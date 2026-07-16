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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi giovedì 16 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
16 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 16 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 16 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 16 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • La riscoperta della Dorona, l’uva d’oro della Laguna
    di Maria Michela D’Alessandro
    A pochi chilometri da Piazza San Marco cresce la Dorona veneziana, un vitigno identitario quasi scomparso dopo l’alluvione del 1966 e sopravvissuto tra pochi filari dimenticati. Una specie che può essere coltivata solo nelle isole della laguna e che attira visitatori in cerca di una città diversa: agricola, silenziosa e scandita dai ritmi della natura
  • Altro incidente sulle preferenze: FdI vota con Vannacci, Lega e FI dicono “No”
    di Stefano Iannaccone
    L’emendamento di Ziello (Futuro nazionale) prevedeva il ritorno delle preferenze, ma è stato bocciato, a scrutinio segreto, con 233 voti contrari, ha incassato 139 voti a favore. L’alleanza di governo si spacca ancora
  • Quattro artisti che devi assolutamente seguire questo mese
    di Michela Rossi
    I fumetti e le illustrazioni sono una parte importante degli inserti di Domani, Finzioni e Cibo. Ogni mese, vi consigliamo i profili di illustratori che per noi dovreste da tenere d’occhio
  • Intervista a Omero per l’uscita dell’Odissea
    di Fruttero & Lucentini
    Nella Grecia antica si sparge la voce che Omero ha messo mano a un nuovo poema: «Non so ancora, sto pensando a qualcosa come Odisseo o L’Odissea». Ma ben presto le cose si mettono male: Polifemo ha dato forfait e Penelope dichiara che non aspetterà un giorno di più. Un estratto da I nottambuli, una selezione degli scritti di Fruttero & Lucentini
  • Inchiesta arbitri, i pm chiedono l’archiviazione. L’Inter è uscita dall’indagine in 24 ore
    di Redazione
    Per il presunto sistema di condizionamento delle designazioni arbitrali il pubblico ministero Maurizio Ascione, da domani in forza alla Procura europea, ha chiesto l'archiviazione, mentre la parte che riguarda le ipotetiche bussate alla sala Var della serie A a Lissone, in Brianza, è stata stralciata ed è stata trasmessa alla procura di Monza competente per territorio


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta”: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero
    di Redazione Politica
    Matteo Salvini non ci sta. Dopo la condanna di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in Cassazione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021, il ministro lancia un appello per chiedere la grazia. “È stato mandato in carcere perché ha reagito a […] L'articolo “A 72 anni in carcere perché ha reagito a un’aggressione. Condanna ingiusta”: Salvini insorge e chiede la grazia per Mario Roggero proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Centrodestra ko sulle preferenze, la metafora di Ronzulli: “Il tacchino in forno non ci va da solo, magari qualcuno ha avuto paura”
    di Redazione Politica
    “Il voto” sull’emendamento sulle preferenze che ha messo ko il centrodestra “è una responsabilità del singolo”. Così la vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, a margine di un evento a Roma. “Non si può imputare a un partito” questa responsabilità “o a un voto organizzato. Non è una responsabilità dei capigruppo”. […] L'articolo Centrodestra ko sulle preferenze, la metafora di Ronzulli: “Il tacchino in forno non ci va da solo, magari qualcuno ha avuto paura” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Tredicenne risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima
    di Redazione Giustizia
    Ancora un gravissimo incidente in piscina, ancora una giovanissima vittima risucchiata dal sistema di aspirazione dell’acqua. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina all’interno di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in provincia di Genova. […] L'articolo Tredicenne risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Solidarietà dei cdr al collega Alberto Sofia: irricevibili gli attacchi della legale degli 007 egiziani al processo Regeni
    di F. Q.
    I Comitati di redazione del Fatto Quotidiano e del fattoquotidiano.it esprimono piena solidarietà al collega Alberto Sofia, fatto oggetto di un irricevibile attacco personale da parte della difesa degli appartenenti ai servizi segreti egiziani imputati nel processo per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni. Respingiamo con fermezza l’insinuazione secondo cui il nostro […] L'articolo Solidarietà dei cdr al collega Alberto Sofia: irricevibili gli attacchi della legale degli 007 egiziani al processo Regeni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mondiali, Inghilterra-Argentina: live la semifinale | Tabellone, partite, orari e tv
    di Redazione Sport
    Il Mondiale 2026 è entrato nella fase decisiva. Ancora una partita per conoscere chi si contenderà la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia crolla contro la Spagna e viene eliminata. A chiudere il quadro un altro match storico: Inghilterra contro Argentina. Inghilterra–Argentina in diretta: inizio alle ore 21 Inghilterra-Argentina, […] L'articolo Mondiali, Inghilterra-Argentina: live la semifinale | Tabellone, partite, orari e tv proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Mario Paciolla, settimo anno anni e zero verità
    di Marco Boccitto
    “Il settimo anno inizia oggi”: è questo il titolo dell’evento in ricordo di Mario Paciolla che si terrà oggi alle 18.30 presso l’ex Asilo Filangeri di Napoli. Il 15 luglio […] The post Mario Paciolla, settimo anno anni e zero verità first appeared on il manifesto.
  • Legge elettorale: governo affossato in Aula
    di Aurora Mocci
    Non ne servivano dieci o venti, ne bastava uno. Perché poi si ricorda l’esito: accolto o respinto. Sono passate da poco le 19 quando il tabellone della Camera si accende […] The post Legge elettorale: governo affossato in Aula first appeared on il manifesto.
  • Nelle celle infuocate il frutto delle strette securitarie di Meloni
    di Eleonora Martini
    «Ho visto decine di detenuti ammassati uno sull’altro, il doppio di quanti dovrebbero esserci. Faceva un caldo che toglieva il respiro. In una cella da tre c’erano sei persone, nei […] The post Nelle celle infuocate il frutto delle strette securitarie di Meloni first appeared on il manifesto.
  • «Ha vinto di nuovo la palude». Meloni prova a resistere
    di Silvia Scipioni
    «Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Occasione persa per gli italiani ma era giusto provarci», la premier commenta così, dopo due ore di raggelato silenzio, la sconfitta […] The post «Ha vinto di nuovo la palude». Meloni prova a resistere first appeared on il manifesto.
  • Gaza bombardata da Nord a Sud: almeno 10 vittime
    di Aurora Mocci
    Giocava nella sua tenda Motaz Marwan Abu Shaar, tra i rifugi di centinaia di migliaia di palestinesi sfollati dalle bombe e dai carri armati d’Israele. Aveva appena dieci anni, e […] The post Gaza bombardata da Nord a Sud: almeno 10 vittime first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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