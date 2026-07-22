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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi mercoledì 22 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
22 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 22 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 22 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 22 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Rivolta negli asili nido di Bologna, manca l’aria condizionata e i genitori non pagano la retta: diffida inviata a Lepore
    di Alex Corlazzoli
    A Bologna, in assenza di condizionatori, mamme e papà son pronti a non pagare la retta dei nidi. La rivolta dei genitori è partita dal comunale “Vestri” ma è destinata ad allargarsi ad altre strutture e alle scuole dell’infanzia che hanno già contattato i promotori della campagna. Nessuno sciopero, nessuna polemica ma una diffida formale […] L'articolo Rivolta negli asili nido di Bologna, manca l’aria condizionata e i genitori non pagano la retta: diffida inviata a Lepore proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Avevo due strade, ho scelto l’America”: a 18 anni dall’Italia alla Virginia, la storia della cestista Francesca Baldassarre
    di Daniela Primiceri
    “Ero combattuta. Avrei potuto benissimo rimanere in Italia oppure andare in America”. Il mare Adriatico di Brindisi le ha dato i natali e l’ha vista crescere. Ora, a soli 18 anni e con in tasca il diploma di maturità appena conseguito, la cestista brindisina Francesca Baldassarre è pronta a volare oltreoceano. Ad attenderla ci sarà […] L'articolo “Avevo due strade, ho scelto l’America”: a 18 anni dall’Italia alla Virginia, la storia della cestista Francesca Baldassarre proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Chi fermerà Infantino? È già pronto il Mondiale a 64 squadre: una competizione monstre divisa fra tre continenti
    di Daniele Fiori
    Il primo Mondiale a 48 squadre è appena finito, ma Gianni Infantino guarda già oltre. L’obiettivo adesso sono le 64 nazionali. L’anticipazione è arrivata dal presidente della Conmebol Alejandro Dominguez, che su X ha parlato del torneo del 2030 come di una competizione allargata per celebrare il centenario della Coppa del Mondo: “La prossima si […] L'articolo Chi fermerà Infantino? È già pronto il Mondiale a 64 squadre: una competizione monstre divisa fra tre continenti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Chi è disoccupato e prende la Naspi deve fare la dichiarazione dei redditi? Quando scatta l’obbligo e quando si è esonerati
    di Pierpaolo Molinengo
    Il passaggio dal lavoro dipendente alla disoccupazione è un momento delicato. Oltre alle ovvie preoccupazioni legate alla ricerca di una nuova occupazione e alla gestione del budget familiare, ce n’è una di natura squisitamente burocratica che spesso viene sottovalutata, per poi presentare il conto mesi dopo: il rapporto tra la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per […] L'articolo Chi è disoccupato e prende la Naspi deve fare la dichiarazione dei redditi? Quando scatta l’obbligo e quando si è esonerati proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nuovo disegno di legge antifumo in Spagna: stop a pubblicità e a consumo in aree aperte, sigarette elettroniche equiparate al tabacco
    di Sofia Lo Mascolo
    Il Consiglio del Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge antifumo, promosso dal Ministero della Salute e pronto a passare al Parlamento per il via libera. Lo scrive El Paìs, che elenca quattro misure principali: l’ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell’accesso e del consumo da parte dei minori, l’equiparazione delle […] L'articolo Nuovo disegno di legge antifumo in Spagna: stop a pubblicità e a consumo in aree aperte, sigarette elettroniche equiparate al tabacco proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Tricky, suoni e assonanze oltre il fantasma del trip hop
    di Stefano Crippa
    Aveva lasciato sentimenti quantomeno contrastanti, il live romano del 22 giugno scorso. Più rito sonoro che concerto, aveva spiazzato buona parte del pubblico per la parsimonia con cui la scaletta […] The post Tricky, suoni e assonanze oltre il fantasma del trip hop first appeared on il manifesto.
  • Utøya, il trauma addomesticato
    di alessandra pigliaru
    Il quindicesimo anniversario della strage di Utøya e del quartiere governativo si consuma nella cornice di una pacificazione estetica. Il Visual Cultural Center permanente, inaugurato ufficialmente tra i palazzi ricostruiti […] The post Utøya, il trauma addomesticato first appeared on il manifesto.
  • Attraversare il «Grande Assurdo» di Adelaide Cioni
    di Costanza Fraia
    C’è un ponte nel cuore dell’Umbria che collega Spoleto a Monteluco: è il Ponte delle Torri, monumentale opera di ingegneria che ha assunto l’aspetto con cui lo conosciamo oggi nel […] The post Attraversare il «Grande Assurdo» di Adelaide Cioni first appeared on il manifesto.
  • Dal petrolio all’acqua, ma è stallo pericoloso nel conflitto Usa-Iran
    di Aurora Mocci
    Superati gli scrupoli morali, la scelta della Casa Bianca dovrebbe rispondere a un solo criterio: l’interesse nazionale americano. Eppure questa volta il consueto paradigma utilitarista – il massimo beneficio per […] The post Dal petrolio all’acqua, ma è stallo pericoloso nel conflitto Usa-Iran first appeared on il manifesto.
  • Violenza di stato: il virus diffuso dagli Usa
    di Giulia Filpi
    Nelle due settimane precedenti la morte di Abderrahim Fakir, le squadre paramilitari di ICE hanno assassinato Lorenzo Slagado Araujo, 52 anni, un padre di famiglia di Houston mentre si recava […] The post Violenza di stato: il virus diffuso dagli Usa first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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