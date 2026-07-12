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L'ennesima prova di forza di Jannik Sinner Ultimo Uomo (leggi di più)
Wimbledon, le reazioni al trionfo di Sinner: da Giorgia Meloni alla Royal Family, tutti pazzi per Jannik Sportmediaset (leggi di più)
Sinner bis a Wimbledon: i numeri e i segreti del trionfo Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Sinner-Zverev: highlights finale Wimbledon La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Jannik Sinner controllava la mamma durante la finale: "Ho visto che è uscita due volte. Non è facile" Fanpage (leggi di più)
Wimbledon, Meloni si complimenta con Sinner: "Pagina storica, grazie campione" Sportmediaset (leggi di più)
Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2026 davanti ad una parata di star: le foto più belle della finale ELLE (leggi di più)
Wimbledon, Sinner è di nuovo Re dell'All England Club: battuto Zverev in quattro set Sportmediaset (leggi di più)
Sinner Zverev: gli highlights della finale di Wimbledon 2026. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Sinner, il trionfo a Wimbledon e la fuga di mamma Siglinde: "Sei uscita..." Adnkronos (leggi di più)
Sinner: 'Sto dando mia vita al tennis' Sky Sport (leggi di più)
Sinner a Wimbledon 2026: 'Sto dando la mia vita per il tennis. Sport italiano è super'. VIDEO Sky Sport (leggi di più)
Wimbledon, Sinner: "Il secondo titolo qui è straordinario" SuperTennis (leggi di più)
Sinner dopo la vittoria a Wimbledon: «Ho visto mamma uscire due volte...». Zverev lo omaggia: «Hai dimostrato perché sei il migliore» Corriere della Sera (leggi di più)
Wimbledon, la gioia di Sinner: "Vincere qui è incredibile, è stata una finale di altissimo livello" Sportmediaset (leggi di più)
Sinner scherza con mamma Siglinde dopo il back-to-back a Wimbledon: "Ti ho vista uscire dallo stadio un paio di volte" eurosport.it (leggi di più)
Sinner vince Wimbledon e 'controlla' la mamma: 'Ho visto che è uscita due volte' Sky Sport (leggi di più)
Sinner: "Vittoria dura, mia mamma è uscita due volte... " Sky Sport (leggi di più)
Con la vittoria a Wimbledon, conquistata per il secondo anno consecutivo, Sinner scrive un’altra pagina di storia dello sport italiano. Grazie, campione! 🇮🇹 instagram.com (leggi di più)
Sinner di nuovo re a Wimbledon, Meloni: grazie campione. Le reazioni Giornale di Sicilia (leggi di più)
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