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✞🎤 Addio a Bonnie Tyler: morta a 75 anni la cantante di “Total Eclipse of the Heart” 📅 venerdì 10 luglio 2026

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9 Luglio 2026

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🎤🎸 È morta all'età di 75 anni la cantante gallese Bonnie Tyler, interprete di alcuni dei maggiori successi pop-rock degli anni Settanta e Ottanta, tra cui “Total Eclipse of the Heart”, “It's a Heartache” e “Holding Out for a Hero”. La notizia è stata confermata dalla famig - facebook.com

È morta all'età di 75 anni la cantante gallese Bonnie Tyler, interprete di alcuni dei maggiori successi pop-rock degli anni Settanta e Ottanta, tra cui “Total Eclipse of the Heart”, “It's a Heartache” e “Holding Out for a Hero”. La notizia è stata confermata dalla famig  facebook.com (leggi di più)

📰 Addio a Bonnie Tyler. Nel 2013 rappresentò il Regno Unito all’Eurovision - Eurofestival Italia

Addio a Bonnie Tyler. Nel 2013 rappresentò il Regno Unito all’Eurovision  Eurofestival Italia (leggi di più)

📰 Bonnie Tyler morta a 75 anni, la malattia: la perforazione dell'intestino, poi l'arresto cardiaco e il coma - Quotidiano Di Puglia

Bonnie Tyler morta a 75 anni, la malattia: la perforazione dell'intestino, poi l'arresto cardiaco e il coma  Quotidiano Di Puglia (leggi di più)

🎸🚀 È morta Bonnie Tyler - SpazioRock

È morta Bonnie Tyler  SpazioRock (leggi di più)

🥀 Bonnie Tyler, svelate le cause della morte: “Decesso inaspettato”, la malattia fatale alla cantante - Libero

Bonnie Tyler, svelate le cause della morte: “Decesso inaspettato”, la malattia fatale alla cantante  Libero (leggi di più)

🎸 Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico - Sassari Notizie

Addio a Bonnie Tyler, muore a 75 anni la voce del rock romantico  Sassari Notizie (leggi di più)

📣 Addio a Bonnie Tyler: dalle hit degli Anni ’80 all’Eurovision nel 2013 - Eurofestival News

Addio a Bonnie Tyler: dalle hit degli Anni ’80 all’Eurovision nel 2013  Eurofestival News (leggi di più)

📰 Addio a Bonnie Tyler, una delle voci più amate della musica internazionale - Mondoreale

Addio a Bonnie Tyler, una delle voci più amate della musica internazionale  Mondoreale (leggi di più)

📰 Sì, ricorderemo Bonnie Tyler anche per i suoi beauty look - Amica.it

Sì, ricorderemo Bonnie Tyler anche per i suoi beauty look  Amica.it (leggi di più)

🥀 Malattia Bonnie Tyler, le cause della morte - DiLei

Malattia Bonnie Tyler, le cause della morte  DiLei (leggi di più)

📡🔴 Quanto ha guadagnato Bonnie Tyler con ‘Total Eclipse of the Heart’? Il botto negli anni ‘80, ma dallo streaming solo briciole - Quotidiano Nazionale

Quanto ha guadagnato Bonnie Tyler con ‘Total Eclipse of the Heart’? Il botto negli anni ‘80, ma dallo streaming solo briciole  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Musica in lutto, morta la cantante Bonnie Tyler - Corriere della Calabria

Musica in lutto, morta la cantante Bonnie Tyler  Corriere della Calabria (leggi di più)

🎤🎸 Tgcom24: Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock Video - Mediaset Infinity

Tgcom24: Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock Video  Mediaset Infinity (leggi di più)

🎤🎸 Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock - Tgcom24

Addio a Bonnie Tyler, per mezzo secolo voce graffiante della musica pop-rock  Tgcom24 (leggi di più)

📰 Addio a Bonnie Tyler, la voce di Total Eclipse of The Heart è morta a 75 anni - RTL 102.5

Addio a Bonnie Tyler, la voce di Total Eclipse of The Heart è morta a 75 anni  RTL 102.5 (leggi di più)

📰 Bonnie Tyler, la voce graffiata che incendiò gli anni Ottanta - Bad Literature Inc

Bonnie Tyler, la voce graffiata che incendiò gli anni Ottanta  Bad Literature Inc (leggi di più)

📰 Addio a Bonnie Tyler: la voce di "Total Eclipse of the Heart" si è spenta a 75 anni - Billboard Italia

Addio a Bonnie Tyler: la voce di "Total Eclipse of the Heart" si è spenta a 75 anni  Billboard Italia (leggi di più)

📣🎸 Dopo due mesi di coma farmacologico, si spegne la voce rock di Bonnie Tyler - - musicalnews.com

Dopo due mesi di coma farmacologico, si spegne la voce rock di Bonnie Tyler -  musicalnews.com (leggi di più)

📰 È morta Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart - ELLE

È morta Bonnie Tyler, la cantante di Total Eclipse of the Heart  ELLE (leggi di più)

📰 La voce di ardesia e il tempo che resta: l’eclissi mai avvenuta di Bonnie Tyler - ilmattinoquotidiano.it

La voce di ardesia e il tempo che resta: l’eclissi mai avvenuta di Bonnie Tyler  ilmattinoquotidiano.it (leggi di più)

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