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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi 📅 lunedì 13 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
13 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

lunedì 13 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 13 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 13 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Polemica sulla società di consulenza di Giuseppe Sala, il centrodestra attacca: “Silenzio assordante della sinistra”
    di Redazione Politica
    Mentre Procura e Guardia di Finanza proseguono gli accertamenti, esplode a Milano la polemica politica. Il centrodestra attacca il primo cittadino in merito alla vicenda delle consulenze della Finalter, società di cui il sindaco Giuseppe Sala risulta socio al 20%, dalla fine del 2015 (senza mai averlo dichiarato nella sua situazione patrimoniale, come richiesto per […] L'articolo Polemica sulla società di consulenza di Giuseppe Sala, il centrodestra attacca: “Silenzio assordante della sinistra” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Meloni invia un sottosegretario al vertice di Trump sul terrorismo di sinistra. Insorgono Pd, M5s, Avs e Più Europa
    di Redazione Politica
    Giorgia Meloni ha deciso che l’Italia sarà presente al alla riunione prevista a Washington per il prossimo 16 luglio sulla “rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra”. “A quanto si apprende, il governo, su spinta di Giorgia Meloni, sta lavorando per partecipare con una rappresentanza di livello politico, a livello di sottosegretario”, battevano le agenzie […] L'articolo Meloni invia un sottosegretario al vertice di Trump sul terrorismo di sinistra. Insorgono Pd, M5s, Avs e Più Europa proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Un produttore si lamentava per come cantavo. Finì a sediate in testa. Sono stato licenziato da un hotel per i capelli troppo lunghi”: parla Riccardo Cocciante
    di Redazione FqMagazine
    Riccardo Cocciante è impegnato con il suo tour estivo in giro per l’Italia per celebrare non solo la sua carriera ricca di successi, ma anche per l’album “Ho vent’anni con te“, uscito a vent’anni appunto dall’ultima opera di inediti. Originario del Vietnam il grande artista si è ritrovato in Italia, precisamente a Roma all’età di […] L'articolo “Un produttore si lamentava per come cantavo. Finì a sediate in testa. Sono stato licenziato da un hotel per i capelli troppo lunghi”: parla Riccardo Cocciante proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Mi è venuta voglia di un arancino e una birra prima della finale di Ballando con le stelle: non l’avessi mai fatto. Sono stata male tutta la notte”: così Bianca Guaccero
    di Redazione FqMagazine
    Bianca Guaccero ha trionfato alla diciannovesima edizione di “Ballando con le Stelle” il 21 dicembre 2024, in coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice, oggi suo compagno. Ma la stessa conduttrice, attrice e ballerina ha ricordato a Vanity Fair un aneddoto inedito legato a quei giorni. “Ci allenavamo otto ore al giorno: ho perso sette […] L'articolo “Mi è venuta voglia di un arancino e una birra prima della finale di Ballando con le stelle: non l’avessi mai fatto. Sono stata male tutta la notte”: così Bianca Guaccero proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Gli hanno curato male un’intossicazione alimentare”: è giallo sulla morte di Jayden Adams, il calciatore trovato senza vita in Sudafrica
    di Redazione Sport
    La morte di Jayden Adams resta avvolta da dubbi e incertezze. Il trequartista del Mamelodi Sundowns, il club più forte del Sudafrica, è stato trovato senza vita ieri in un sobborgo di Città del Capo. Aveva 25 anni ed era stato tra i protagonisti del ritorno del Sudafrica a un Mondiale dopo 16 anni, giocando […] L'articolo “Gli hanno curato male un’intossicazione alimentare”: è giallo sulla morte di Jayden Adams, il calciatore trovato senza vita in Sudafrica proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Nizza ricorda la strage sulla Promenade, marcia silenziosa per ricordare l’attentato di 10 anni fa
    di Daniela Borghi
    Un tributo toccante. Oggi, domenica 12 luglio, la città di Nizza ha partecipato a una marcia silenziosa in memoria delle 86 persone decedute e degli oltre 400 feriti dell’attentato sulla …
  • Fino a 2.600 euro per una zolla di terra della finale dei Mondiali: la trovata della Fifa
    di IACOPO LUZI
