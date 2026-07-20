Il disco in evidenza: Radical Frame, 2026, Actress

Il 18 settembre 2026 uscirà Radical Frame, il nuovo album di Actress, a diciotto anni dal debutto con Hazyville (Ninja Tune, 2008). Il progetto rappresenta un punto importante nella carriera dell’artista britannico e raccoglie diversi elementi del suo percorso musicale. Il disco ripropone il suo approccio alla composizione elettronica, fatto di frammenti, trasformazioni e strutture lontane dai modelli tradizionali. Allo stesso tempo, introduce nuove collaborazioni e nuove prospettive.

Un album che raccoglie il linguaggio di Actress

In Radical Frame tornano alcuni tratti che hanno caratterizzato la musica di Actress. Il lavoro alterna brevi esplosioni sonore, miniature elettroniche ampliate e richiami alla pista da ballo. Tuttavia, l’album non si limita a riassumere il passato. La produzione mostra anche una direzione aperta verso nuovi sviluppi, con una ricerca che mantiene centrale il rapporto tra sperimentazione e cultura del club. Il titolo sembra racchiudere questa idea: una cornice capace di contenere esperienze diverse e momenti differenti del percorso artistico costruito fino a oggi.

Le collaborazioni con CASISDEAD e Rainy Miller

Tra gli ospiti del disco compare CASISDEAD nel brano Live By You. Anche lui, come Actress, ha costruito un’immagine caratterizzata da riservatezza e trasformazione. L’album include inoltre la presenza di Rainy Miller, artista originario di Preston. La sua partecipazione aggiunge un’altra voce proveniente dalla provincia inglese, inserendosi nel dialogo tra identità locali e ricerca musicale.

Overchord, il singolo che anticipa l’album

Il singolo Overchord arriva insieme al suo ideale preludio, Live By You. Il brano rappresenta il centro dell’album e ne introduce alcune atmosfere principali. Il video di Overchord è diretto da Anna van der Velde. La clip mostra Actress in una prigione lussuosa costruita da lui stesso, uno spazio che lo circonda senza riuscire a limitarne la libertà espressiva.

Una cornice per il futuro della musica elettronica britannica

Con Radical Frame, Actress sembra raccogliere ciò che ha sviluppato negli anni. L’album guarda alla sua storia, ma allo stesso tempo apre una possibile strada per nuovi artisti. Il progetto si colloca così tra continuità e cambiamento. La sua cornice non chiude un percorso, ma può diventare un riferimento per chi arriverà dopo e cercherà nuove forme nell’avanguardia nera britannica. (La redazione)

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