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NOEMI DOPO LA CADUTA DAL PALCO: «GRANDE SPAVENTO, MA STO BENE». TOUR SOSPESO FINO AL 16 AGOSTO Certa Stampa (leggi di più)
Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: stop di 4 settimane e tour sospeso Torino Cronaca (leggi di più)
«Mi sono spaventata moltissimo, devo prendermi 4 settimane di riposo», come sta Noemi dopo la caduta dal palco Il Messaggero (leggi di più)
Incredibile a San Salvo: la cantante Noemi cade dal palco durante il concerto alla Marina e finisce in ospedale Abruzzo Popolare (leggi di più)
Noemi in ospedale dopo la caduta dal palco, Carpino l'aspetta il 19 agosto: "Ad oggi la data non è stata annullata" FoggiaToday (leggi di più)
Musica: Noemi cade dal palco e finisce in ospedale, 30 giorni di prognosi Ore12 (leggi di più)
Noemi: «La caduta? Mi sono presa un grande spavento: non era mia intenzione fare delle acrobazie» Leggo.it (leggi di più)
Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco: «Ho la testa dura» Cosmopolitan (leggi di più)
Noemi vola giù dal palco. 30 giorni di stop Radio Subasio (leggi di più)
Noemi e la caduta dal palco, da Springsteen a Madonna: tutti incidenti delle star Adnkronos (leggi di più)
Noemi rassicura i fan dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina : "Sto bene, ma dovrò fermarmi per quattro settimane" Abruzzoinvideo (leggi di più)
Incidente per Noemi caduta dal palco, sui social rassicura dal letto d’ospedale. Saltano le date del tour La Nuova Sardegna (leggi di più)
Noemi cade dal palco: salta il concerto di Riccione Corriere Romagna (leggi di più)
Noemi cade dal palco: "Mi sono presa un grande spavento" RaiNewsNoemi cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale – Video Il Fatto QuotidianoNoemi rassicura dopo la caduta dal palco: 'Grande spavento, ma per fortuna sto bene' ANSANoemi, come sta dopo la caduta: "Un grande spavento, ma sto bene" LA7Noemi cade dal palco durante un concerto: 'Per fortuna sto bene' Sky TG24Noemi cade dal palco durante il concerto: il momento ripr... (leggi di più)
Foto di Noemi dall'ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa, tour sospeso e concerti saltati Virgilio (leggi di più)
Noemi cade dal palco durante il concerto: la cantante in ospedale Agenzia Dire (leggi di più)
Noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale, tour sospeso per 4 settimane: come sta ora (VIDEO) TGLA7 (leggi di più)
Musica, Noemi cade dal palco, 30 giorni di stop: “Qualche acciacco” Askanews (leggi di più)
Noemi costretta ad annullare i concerti: "È il consiglio dei medici dopo la caduta" Canale 10 (leggi di più)
Noemi vola giù dal palco, paura e la corsa in ospedale (video). Come sta la cantante romana Secolo d'Italia (leggi di più)
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