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🎶 Noemi cade dal palco durante un concerto. Annullati i prossimi concerti, ma fino a quando? • Aggiornamenti di oggi lunedì 20 luglio 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

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20 Luglio 2026

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📰 NOEMI DOPO LA CADUTA DAL PALCO: «GRANDE SPAVENTO, MA STO BENE». TOUR SOSPESO FINO AL 16 AGOSTO - Certa Stampa

NOEMI DOPO LA CADUTA DAL PALCO: «GRANDE SPAVENTO, MA STO BENE». TOUR SOSPESO FINO AL 16 AGOSTO  Certa Stampa (leggi di più)

📰 Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: stop di 4 settimane e tour sospeso - Torino Cronaca

Noemi cade dal palco e finisce in ospedale: stop di 4 settimane e tour sospeso  Torino Cronaca (leggi di più)

📰 «Mi sono spaventata moltissimo, devo prendermi 4 settimane di riposo», come sta Noemi dopo la caduta dal palco - Il Messaggero

«Mi sono spaventata moltissimo, devo prendermi 4 settimane di riposo», come sta Noemi dopo la caduta dal palco  Il Messaggero (leggi di più)

🎤 Incredibile a San Salvo: la cantante Noemi cade dal palco durante il concerto alla Marina e finisce in ospedale - Abruzzo Popolare

Incredibile a San Salvo: la cantante Noemi cade dal palco durante il concerto alla Marina e finisce in ospedale  Abruzzo Popolare (leggi di più)

📰 Noemi in ospedale dopo la caduta dal palco, Carpino l'aspetta il 19 agosto: "Ad oggi la data non è stata annullata" - FoggiaToday

Noemi in ospedale dopo la caduta dal palco, Carpino l'aspetta il 19 agosto: "Ad oggi la data non è stata annullata"  FoggiaToday (leggi di più)

🎤 Musica: Noemi cade dal palco e finisce in ospedale, 30 giorni di prognosi - Ore12

Musica: Noemi cade dal palco e finisce in ospedale, 30 giorni di prognosi  Ore12 (leggi di più)

📰 Noemi: «La caduta? Mi sono presa un grande spavento: non era mia intenzione fare delle acrobazie» - Leggo.it

Noemi: «La caduta? Mi sono presa un grande spavento: non era mia intenzione fare delle acrobazie»  Leggo.it (leggi di più)

📰 Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco: «Ho la testa dura» - Cosmopolitan

Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco: «Ho la testa dura»  Cosmopolitan (leggi di più)

📰 Noemi vola giù dal palco. 30 giorni di stop - Radio Subasio

Noemi vola giù dal palco. 30 giorni di stop  Radio Subasio (leggi di più)

📰 Noemi e la caduta dal palco, da Springsteen a Madonna: tutti incidenti delle star - Adnkronos

Noemi e la caduta dal palco, da Springsteen a Madonna: tutti incidenti delle star  Adnkronos (leggi di più)

📰 Noemi rassicura i fan dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina : "Sto bene, ma dovrò fermarmi per quattro settimane" - Abruzzoinvideo

Noemi rassicura i fan dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina : "Sto bene, ma dovrò fermarmi per quattro settimane"  Abruzzoinvideo (leggi di più)

📰 Incidente per Noemi caduta dal palco, sui social rassicura dal letto d’ospedale. Saltano le date del tour - La Nuova Sardegna

Incidente per Noemi caduta dal palco, sui social rassicura dal letto d’ospedale. Saltano le date del tour  La Nuova Sardegna (leggi di più)

📰 Noemi cade dal palco: salta il concerto di Riccione - Corriere Romagna

Noemi cade dal palco: salta il concerto di Riccione  Corriere Romagna (leggi di più)

📣 Noemi cade dal palco: "Mi sono presa un grande spavento" - RaiNews

Noemi cade dal palco: "Mi sono presa un grande spavento"  RaiNewsNoemi cade dal palco durante un concerto e finisce in ospedale – Video  Il Fatto QuotidianoNoemi rassicura dopo la caduta dal palco: 'Grande spavento, ma per fortuna sto bene'  ANSANoemi, come sta dopo la caduta: "Un grande spavento, ma sto bene"  LA7Noemi cade dal palco durante un concerto: 'Per fortuna sto bene'  Sky TG24Noemi cade dal palco durante il concerto: il momento ripr... (leggi di più)

🎵 Foto di Noemi dall'ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa, tour sospeso e concerti saltati - Virgilio

Foto di Noemi dall'ospedale dopo la caduta dal palco e il colpo alla testa, tour sospeso e concerti saltati  Virgilio (leggi di più)

📰 Noemi cade dal palco durante il concerto: la cantante in ospedale - Agenzia Dire

Noemi cade dal palco durante il concerto: la cantante in ospedale  Agenzia Dire (leggi di più)

📰 Noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale, tour sospeso per 4 settimane: come sta ora (VIDEO) - TGLA7

Noemi cade dal palco durante il concerto e finisce in ospedale, tour sospeso per 4 settimane: come sta ora (VIDEO)  TGLA7 (leggi di più)

📣🎤 Musica, Noemi cade dal palco, 30 giorni di stop: “Qualche acciacco” - Askanews

Musica, Noemi cade dal palco, 30 giorni di stop: “Qualche acciacco”  Askanews (leggi di più)

🎵 Noemi costretta ad annullare i concerti: "È il consiglio dei medici dopo la caduta" - Canale 10

Noemi costretta ad annullare i concerti: "È il consiglio dei medici dopo la caduta"  Canale 10 (leggi di più)

📰 Noemi vola giù dal palco, paura e la corsa in ospedale (video). Come sta la cantante romana - Secolo d'Italia

Noemi vola giù dal palco, paura e la corsa in ospedale (video). Come sta la cantante romana  Secolo d'Italia (leggi di più)

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