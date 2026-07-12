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Sinner, come cambia il ranking? Jannik sicuro del n.1 anche dopo gli Us Open Corriere Adriatico (leggi di più)
Sinner, come cambia il ranking? Jannik sicuro del n.1 anche dopo gli Us Open Il Messaggero (leggi di più)
Sinner bis a Wimbledon: i numeri e i segreti del trionfo Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Sinner sempre più solo al comando, Zverev accorcia su Alcaraz. Djokovic e Cobolli...: classifica Atp live Tuttosport (leggi di più)
La classifica degli Slam vinti: Sinner sale a 5, Alcaraz fermo a 7. Comanda Djokovic Il Messaggero (leggi di più)
Sinner fa bis a Wimbledon, ecco tutti quelli che hanno vinto due volte di fila il Major londinese nell'Era Open Il Messaggero (leggi di più)
Sinner, come cambia ranking e quanto ha guadagnato con trionfo Wimbledon Adnkronos (leggi di più)
[DIRETTA]TV!] Jannik Sinner-Alexander Zverev Wimbledon maschile finale oggi in tv 12 luglio 2026 Business and Investment Development Agency - CzechInvest (leggi di più)
Sinner, quanto guadagna a Wimbledon? Il montepremi da record (con possibile aumento) e come cambia il ranking Il Messaggero (leggi di più)
Carlos Alcaraz ancora a fermo, il polso preoccupa. Becker gela i tifosi: «Il rientro non è vicino» La Nuova Sardegna (leggi di più)
Quando torna Carlos Alcaraz: il piano per gli US Open e il pensiero alternativo di Ambesi OA Sport (leggi di più)
✅✅[DIRETTA]TV!] Zverev-Sinner in streaming 12 Luglio 2026 Business and Investment Development Agency - CzechInvest (leggi di più)
Safin: “Il livello del tennis è sceso. Sinner e Alcaraz? Mai numeri uno al mondo ai tempi di…” Tennis Magazine Italia (leggi di più)
Quante settimane da n.1 per Jannik Sinner? Entra nella top10 di sempre: Agassi e Borg prossimi obiettivi OA Sport (leggi di più)
Safin: "Sinner e Alcaraz? Nell'epoca di Djokovic e Nadal non sarebbero diventati numeri uno" eurosport.it (leggi di più)
"Zverev ha approfittato dell'assenza di Alcaraz" Punto de Break (leggi di più)
Marat Safin e il tennis di oggi: “Sinner e Alcaraz? Nell’era dei Big 3 non sarebbero stati numeri uno” TennisTalker Magazine (leggi di più)
Sinner e Alcaraz snobbati da Safin, il coach di Rublev al veleno: “Altro che Nadal e Djokovic. Sembra quasi ridicolo” Virgilio Sport (leggi di più)
Alcaraz, come procede il recupero? Becker: «Sembra lontano», Carlos potrebbe tornare nel 2027 Il Messaggero (leggi di più)
Safin senza freni: "Alcaraz e Sinner non sarebbero diventati numeri 1 o 2 all'epoca dei Big Three" Il Tennis Italiano (leggi di più)
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