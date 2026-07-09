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È morta all'età di 75 anni la cantante gallese Bonnie Tyler, interprete di alcuni dei maggiori successi pop-rock degli anni Settanta e Ottanta, tra cui “Total Eclipse of the Heart”, “It's a Heartache” e “Holding Out for a Hero”. La notizia è stata confermata dalla famig facebook.com (leggi di più)
Addio a Bonnie Tyler. Nel 2013 rappresentò il Regno Unito all’Eurovision Eurofestival Italia (leggi di più)
Bonnie Tyler morta a 75 anni, la malattia: la perforazione dell'intestino, poi l'arresto cardiaco e il coma Quotidiano Di Puglia (leggi di più)
È morta Bonnie Tyler SpazioRock (leggi di più)
Bonnie Tyler, svelate le cause della morte: “Decesso inaspettato”, la malattia fatale alla cantante Libero (leggi di più)
Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico Sassari Notizie (leggi di più)
Addio a Bonnie Tyler: dalle hit degli Anni ’80 all’Eurovision nel 2013 Eurofestival News (leggi di più)
Addio a Bonnie Tyler, una delle voci più amate della musica internazionale Mondoreale (leggi di più)
Sì, ricorderemo Bonnie Tyler anche per i suoi beauty look Amica.it (leggi di più)
Malattia Bonnie Tyler, le cause della morte DiLei (leggi di più)
Quanto ha guadagnato Bonnie Tyler con ‘Total Eclipse of the Heart’? Il botto negli anni ‘80, ma dallo streaming solo briciole Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Musica in lutto, morta la cantante Bonnie Tyler Corriere della Calabria (leggi di più)
Tgcom24: Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock Tgcom24 (leggi di più)
Addio a Bonnie Tyler, la voce di Total Eclipse of The Heart è morta a 75 anni RTL 102.5 (leggi di più)
Bonnie Tyler, la voce graffiata che incendiò gli anni Ottanta Bad Literature Inc (leggi di più)
Addio a Bonnie Tyler: la voce di "Total Eclipse of the Heart" si è spenta a 75 anni Billboard Italia (leggi di più)
Dopo due mesi di coma farmacologico, si spegne la voce rock di Bonnie Tyler - musicalnews.com (leggi di più)
È morta Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart ELLE (leggi di più)
La voce di ardesia e il tempo che resta: l’eclissi mai avvenuta di Bonnie Tyler ilmattinoquotidiano.it (leggi di più)
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