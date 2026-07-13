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🏟️​👥🎸 Concerti e festival del weekend • Calendario aggiornato a oggi martedì 14 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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13 Luglio 2026

Concerti e Festival

martedì 14 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    Bruno Mars
    San Siro Stadium - Milan
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    LAURYYN feat. Filippo Bubbico | Rassegna Amaranta
    Sale Apollinee del Teatro La Fenice - Venezia
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    René Barbera and Friends! | LacMus Festival 2026
    Villa del Balbianello - Tremezzina
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve
    Piazza Alfieri - Asti
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    Jacob Collier
    Arena Alpe Adria - Udine
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    Tommaso Paradiso - Estate 2026
    Bassano Music Park - Bassano del Grappa
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  • Lug14
    martedì 14 Luglio 2026
    DOGSTAR + THE DAMN TRUTH + FRANO LIVINGSTON | 35° PORDENONE BLUES & C. FESTIVAL 2026
    Parco San Valentino - Pordenone
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  • Lug15
    mercoledì 15 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug15
    mercoledì 15 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug15
    mercoledì 15 Luglio 2026
    Bruno Mars
    San Siro Stadium - Milan
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  • Lug15
    mercoledì 15 Luglio 2026
    Invisible Dances | LacMus Festival 2026
    Villa Lario - Pognana Lario
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  • Lug15
    mercoledì 15 Luglio 2026
    Abbonamento MeranOJazz 2026
    KIMM - Merano
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  • Lug15
    mercoledì 15 Luglio 2026
    Immanuel Wilkins Quartet | MeranOJazz Festival
    KIMM - Merano
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  • Lug15
    mercoledì 15 Luglio 2026
    Gilsons/Selton | Festival Villa Arconati
    Villa Arconati - Bollate (Milano)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jul
13
Diana Krall at Piazza Rome - Jazz Open Modena (13 Jul 26)
Piazza Rome - Jazz Open Modena, Modena, Italy
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Jul
13
Burning Spear at Casilino Sky Park (13 Jul 26)
Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome\
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Jul
14
Moby at Piazza Roma (14 Jul 26)
Piazza Roma, Piazza Roma, 41100, Modena, Italy
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Jul
15
Levante at Bonsai (15 Jul 26)
Bonsai, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy
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Jul
15
Maria Antonietta and Colombre at Mengo Festival (15 Jul 26)
Mengo Festival, Arezzo, Italy
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Jul
15
Pooh at Parco Ragazzi del '99 (15 Jul 26)
Parco Ragazzi del '99, Bassano Del Grappa, Italy
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Jul
15
Arisa at Belvedere Di San Leucio (15 Jul 26)
Belvedere Di San Leucio, Via S.Leucio, 81100, Caserta, Italy
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Jul
15
Marco Masini at Lazzaretto (15 Jul 26)
Lazzaretto, Piazzale Goisis 6, 24124, Bergamo, Italy
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Jul
16
Rise Against at Beky Bay (16 Jul 26) with Bad Nerves Militarie Gu
Beky Bay, 227 Via Alfonso Pinzon, 47814, Igea Marina, Italy
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Jul
16
Elio e le Storie Tese at Bonsai (16 Jul 26)
Bonsai, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy
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Jul
16
Zucchero at Mura di Lucca - Viale Carducci (16 Jul 26)
Mura di Lucca - Viale Carducci, Giosue Carducci, 55100, Lucca,
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Jul
16
Raphael Gualazzi at Cittadella Del Bambino (16 Jul 26)
Cittadella Del Bambino, Via Giovanni Falcone E Paolo Borsellino E
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Jul
17
Alabaster DePlume Kalia Vandever Ruth Goller and Gregory Uhlm
Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen
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Jul
17
Punkreas at Rugbysound - Isola Del Castello (17 Jul 26)
Rugbysound - Isola Del Castello, Via Castello, 1, 20025, Legnan
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Jul
17
DAY 1 - Aiello + Shablo 2026
Spiaggia Di San Gregorio, Spiaggia di San Gregorio, 98071, Capo
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Jul
18
Suzanne Vega at Piazza Eremitani (18 Jul 26)
Piazza Eremitani, Padua, Italy
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Jul
18
coez at Lago Superiore di Fusine (18 Jul 26)
Lago Superiore di Fusine, Localita' Fusine in Valromana, 33018,
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Jul
18
Kolors at Piazzale Rocca Maggiore (18 Jul 26)
Piazzale Rocca Maggiore, Via della Rocca, 06081, Assisi, Italy
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Jul
18
Mellow Mood at Giardini Luzzati (18 Jul 26)
Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy
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Jul
21
Manu Chao at Isola del Castello (21 Jul 26)
Isola del Castello, Via Castello, 1, 20025, Legnano, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

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News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

martedì, 14 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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