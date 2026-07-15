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Spagna o Argentina vincente Mondiale quote: chi è favorita in finale La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Spagna-Argentina, la finale dei Mondiali. Data, orario e dove vedere (Rai o Dazn) il remake di Euro 2024 Il Messaggero (leggi di più)
Mondiali 2026: Argentina di Messi in finale contro la Spagna. Ribaltata l'Inghilterra (2-1). Gol decisivo di Lautaro. Pagelle Firenze Post (leggi di più)
Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro) SUD e FUTURI (leggi di più)
Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta olympics.com (leggi di più)
Mondiali, Inghilterra vittima dell'ennesimo ribaltone: l'Argentina raggiunge la Spagna in finale Agenzia Dire (leggi di più)
Mondiale, la Spagna è in delirio: le prime pagine celebrano la finale Diretta (leggi di più)
Mondiali 2026, l’Argentina supera in rimonta l’Inghilterra e vola in finale! Messi sogna il bis OA Sport (leggi di più)
Spagna-Argentina finale Mondiale 2026: orario e dove vedere l'ultima partita della Coppa del Mondo in tv Corriere dello Sport (leggi di più)
L'Argentina ribalta il match contro l'Inghilterra e vola in finale contro la Spagna Gazzetta di Parma (leggi di più)
L'Argentina risorge ancora, rimonta pazzesca sull'Inghilterra: 2-1, decide Lautaro Martinez nel finale. Albiceleste in finale con la Spagna Quotidiano Nazionale (leggi di più)
L'Argentina raggiunge la Spagna in finale! Inghilterra ribaltata 1-2 eurosport.it (leggi di più)
L’Argentina rimonta trascinata da Messi, Inghilterra ko nel finale. Domenica la finale con la Spagna La Stampa (leggi di più)
Mondiali 2026, Argentina in finale: battuta l’Inghilterra 2-1. Domenica affronterà la Spagna lapresse.it (leggi di più)
Mondiale 2026: Lautaro porta l’Argentina in finale al 92’, Inghilterra rimontata ed eliminata Sportmediaset (leggi di più)
Un’altra vittoria sudata riporta l’Argentina in finale RSI (leggi di più)
Mondiali: 2-1 all'Inghilterra, l'Argentina in finale con la Spagna ANSA (leggi di più)
Mondiali: 2-1 all'Inghilterra, l'Argentina in finale con la Spagna Tuttosport (leggi di più)
Mondiali, Inghilterra-Argentina: live la semifinale | Tabellone, partite, orari e tv Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Il principe William sogna un duello reale con la Spagna (e manda Beckham allo stadio). Re Felipe esulta per la finale Corriere della Sera (leggi di più)
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