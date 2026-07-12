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🏟️​👥🎸 Concerti e festival del weekend • Calendario aggiornato a oggi domenica 12 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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12 Luglio 2026

Concerti e Festival

domenica 12 luglio 2026

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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Davide Van De Sfroos at Villa Erba (12 Jul 26)
Villa Erba, Largo Luchino Visconti, 4, 22012, Cernobbio, Ital
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Jul
12
Rosa at arena eden (12 Jul 26)
arena eden, Via Antonio Guadagnoli, 2, 52100, Arezzo, Italy
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Jul
12
Frank Sinutre at Cotriero (12 Jul 26)
Cotriero, Loc. Pizzo (Provincia di Lecce), 73014, Gallipoli, I
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Jul
13
Jazz Open Modena 2026
Piazza Roma, Piazza Roma, 41100, Modena, Italy
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Jul
14
Cardinals at Largo Venue (14 Jul 26) with All You Can Hate
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Jul
14
Motta at Parco il Prato (14 Jul 26) with Emma Nolde
Parco il Prato, Arezzo, Italy
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Jul
14
Dee Dee Bridgewater at Giardino Scotto (14 Jul 26)
Giardino Scotto, Indirizzo, 56100, Pisa, Italy
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Jul
14
Tony Hadley at Piazza Del Mercato (14 Jul 26)
Piazza Del Mercato, Piazza del Mercato, 30100, Marghera, Italy
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Jul
14
Marco Masini at Castello Scaligero (14 Jul 26)
Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca d
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Jul
16
Diana Krall at Anfiteatro del Vittoriale (16 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Jul
16
Mammal Hands at Piazza Rome - Jazz Open Modena (16 Jul 26)
Piazza Rome - Jazz Open Modena, Modena, Italy
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Jul
16
Ministri at Eur Social Park (16 Jul 26) with Bobby Joe Long's Frien
Eur Social Park, Via di Val Fiorita, 00144, Rome, Italy
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Jul
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Ernia at Belvedere Di San Leucio (16 Jul 26)
Belvedere Di San Leucio, Via S.Leucio, 81100, Caserta, Italy
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Jul
16
Francesco Gabbani at Piazza Europa (16 Jul 26)
Piazza Europa, Piazza Europa, 19124, La Spezia, Italy
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Jul
16
Marco Masini at Arena Fiera (16 Jul 26)
Arena Fiera, Via Lunga, 24121, Bergamo, Italy
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Jul
16
Punk Rock Raduno 2026
Spazio Giovani Edonè, 17 Via Agostino Gemelli, 24124, Bergamo\
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Jul
17
Alex Britti at Castello Sforzesco (17 Jul 26)
Castello Sforzesco, Piazza Castello, 20121, Milan, Italy
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Jul
17
Angelina Mango at Teatro Romano (17 Jul 26)
Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2, 37129, Verona, Italy
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Jul
17
Dutch Nazari Selton DJ Gruff Rosita Brucoli Ceri Wax Sava
Bosco Selvatico, 26 Strada Comunale Pozzo La Grave, 70017, Puti
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Jul
17
Modà at Villa Bellini (17 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

domenica, 12 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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