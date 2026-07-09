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Michele Mari ha vinto o stravinto il Premio Strega 2026? La classifica finale e cosa succede adesso Style Magazine (leggi di più)
Premio Strega, Michele Mari vince con I convitati di pietra Sky TG24 (leggi di più)
Dopo le tante polemiche, il Premio Strega è stato assegnato (proprio allo scrittore più discusso) Sky Arte (leggi di più)
Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra Terzo Tempo Sport Magazine (leggi di più)
Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con I convitati di pietra nonostante le polemiche su Michela Murgia Fanpage (leggi di più)
Premio Strega 2026, Michele Mari all’Idroscalo di Ostia dopo la vittoria IlFaroOnline (leggi di più)
Premio Strega 2026, Michele Mari vince l’80esima edizione con “I convitati di pietra” IlFaroOnline (leggi di più)
Strega 2026, con Michele Mari torna a vincere il romanzo puro Sky TG24 (leggi di più)
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La Milano raccontata da “I convitati di pietra” di Michele Mari, premio strega 2026 SiViaggia (leggi di più)
Michele Mari conquista il Premio Strega 2026: trionfa con I convitati di pietra La Provincia Di Varese (leggi di più)
La polizia morale battuta anche allo Strega: vince Michele Mari che "osò" criticare Michela Murgia Secolo d'Italia (leggi di più)
Michele Mari va oltre le polemiche e vince il Premio Strega 2026 ANSA (leggi di più)
Michele Mari vince il Premio Strega 2026 con “I Convitati di Pietra” (nonostante le polemiche sulle frasi contro Michela Murgia) greenMe (leggi di più)
Premio Strega 2026, trionfa Michele Mari con I convitati di pietra Napoliclick (leggi di più)
Michele Mari vince il Premio Strega 2026: chi è il professore di letteratura italiana che ha rischiato di essere escluso dalla competizione L'Espresso (leggi di più)
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