martedì 14 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
Bruno Mars
San Siro Stadium - Milan
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
LAURYYN feat. Filippo Bubbico | Rassegna Amaranta
Sale Apollinee del Teatro La Fenice - Venezia
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
René Barbera and Friends! | LacMus Festival 2026
Villa del Balbianello - Tremezzina
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve
Piazza Alfieri - Asti
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
Jacob Collier
Arena Alpe Adria - Udine
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
Tommaso Paradiso - Estate 2026
Bassano Music Park - Bassano del Grappa
Lug14
martedì 14 Luglio 2026
DOGSTAR + THE DAMN TRUTH + FRANO LIVINGSTON | 35° PORDENONE BLUES & C. FESTIVAL 2026
Parco San Valentino - Pordenone
Lug15
mercoledì 15 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug15
mercoledì 15 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug15
mercoledì 15 Luglio 2026
Bruno Mars
San Siro Stadium - Milan
Lug15
mercoledì 15 Luglio 2026
Invisible Dances | LacMus Festival 2026
Villa Lario - Pognana Lario
Lug15
mercoledì 15 Luglio 2026
Abbonamento MeranOJazz 2026
KIMM - Merano
Lug15
mercoledì 15 Luglio 2026
Immanuel Wilkins Quartet | MeranOJazz Festival
KIMM - Merano
Lug15
mercoledì 15 Luglio 2026
Gilsons/Selton | Festival Villa Arconati
Villa Arconati - Bollate (Milano)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Diana Krall at Piazza Rome - Jazz Open Modena (13 Jul 26)
Piazza Rome - Jazz Open Modena, Modena, Italy
Burning Spear at Casilino Sky Park (13 Jul 26)
Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome\
Moby at Piazza Roma (14 Jul 26)
Piazza Roma, Piazza Roma, 41100, Modena, Italy
Levante at Bonsai (15 Jul 26)
Bonsai, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy
Maria Antonietta and Colombre at Mengo Festival (15 Jul 26)
Mengo Festival, Arezzo, Italy
Pooh at Parco Ragazzi del '99 (15 Jul 26)
Parco Ragazzi del '99, Bassano Del Grappa, Italy
Arisa at Belvedere Di San Leucio (15 Jul 26)
Belvedere Di San Leucio, Via S.Leucio, 81100, Caserta, Italy
Marco Masini at Lazzaretto (15 Jul 26)
Lazzaretto, Piazzale Goisis 6, 24124, Bergamo, Italy
Rise Against at Beky Bay (16 Jul 26) with Bad Nerves Militarie Gu
Beky Bay, 227 Via Alfonso Pinzon, 47814, Igea Marina, Italy
Elio e le Storie Tese at Bonsai (16 Jul 26)
Bonsai, Via di Corticella 147, 40128, Bologna, Italy
Zucchero at Mura di Lucca - Viale Carducci (16 Jul 26)
Mura di Lucca - Viale Carducci, Giosue Carducci, 55100, Lucca,
Raphael Gualazzi at Cittadella Del Bambino (16 Jul 26)
Cittadella Del Bambino, Via Giovanni Falcone E Paolo Borsellino E
Alabaster DePlume Kalia Vandever Ruth Goller and Gregory Uhlm
Auditorium Comunale di Precenicco, Via Latisana n5, 33050 Precen
Punkreas at Rugbysound - Isola Del Castello (17 Jul 26)
Rugbysound - Isola Del Castello, Via Castello, 1, 20025, Legnan
DAY 1 - Aiello + Shablo 2026
Spiaggia Di San Gregorio, Spiaggia di San Gregorio, 98071, Capo
Suzanne Vega at Piazza Eremitani (18 Jul 26)
Piazza Eremitani, Padua, Italy
coez at Lago Superiore di Fusine (18 Jul 26)
Lago Superiore di Fusine, Localita' Fusine in Valromana, 33018,
Kolors at Piazzale Rocca Maggiore (18 Jul 26)
Piazzale Rocca Maggiore, Via della Rocca, 06081, Assisi, Italy
Mellow Mood at Giardini Luzzati (18 Jul 26)
Giardini Luzzati, Piazza delle Erbe, 16123, Genoa, Italy
Manu Chao at Isola del Castello (21 Jul 26)
Isola del Castello, Via Castello, 1, 20025, Legnano, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
martedì, 14 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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