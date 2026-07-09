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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅 giovedì 9 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
9 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 9 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 9 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 9 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Come smontare punto per punto un articolo negazionista del clima
    di Daniele Luttazzi
    Alla fine di giugno una seconda ondata di calore ha colpito l’Europa occidentale e centrale, dopo quella di fine maggio, facendo registrare numerosi record di temperatura in Francia, Germania, Danimarca, Repubblica Ceca e Ungheria. Questo aumento delle temperature è dovuto ai gas serra immessi nell’atmosfera dalle attività umane: produzione di energia (30%), industria (20%), agricoltura […] L'articolo Come smontare punto per punto un articolo negazionista del clima proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Non è da romantici volere una nuova civiltà senza guerre e sopraffazione
    di Luigi de Magistris
    Stiamo vivendo una delle epoche più buie della storia contemporanea dell’umanità. Come se le tragedie del secolo breve del Novecento si fossero trasformate in un rinnovato impulso del male. Quello che si sta consumando sotto i nostri occhi, con una percezione in tempo reale, minuto per minuto, è un vero e proprio scontro, potremmo dire […] L'articolo Non è da romantici volere una nuova civiltà senza guerre e sopraffazione proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • In Israele, il governo Netanyahu sta gettando le basi per rifiutare l’esito delle prossime elezioni
    di Alon Altaras
    In Israele, il governo Netanyahu sta cercando di gettare le basi per poter rifiutare, in pieno stile Trump, l’esito delle prossime elezioni. Si tratta di una strategia semplice ma efficace: nei giorni scorsi, l’esecutivo ha annunciato l’intenzione di ignorare una sentenza della Corte Suprema riguardante i canali televisivi. Lo scorso 17 giugno, l’Alta Corte di […] L'articolo In Israele, il governo Netanyahu sta gettando le basi per rifiutare l’esito delle prossime elezioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mi chiedo quali regole rispettino i guru social delle diete: una zona franca in cui vale tutto
    di Sostenitore
    di Rosetta Doronzio Gli algoritmi sono diventati i registi invisibili delle nostre scelte e, di conseguenza, orientano le nostre vite. Con l’arrivo dell’estate, basta un tentativo di ricerca per superare la sempre temuta “prova costume”, affinché il feed si trasformi in una sequenza infinita di consigli, diete e promesse di risultati rapidi. L’attenzione, spesso eccessiva, […] L'articolo Mi chiedo quali regole rispettino i guru social delle diete: una zona franca in cui vale tutto proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Come educare alla legalità se solo i furbi la fanno franca? Personalmente spero nella redenzione
    di Luciano Casolari
    Personalmente credo che le persone possano, con fatica e sofferenza, cambiare il loro modo di comportarsi e redimersi rispetto a aspetti riprovevoli della loro vita. Nel mio lavoro di psicoterapeuta ho assistito pazienti che sono riusciti a uscire da una vita costellata da reati o comportamenti disdicevoli. In tutti i casi presupposti necessari sono la […] L'articolo Come educare alla legalità se solo i furbi la fanno franca? Personalmente spero nella redenzione proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Il campo largo parte in salita. A Napoli la piazza non è piena
    di Daniele Nalbone
    Partenza complicata per il campo progressista a Napoli. La prima delle due date di luglio per lanciare la sfida a Meloni viene macchiata dalle contestazioni: prima quella, legittima, dei disoccupati […] The post Il campo largo parte in salita. A Napoli la piazza non è piena first appeared on il manifesto.
  • «Arrabbiato con la Nato»
    di Valeria Marzano
    Il summit Nato di Ankara è durato due giorni, ma per capire come è andata basta una frase pronunciata da Donald Trump mercoledì, seduto accanto al segretario generale Mark Rutte […] The post «Arrabbiato con la Nato» first appeared on il manifesto.
  • Nuovi colpi sull’Iran, Hormuz chiuso: così rinasce una guerra
    di Valeria Marzano
    «Penso che sia finito». Bastano queste parole del presidente americano, pronunciate a margine del vertice Nato ad Ankara, a certificare la fine del memorandum d’intesa firmato con l’Iran e la […] The post Nuovi colpi sull’Iran, Hormuz chiuso: così rinasce una guerra first appeared on il manifesto.
  • Clima, il piano c’è ma non si vede
    di Giulia Filpi
    Puntuale, ad ogni ondata di calore che investe l’Italia, si torna a parlare di adattamento ai cambiamenti climatici, cioè degli interventi necessari per ridurre l’impatto che l’aumento delle temperature medie […] The post Clima, il piano c’è ma non si vede first appeared on il manifesto.
  • A Bologna stop al lavoro nelle ore calde e rifugi climatici per rinfrescarsi
    di Valeria Marzano
    Fino al 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio da calore “alto”, è vietato in Emilia-Romagna lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle […] The post A Bologna stop al lavoro nelle ore calde e rifugi climatici per rinfrescarsi first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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