverev -  aristanis tv (leggi di più)

🏋️ Cobolli-Fery, highlights Wimbledon: l'inglese è ingiocabile e va in semifinale - La Gazzetta dello Sport

Cobolli-Fery, highlights Wimbledon: l'inglese è ingiocabile e va in semifinale  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

📰 Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti: Fery spegne il sogno azzurro della finale con Sinner - Giornale di Sicilia

Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti: Fery spegne il sogno azzurro della finale con Sinner  Giornale di Sicilia (leggi di più)

🎾 La delusione di Flavio: "Forse ho sentito una pressione che di solito non avverto" - SuperTennis

La delusione di Flavio: "Forse ho sentito una pressione che di solito non avverto"  SuperTennis (leggi di più)

📰 Wimbledon, Cobolli si ferma ai quarti di finale: eliminato da Fery in una partita combattuta - IlFaroOnline

Wimbledon, Cobolli si ferma ai quarti di finale: eliminato da Fery in una partita combattuta  IlFaroOnline (leggi di più)

📰 Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con Zverev - Pavia Uno TV

Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con Zverev  Pavia Uno TV (leggi di più)

📰 Flavio Cobolli spiega la sconfitta a Wimbledon: "Non sono stato umile, ero il netto favorito" - Fanpage

Flavio Cobolli spiega la sconfitta a Wimbledon: "Non sono stato umile, ero il netto favorito"  Fanpage (leggi di più)

🏋️🎾✨ Tennis, Fery dà spettacolo: Cobolli eliminato a Wimbledon - Radio Sportiva

Tennis, Fery dà spettacolo: Cobolli eliminato a Wimbledon  Radio Sportiva (leggi di più)

📰 Cobolli e Paolini salutano Wimbledon ai quarti - Il Globo

Cobolli e Paolini salutano Wimbledon ai quarti  Il Globo (leggi di più)

🏋️ Wimbledon, Cobolli: 'Sono un po' deluso, è scesa l'adrenalina'. VIDEO - Sky Sport

Wimbledon, Cobolli: 'Sono un po' deluso, è scesa l'adrenalina'. VIDEO  Sky Sport (leggi di più)

📰 La delusione di Cobolli: “Sono molto triste per il casino che ho fatto. A volte in campo combatto con i miei mostri” - Il Fatto Quotidiano

La delusione di Cobolli: “Sono molto triste per il casino che ho fatto. A volte in campo combatto con i miei mostri”  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Continua la favola di Arthur Fery, che fa fuori pure Flavio Cobolli - bluewin.ch

Continua la favola di Arthur Fery, che fa fuori pure Flavio Cobolli  bluewin.ch (leggi di più)

📰 Cobolli si perde nel labirinto di Wimbledon: Fery vola, Flavio si ferma sul più bello - Il Corriere Nazionale

Cobolli si perde nel labirinto di Wimbledon: Fery vola, Flavio si ferma sul più bello  Il Corriere Nazionale (leggi di più)

📰 Wimbledon: tonfo di Cobolli con Fery, Paolini cede a Kostyuk - Il Sole 24 ORE

Wimbledon: tonfo di Cobolli con Fery, Paolini cede a Kostyuk  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

🏋️🏠 Cobolli frenato dall’idolo di casa Fery: il britannico in semifinale a Wimbledon - Oggi Sport Notizie

Cobolli frenato dall’idolo di casa Fery: il britannico in semifinale a Wimbledon  Oggi Sport Notizie (leggi di più)

📰 Wimbledon, Cobolli si arrende a Fery. Fuori anche la Paolini - il Giornale

Wimbledon, Cobolli si arrende a Fery. Fuori anche la Paolini  il Giornale (leggi di più)

📰 Fery, guadagni record a Wimbledon 2026: cifra mai vista grazie a ko Cobolli - Adnkronos

Fery, guadagni record a Wimbledon 2026: cifra mai vista grazie a ko Cobolli  Adnkronos (leggi di più)

📡📺 Wimbledon, oggi Cobolli-Fery – Diretta - La Tr3

Wimbledon, oggi Cobolli-Fery – Diretta  La Tr3 (leggi di più)

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