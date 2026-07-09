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🏟️​👥🎸 Concerti e festival del weekend • giovedì 9 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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9 Luglio 2026

Concerti e Festival

giovedì 9 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Il Festival del Libro Possibile - DAY 2
    Piazza Aldo Moro - Polignano a Mare
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    David Morales | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Piano Reflections Among the Boats | LacMus Music Festival 2026
    Museo della Barca Lariana - Pianello Del Lario (Como)
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    BOLD + Guests
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Alberto Fortis - festival ABBABULA
    Piazza Moretti - Sassari
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Serena Rossi - SereNata a Napoli
    Arena Flegrea - Napoli
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Tricky
    Giardino della Triennale - Milano
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve | Lake Sound Park
    Villa Erba - Cernobbio (Como)
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Madame - Live in Genova Festival 2026
    Arena del Mare - Porto Antico - Genova
    MapVerifica evento
  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Frah Quintale | BRESCIA SUMMER MUSIC 2026
    Arena Campo Marte - Brescia
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  • Lug09
    giovedì 09 Luglio 2026
    Europe
    Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
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  • Lug10
    venerdì 10 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Lug10
    venerdì 10 Luglio 2026
    ABBONAMENTO ROAD TO BAY FEST - FULL PASS
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Lug10
    venerdì 10 Luglio 2026
    STRUNG OUT + Belvedere + The Corps @ ROAD TO BAY FEST
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Lug10
    venerdì 10 Luglio 2026
    Il Festival del Libro Possibile - DAY 3
    Piazza Aldo Moro - Polignano a Mare
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jul
09
CANCELED: Starbenders at Legend Club (09 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
11
ISCREAM NEVER GROUND at Legend Club (11 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
10
Voivod syk and Ural at Slaughter Club (10 Jul 26)
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
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Jul
13
Bandalos Chinos at Legend Club (13 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
17
Sojourner Remina Amalekim Severoth Pyrrhon Devoid of Thou
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
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Jul
24
Culture Wars at Legend Club (24 Jul 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Jul
22
M.o.s. at La Cattedrale (22 Jul 26)
La Cattedrale, Via Zucchi 39/g, 20095, Cusano Milanino, Italy
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Jul
26
Sanguisugabogg at Slaughter Club (26 Jul 26)
Slaughter Club, Via Tagliabue 4, 20100, Paderno Dugnano, Italy
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Jul
27
Northlane at Magazzini Generali (27 Jul 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Aug
04
Anette Olzon at Legend Club (04 Aug 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Sep
03
RUGGERO at Legend Club (03 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Aug
29
Secret Sphere and Drakkar at Legend Club (29 Aug 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Sep
04
Nicke Borg at Legend Club (04 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Sep
05
Vinterland Moonlight Sorcery Severoth Pyrrhon Devoid of Tho
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Sep
09
FATE GEAR at Legend Club (09 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Sep
28
Eric Steckel at Legend Club (28 Sep 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Oct
02
Xandria Seven Spires and Tulip at Legend Club (02 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Oct
04
Boris at Legend Club (04 Oct 26) with Planning For Burial
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Oct
06
Slomosa at Legend Club (06 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Oct
07
Mateus Asato at Legend Club (07 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 9 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 9 Luglio 2026

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9 Luglio 2026

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