Kat Eaton con What Happens Now: nuovo album soul tra rinascita e introspezione

Ci sono artisti che affrontano il passaggio del tempo come una tragedia greca, e poi c’e’ Kat Eaton, che decide di farne un disco soul con una bella linea di fiati e possibilmente un pianoforte Wurlitzer. What Happens Now, terzo album della cantante gallese di base a Sheffield, e’ un lavoro caldo, umano e sorprendentemente lucido, il tipo di disco che ti prende per mano mentre il mondo ti ricorda che hai troppe password, troppe notifiche e probabilmente un abbonamento dimenticato che continua a prelevare soldi dal conto ogni mese.

Dietro questa nuova fase c’è una collaborazione ormai quasi ventennale con il produttore Nick Atkinson, conosciuto quando entrambi avevano sedici anni e con cui Kat ha costruito una sintonia creativa che si sente in ogni dettaglio. Registrato tra il loro studio Reason & Rhyme a Sheffield e i leggendari Konk Studios di Londra, dove hanno registrato The Kinks, Adele e Massive Attack, l’album vive di strumenti veri, microfoni vintage e quella rara qualità analogica che oggi sembra quasi un atto di ribellione contro il perfezionismo da plugin.

Musicalmente What Happens Now si muove tra soul classico, jazz-pop e una scrittura che guarda a Carole King, Stevie Wonder e Allen Stone senza mai trasformarsi in una gara di citazioni. Break Free apre il disco con energia gospel e una dichiarazione di indipendenza, mentre Not Pretending porta un groove solare, con tastiere luminose e con Eaton che ci ricorda che essere se stessi è un concetto semplice, ma sorprendentemente difficile da mettere in pratica.

Il disco però non vive solo di luce. Better Left Unsaid rallenta il passo con una malinconia elegante, raccontando che il silenzio a volte ha più classe di un litigio su WhatsApp lungo 47 messaggi. Ancora più essenziale è Humming Low, registrata dal vivo ai Konk Studios con la sola voce di Kat e la chitarra di Atkinson: una piccola parentesi sospesa, quasi una cartolina da un mondo pre-notifiche dove nessuno controllava il telefono ogni tre minuti per vedere se qualcuno aveva messo un like.

Tra i momenti più riusciti c’è anche Kings and Queens, omaggio alla cultura Northern Soul e a quella comunità di club, collezionisti e ballerini che ha trasformato la passione musicale in una forma di appartenenza collettiva. By Now invece affronta il peso delle aspettative sociali sulle donne: carriera, relazioni, maternità, il solito pacchetto completo che la società continua a consegnare con la stessa delicatezza una notifica bancaria alle 7 del mattino.

Alla fine What Happens Now è un album sulla trasformazione, ma senza la retorica da manuale motivazionale venduto su Instagram. Kat Eaton non promette rinascite spettacolari né versioni “migliori” di noi stessi: racconta semplicemente il momento dopo il cambiamento, quando resta la domanda più difficile e più umana di tutte. Cosa succede adesso? La risposta, almeno musicalmente, è un disco soul elegante, sincero e abbastanza intelligente da sapere che anche le crisi possono avere un ottimo groove. (Adaja Inira)

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