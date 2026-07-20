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Keegan, morto il Pallone d'Oro inglese: aveva 75 anni, era malato di cancro Il Messaggero (leggi di più)
È morto Kevin Keegan, ex attaccante inglese che vinse due Palloni d'Oro Sky TG24 (leggi di più)
Muore Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, aveva 75 anni IlMetropolitano.it (leggi di più)
La leggenda del calcio inglese Kevin Keegan è morto di cancro. Vietnam.vn (leggi di più)
Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: aveva 75 anni Latina Oggi (leggi di più)
Hamburg join others in mourning death of English footballing legend Kevin Keegan OneFootball (leggi di più)
Addio a Kevin Keegan, leggenda e simbolo del calcio inglese Il Foglio (leggi di più)
L’Inghilterra piange Kevin Keegan: fu due volte Pallone d’Oro. Aveva 75 anni eurosport.it (leggi di più)
English football legend and two-time Ballon d’Or winner Kevin Keegan dies aged 75 OneFootball (leggi di più)
RAINEWS * SPORT: «ADDIO KEVIN KEEGAN, IL FOOTBALL SALUTA ‘MIGHTY MOUSE’» agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese. Il due volte Pallone d’Oro ucciso dal un cancro Quotidiano Sportivo (leggi di più)
Addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese: aveva 75 anni, vinse due Palloni d’Oro Il Difforme (leggi di più)
Addio a Kevin Keegan, morto a 75 anni il fuoriclasse inglese due volte Pallone d’Oro La Nuova Sardegna (leggi di più)
Nach Krebserkrankung: Kevin Keegan verstorben OneFootball (leggi di più)
Muore a 75 anni la leggenda del Liverpool, Kevin Keegan SWI swissinfo.ch (leggi di più)
Muore a 75 anni la leggenda del Liverpool Kevin Keegan OneFootball (leggi di più)
Addio a Kevin Keegan, il due volte Pallone d’Oro si è spento a 75 anni: era malato da tempo Virgilio Sport (leggi di più)
Lutto nel mondo del calcio: addio a Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese ilNapolista (leggi di più)
Teotino: "Guardiola idea elettrizzante, ma Ct non basta" Sky Sport (leggi di più)
È morto Kevin Keegan, l'ex calciatore due volte Pallone d'Oro Corriere del Ticino (leggi di più)
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