    Avete mai pensato di spendere un sacco di soldi per un pezzo di prato? No? Beh, la Fifa pensa che la gente lo farà. È tutto vero: da qualche giorno si può ufficialmente comprare sullo store online della Fifa una zolla di terra della finale dei Mondiali 2026. Il match si giocherà il prossimo 19 luglio a New York, ma il business è già partito. Il pacchetto base costa circa 390 euro e consiste in un cubetto di resina trasparente, con dentro un quadratino di erba vera di sette centimetri. C’è pure una chiavetta Usb con il video che ne […]
  • L'annuncio della tv di Stato iraniana: "Lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso"
    di (Redazione La Stampa)
    La televisione di Stato iraniana ha annunciato che lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso. Irinn ha riportato le dichiarazioni dell’Autorità dello Stretto del Golfo Persico, secondo cui il passaggio sarebbe diventato «impossibile» a causa dei «recenti movimenti illegali delle forze statunitensi». La ripresa delle violenze getta nuovi dubbi sul futuro dell’accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran, firmato il mese scorso, che puntava a riaprire lo stretto e a porre fine alla guerra dopo altri 60 giorni di negoziati. ► Segui gli aggiornamenti in diretta del conflitto in Medio Oriente
  • Vannacci parla, il contestatore lo ferma: "Questa è piazza Matteotti"
    di (Redazione La Stampa)
    Dopo la «tre giorni futurista» dedicata allo sport a Sanremo, Roberto Vannacci si è trasferito a Riva Ligure per presentare il suo libro e parlare del suo partito. A un certo punto, un contestatore si è avvicinato al palco ha detto ad alta voce: «Questa piazza è dedicata a Giacomo Matteotti, quando dice che l’antifascismo è anacronistico…». L’eurodeputato ha risposto con un «bene, grazie per avercelo ricordato» e prosegue come se nulla fosse, mentre l'uomo veniva portato via dalle forze dell'ordine. Video Instagram – Rete Italiana Antifascista
  • Le bombe russe accanto al parco giochi: una donna si fa scudo per salvare una bambina
    di (Redazione La Stampa)
    Grande paura nella regione di Sumy, in Ucraina, per i bombardamenti russi. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso hanno ripreso una donna mentre proteggeva una bambina in un parco giochi durante un’esplosione causata dai raid russi di sabato 11 luglio. Il video mostra anche alcuni clienti seduti in una caffetteria fuggire dopo lo scoppio. Secondo le autorità locali, quattro persone sono state uccise e 17 sono rimaste ferite quando due bombe hanno colpito una zona affollata nella città settentrionale di Sumy. ► Segui gli aggiornamenti in diretta del conflitto tra Russia e Ucraina | LEGGI ANCHE Nasce la “Coalizione anti-aerea” per difendere […]

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Si stampi la propaganda. La minaccia rossa nell’agenda di Trump
    di Jacopo Favi
    A mezzanotte di venerdì negli Stati uniti è entrata in vigore il Road to Housing Act. Si tratta di un pacchetto legislativo di agevolazioni per la costruzione di nuove abitazioni, […] The post Si stampi la propaganda. La minaccia rossa nell’agenda di Trump first appeared on il manifesto.
  • Crisi Ue-Israele: a rischio i piani europei per i palestinesi
    di Michele Giorgio
    «Siamo in attesa, vedremo cosa deciderà il Consiglio degli Esteri e quali saranno le reazioni di Israele. Non escludiamo ritorsioni contro il nostro lavoro e persino azioni contro la presenza […] The post Crisi Ue-Israele: a rischio i piani europei per i palestinesi first appeared on il manifesto.
  • Devolution per Melonellum, baratto a destra
    di Valeria Marzano
    Sarà un voto di scambio tra Lega e Fdi quello che si profila la prossima settimana. Il partito di Giorgia Meloni è pronto a incassare il via libera della Camera […] The post Devolution per Melonellum, baratto a destra first appeared on il manifesto.
  • Arruolabili a cottimo. La caccia ai renitenti ora agita l’Ucraina
    di Valeria Marzano
    «Attenzione, nebbia» dice l’applicazione del gps emettendo un suono d’allarme. Sono le 6 del pomeriggio e l’aria è limpida seppure fresca. Svoltato l’angolo c’è un posto di blocco improvvisato, la […] The post Arruolabili a cottimo. La caccia ai renitenti ora agita l’Ucraina first appeared on il manifesto.
  • Le Pen, Wilders, Afd, Vox: gli illiberali europei incassano l’assist statunitense
    di Valeria Marzano
    Pronti a raccogliere i frutti della paranoia americana elevata da Mark Rubio al massimo del summit, ovvero preparati a dare sfogo alla pulsione nera che nel Vecchio continente cova da […] The post Le Pen, Wilders, Afd, Vox: gli illiberali europei incassano l’assist statunitense first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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