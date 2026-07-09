giovedì 9 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Il Festival del Libro Possibile - DAY 2
Piazza Aldo Moro - Polignano a Mare
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
David Morales | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Piano Reflections Among the Boats | LacMus Music Festival 2026
Museo della Barca Lariana - Pianello Del Lario (Como)
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
BOLD + Guests
Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Alberto Fortis - festival ABBABULA
Piazza Moretti - Sassari
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Serena Rossi - SereNata a Napoli
Arena Flegrea - Napoli
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Tricky
Giardino della Triennale - Milano
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve | Lake Sound Park
Villa Erba - Cernobbio (Como)
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Madame - Live in Genova Festival 2026
Arena del Mare - Porto Antico - Genova
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Frah Quintale | BRESCIA SUMMER MUSIC 2026
Arena Campo Marte - Brescia
Lug09
giovedì 09 Luglio 2026
Europe
Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
Lug10
venerdì 10 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug10
venerdì 10 Luglio 2026
ABBONAMENTO ROAD TO BAY FEST - FULL PASS
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
Lug10
venerdì 10 Luglio 2026
STRUNG OUT + Belvedere + The Corps @ ROAD TO BAY FEST
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
Lug10
venerdì 10 Luglio 2026
Il Festival del Libro Possibile - DAY 3
Piazza Aldo Moro - Polignano a Mare
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
CANCELED: Starbenders at Legend Club (09 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
ISCREAM NEVER GROUND at Legend Club (11 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Voivod syk and Ural at Slaughter Club (10 Jul 26)
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
Bandalos Chinos at Legend Club (13 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Sojourner Remina Amalekim Severoth Pyrrhon Devoid of Thou
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
Culture Wars at Legend Club (24 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
M.o.s. at La Cattedrale (22 Jul 26)
La Cattedrale, Via Zucchi 39/g, 20095, Cusano Milanino, Italy
Sanguisugabogg at Slaughter Club (26 Jul 26)
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
Northlane at Magazzini Generali (27 Jul 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Anette Olzon at Legend Club (04 Aug 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
RUGGERO at Legend Club (03 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Secret Sphere and Drakkar at Legend Club (29 Aug 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Nicke Borg at Legend Club (04 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Vinterland Moonlight Sorcery Severoth Pyrrhon Devoid of Tho
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
FATE GEAR at Legend Club (09 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Eric Steckel at Legend Club (28 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Xandria Seven Spires and Tulip at Legend Club (02 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Boris at Legend Club (04 Oct 26) with Planning For Burial
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Slomosa at Legend Club (06 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Mateus Asato at Legend Club (07 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
giovedì, 9 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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