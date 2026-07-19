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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi domenica 19 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
19 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 19 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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domenica, 19 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Francia-Inghilterra: le grandi deluse a caccia del podio mondiale
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-bellinazzo.html">Marco Bellinazzo</a>
    Non sarà la finale che tutti si aspettavano, ma Francia-Inghilterra resta una sfida di altissimo livello. Questa sera al Miami Stadium le due nazionali europee si contendono il terzo posto…
  • Francia-Inghilterra: le grandi deluse a caccia del podio mondiale
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-bellinazzo.html">Marco Bellinazzo</a>
    Non sarà la finale che tutti si aspettavano, ma Francia-Inghilterra resta una sfida di altissimo livello. Questa sera al Miami Stadium le due nazionali europee si contendono il terzo posto…
  • Israele riclassifica i coccodrilli: Ben Gvir vuole metterli intorno a una prigione
    il ministro israeliano per la Protezione ambientale, Idit Silman, ha riclassificato i coccodrilli da animali selvatici a “fauna selvatica allevata in cattività”, una mossa che apre la strada all’utilizzo dei…
  • Compie 70 anni la scoperta del neutrino: la svolta che ha cambiato la fisica
    La scoperta degli antineutrini ha rivoluzionato la fisica, ma molte domande restano aperte. Nuovi esperimenti internazionali puntano a svelare i segreti di queste elusive particelle
  • «Infineon Technologies è ben posizionata»
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/isabella-della-valle.html">Isabella Della Valle</a>
    Richard Clode, gestore di portafoglio del team Global Technology Leaders di Janus Henderson offre una panoramica molto ampia e dettagliata del settore tecnologico e della crescente incidenza dell’intelligenza artificiale. …

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima
    di Redazione Cronaca
    Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima, sul litorale ravennate, nel primo pomeriggio di sabato. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina: l’uomo si sarebbe assentato per andare in […] L'articolo Bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Assolti l’ex primo cittadino di Parma Pizzarotti e l’ex dg del Regio Meo. “Il fatto non sussiste”
    di Redazione Giustizia
    “Il fatto non sussiste” per i tre imputati nel processo sui fondi pubblici al teatro Regio di Parma. Sono stati assolti con formula piena l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’ex direttrice generale del Regio Anna Maria Meo e il presidente dell’Orchestra Filarmonica italiana Paolo Mandelli. La Procura contestava truffa, falso e peculato. La vicenda […] L'articolo Assolti l’ex primo cittadino di Parma Pizzarotti e l’ex dg del Regio Meo. “Il fatto non sussiste” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Zelensky pronto a sostituire il capo di Stato Maggiore”: Oleksandr Syrskyi può essere la prossima ‘vittima’ del mega-rimpasto a Kiev
    di Redazione Esteri
    Quella scelta difficile di cui ha parlato appena due giorni fa, Volodymyr Zelensky forse non dovrà prenderla. Dopo le dimissioni del ministro della Difesa Mikhailo Fedorov, secondo quanto poi emerso dovute allo scontro col capo di stato maggiore Oleksandr Syrskyi, il presidente ucraino aveva dichiarato: “Con una guerra in corso, un Presidente non dovrebbe essere […] L'articolo “Zelensky pronto a sostituire il capo di Stato Maggiore”: Oleksandr Syrskyi può essere la prossima ‘vittima’ del mega-rimpasto a Kiev proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Salvatore Borsellino: “Meloni la smetta di dire di ispirarsi a mio fratello. Il governo distrugge gli strumenti anti-mafia lasciati da Paolo e Falcone”
    di Redazione Cronaca
    “Alla presidente del Consiglio non posso che lanciare il messaggio di smetterla di dire di ispirarsi alla figura di Paolo Borsellino, quando invece quello che sta facendo questo governo è distruggere sistematicamente tutti quei mezzi che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano lasciato alla magistratura per permettere di combattere la mafia”. Così Salvatore Borsellino, fratello […] L'articolo Salvatore Borsellino: “Meloni la smetta di dire di ispirarsi a mio fratello. Il governo distrugge gli strumenti anti-mafia lasciati da Paolo e Falcone” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Al peggio non c’è mai fine”, in Calabria torna la quarta edizione il Festival del Lamento. Tra gli ospiti Marco Cappato e Yoko Yamada
    di Redazione FqMagazine
    “Intorno a noi cadono bombe, si dichiarano guerre, i salari non crescono, muoiono persone sul luogo di lavoro o uccise da chi avrebbe dovuto amarle: onestamente non c’è da stare molto allegri” dice Gaetano Moraca, direttore artistico e presidente di Deda, associazione che organizza il festival. “Ci lamenteremo insieme, perché insieme è più facile trovare […] L'articolo “Al peggio non c’è mai fine”, in Calabria torna la quarta edizione il Festival del Lamento. Tra gli ospiti Marco Cappato e Yoko Yamada proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Tra la legge e la coscienza
    di alessandra pigliaru
    La disobbedienza come obbligo morale, come scelta che si impone quando si assiste e si sperimenta una divaricazione sempre maggiore fra legalità e giustizia, tra legalità e morale. Il problema […] The post Tra la legge e la coscienza first appeared on il manifesto.
  • Venezia, l’ambasciatore Usa Fertitta «oscura» la festa del Redentore
    di Valeria Marzano
    Un Redentore di fuoco per Venezia. Almeno 500 attiviste e attivisti hanno sfidato ieri il caldo infernale e le manganellate per protestare contro quello che hanno chiamato «Centodiciassette metri di […] The post Venezia, l’ambasciatore Usa Fertitta «oscura» la festa del Redentore first appeared on il manifesto.
  • Il Melonellum viaggia verso il Senato con l’incognita della Consulta
    di Valeria Marzano
    Passato, non indenne, lo scoglio della Camera al Melonellum ora tocca la navigazione a Palazzo Madama, dove l’assenza di turbolenze non è in ogni caso assicurata. Molto dipenderà dalle mosse […] The post Il Melonellum viaggia verso il Senato con l’incognita della Consulta first appeared on il manifesto.
  • Thomas Zigal, i fantasmi dell’odio. Dentro New Orleans
    di Guido Caldiron
    A New Orleans il tempo sembra essersi fermato. Per Paul Blanchard, erede di una facoltosa e influente famiglia di industriali del caffè, i privilegi in cui è stato allevato, legati […] The post Thomas Zigal, i fantasmi dell’odio. Dentro New Orleans first appeared on il manifesto.
  • Molto meno comunismo, più Cina
    di Gennaro Serio
    Il taxista di Kashgar ci guarda perplesso: non comprende l’indirizzo in mandarino che gli mostriamo sul cellulare. Il cinese lo capisce ma, evidentemente, non lo legge. Glielo scriviamo col traduttore […] The post Molto meno comunismo, più Cina first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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