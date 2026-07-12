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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅 domenica 12 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
12 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 12 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 12 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 12 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • La sfida di Roma in Libano. Non solo Unifil
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/charlye-ghezzi.html">Charlye Ghezzi</a>
    Il 9 luglio Donald Trump ha dichiarato conclusa la tregua con l’Iran, meno di un mese dopo averla firmata. La miccia sono stati gli attacchi iraniani a naviglio commerciale nello…
  • Manovra 2027, si apre il cantiere: allo studio la conferma di detassazione rinnovi contratti e premi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/claudio-tucci.html">Claudio Tucci</a>
    Nella scorsa legge di bilancio stanziati due miliardi. Il ministro Calderone: «Il nostro obiettivo è riconfermare questo nostro impegno».
  • Misure anti caldo per le sedi centrali dell’agenzia delle Entrate
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/cristina-bartelli.html">Cristina Bartelli</a>
    Il direttore delle Entrate scrive agli uffici di via del Giorgione e Largo Leopardi (sedi centrali dell’Agenzia) riconoscendo per questi giorni di temperature elevate, in ufficio dress code meno formale ma sempre rispettoso del ruolo svolto
  • Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-bellinazzo.html">Marco Bellinazzo</a>
    Il calcio sudafricano è in lutto per la scomparsa di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, trovato morto nella mattinata di sabato 11 luglio all’età di…
  • Jayden Adams trovato morto a 25 anni: Sudafrica e calcio africano sotto choc
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-bellinazzo.html">Marco Bellinazzo</a>
    Il calcio sudafricano è in lutto per la scomparsa di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, trovato morto nella mattinata di sabato 11 luglio all’età di…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Incendio alle porte di Olbia, chiuso l’aeroporto Costa Smeralda: voli dirottati su Cagliari e Alghero
    di Redazione Cronaca
    Chiuso lo scalo di Olbia, aerei costretti ad atterrare a Cagliari e Alghero. Stamattina il numero di incendi in Sardegna è salito a sette: canadair, elicotteri e personale di terra stanno intervenendo da ore a Olbia, per un vasto rogo divampato alle porte della città. Le fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è […] L'articolo Incendio alle porte di Olbia, chiuso l’aeroporto Costa Smeralda: voli dirottati su Cagliari e Alghero proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Vannacci, Genova non ti vuole”: il leader di FnV accolto dalle proteste in città. E il suo comizio slitta di un’ora
    di Redazione Politica
    Sono state chiuse tutte le vie d’accesso a piazza Leopardi a Genova con i mezzi delle forze dell’ordine per l’arrivo di Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale che, atteso per le 17.30 arriverà in ritardo di circa un’ora. Intanto un centinaio di antifascisti si è radunato in via Albaro a poche centinaia di metri dalla […] L'articolo “Vannacci, Genova non ti vuole”: il leader di FnV accolto dalle proteste in città. E il suo comizio slitta di un’ora proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Si tuffa nel Tagliamento per salvare le figlie, muore annegato: grave una delle bambine
    di Redazione Cronaca
    Erano sul greto del fiume, insieme ad altre due famiglie, per trascorrere il sabato e festeggiare. Quando, a un tratto, le due bambine, che stavano facendo il bagno, sono state portate via dalla corrente. I genitori, allora, sono intervenuti per metterle in salvo, ma il padre è stato ritrovato solo qualche ora dopo, senza vita. […] L'articolo Si tuffa nel Tagliamento per salvare le figlie, muore annegato: grave una delle bambine proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in coda
    di Redazione Cronaca
    È il Veneto la regione con la migliore sanità d’Italia, seguita dall’Emilia-Romagna, che conquistare la seconda posizione scavalcando la Toscana scivolata al terzo posto. In quarta e quinta posizione si trovano rispettivamente il Piemonte e la Provincia autonoma di Trento, seguite dalla Lombardia sesta in classifica. È quanto emerge dal monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali […] L'articolo La sanità ancora a due velocità: i dati del monitoraggio Lea 2024. Veneto in testa alla classifica, Sicilia e Calabria in coda proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ricerca degli angoli, intensità alta e focus sulle risposte: come è andato l’ultimo vero allenamento di Sinner prima della finale a Wimbledon
    di Domenico Cannizzaro
    Due sparring partner, una ricerca costante degli angoli, poi gli smash, i servizi e ampio spazio alla risposta, colpo che domani può essere determinante. Si è concluso dopo circa un’ora e mezza l’allenamento giornaliero di Jannik Sinner, l’ultimo prima della finale in programma domenica 12 luglio contro Alexander Zverev. Una sessione intensa, a ritmi molto […] L'articolo Ricerca degli angoli, intensità alta e focus sulle risposte: come è andato l’ultimo vero allenamento di Sinner prima della finale a Wimbledon proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Impresa a punti e tanta fiducia: la ricetta del governo
    di Giulia Filpi
    Il tema dei temi, così l’ha definito la ministra Marina Elvira Calderone: come facciamo a rendere efficaci gli interventi in materia di prevenzione sul posto di lavoro. L’ha detto prima […] The post Impresa a punti e tanta fiducia: la ricetta del governo first appeared on il manifesto.
  • Riti arcaici: la vita e la morte nelle mani di un bambino
    di Stefano Crippa
    La vita e la morte, l’accettazione della finitezza umana, anche nel rapporto con l’altro, il valore morale della giustizia. Ruotano intorno a questi giganteschi temi gli spettacoli cardine dell’edizione 2026 […] The post Riti arcaici: la vita e la morte nelle mani di un bambino first appeared on il manifesto.
  • Come portare «Bachelard nel ghetto»
    di Arianna Di Genova
    Nell’ormai lontano 2002, un’importante rivista di scienze sociali, l’«American Journal of Sociology», ospitò la più lunga recensione che avesse mai pubblicato nella sua storia. Le sessanta pagine dedicate a discutere […] The post Come portare «Bachelard nel ghetto» first appeared on il manifesto.
  • Wayne McGregor: “Biennale danza, animale politico”
    di Stefano Crippa
    Sotto il titolo Time Does Not Exist il coreografo britannico sir Wayne McGregor presenta la 20a edizione del Festival Internazionale di Danza Contemporanea de La Biennale di Venezia in programma […] The post Wayne McGregor: “Biennale danza, animale politico” first appeared on il manifesto.
  • Da Kiev fino al Donetsk così provano a vivere i civili stanchi di guerra
    di Giulia Filpi
    Ci sono degli ucraini che combattono la guerra e ne subiscono le conseguenze e altri che la subiscono soltanto. Nella seconda categoria rientrano i civili che non hanno lavori particolarmente […] The post Da Kiev fino al Donetsk così provano a vivere i civili stanchi di guerra first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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