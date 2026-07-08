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Cobolli spiega la sconfitta con Fery: “Nervosismo, pressione e mancanza di umiltà” Tennis Magazine Italia (leggi di più)
La Fery-tale continua: dalla wildcard alla semi! Cobolli piegato in tre set eurosport.it (leggi di più)
Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con Zverev - aristanis tv (leggi di più)
Cobolli-Fery, highlights Wimbledon: l'inglese è ingiocabile e va in semifinale La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti: Fery spegne il sogno azzurro della finale con Sinner Giornale di Sicilia (leggi di più)
La delusione di Flavio: "Forse ho sentito una pressione che di solito non avverto" SuperTennis (leggi di più)
Wimbledon, Cobolli si ferma ai quarti di finale: eliminato da Fery in una partita combattuta IlFaroOnline (leggi di più)
Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con Zverev Pavia Uno TV (leggi di più)
Flavio Cobolli spiega la sconfitta a Wimbledon: "Non sono stato umile, ero il netto favorito" Fanpage (leggi di più)
Tennis, Fery dà spettacolo: Cobolli eliminato a Wimbledon Radio Sportiva (leggi di più)
Cobolli e Paolini salutano Wimbledon ai quarti Il Globo (leggi di più)
Wimbledon, Cobolli: 'Sono un po' deluso, è scesa l'adrenalina'. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
La delusione di Cobolli: “Sono molto triste per il casino che ho fatto. A volte in campo combatto con i miei mostri” Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Continua la favola di Arthur Fery, che fa fuori pure Flavio Cobolli bluewin.ch (leggi di più)
Cobolli si perde nel labirinto di Wimbledon: Fery vola, Flavio si ferma sul più bello Il Corriere Nazionale (leggi di più)
Wimbledon: tonfo di Cobolli con Fery, Paolini cede a Kostyuk Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Cobolli frenato dall’idolo di casa Fery: il britannico in semifinale a Wimbledon Oggi Sport Notizie (leggi di più)
Wimbledon, Cobolli si arrende a Fery. Fuori anche la Paolini il Giornale (leggi di più)
Fery, guadagni record a Wimbledon 2026: cifra mai vista grazie a ko Cobolli Adnkronos (leggi di più)
Wimbledon, oggi Cobolli-Fery – Diretta La Tr3 (leggi di più)
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