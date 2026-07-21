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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi martedì 21 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
21 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 21 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 21 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 21 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • La “prima via” di Andy Burnham. Il nuovo premier riporta speranza a sinistra
    di Emanuele Felice
    Dopo il disastroso esperimento della “quarta via” moderata di Starmer, il nuovo leader raddrizza il Labour verso sinistra, riallinenandosi sul rafforzamento dei beni pubblici. Non è detto che faccia in tempo a risollevare le sorti del partito, ma produce almeno una nuova dinamica
  • Carlo Ginzburg e il racconto della storia
    di Paolo Pecere
    Come un romanziere, Ginzburg introduce chi legge in una storia che diventa ben presto scoperta dell’ignoto e dell’inaspettato. Per questa capacità affabulatoria, dovrà essere ricordato non soltanto tra i massimi storici, ma anche tra i grandi prosatori italiani della nostra epoca
  • Un racconto di due mercati: così l’overtourism cambia San Lorenzo e Firenze
    di Michela Iaccarino
    Il mercato di San Lorenzo è un frammento di Parigi a Firenze. La mattina presto, ancora oggi, è segnata dai gesti degli antichi mercatali, ma i clienti sono sempre più stranieri e turisti. Da Bologna a Roma e Torino, intere porzioni di città sono orientate alla costruzione di un’esperienza urbana consumabile e la stessa sorte la stanno subendo i mercati storici
  • Polpi alle Canarie. Perché vietare l’allevamento di un animale solitario e curioso
    di Maddalena Tomassini
    Lo Stato di New York ha vietato l’allevamento di polpi e il commercio di polpi allevati destinati al consumo umano, una pratica non ancora diffusa ma su cui molti stanno investendo. L’allevamento intensivo è la principale causa di crudeltà sugli animali, aggrava la crisi climatica e spreca risorse cruciali per il pianeta
  • Musk a gamba tesa sul caso Roggero: «Andavano condannati giudice e pm»
    di Redazione
    Il patron di Tesla entra nel dibattito del gioielliere in carcere dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo: «Una follia»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Bastavano pochi minuti e oggi Viola sarebbe con noi”: il dolore di Marina Piller, l’ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata
    di Redazione Sport
    “Non abbiamo ancora deciso a chi destinare quei soldi, ma vogliamo che servano ad aiutare chi ne ha bisogno. Solo così la morte di Viola potrà avere un senso e forse impedirà che una tragedia simile accada ad altre famiglie“. A parlare al Corriere della Sera è Marina Piller, ex fondista della Nazionale italiana, che […] L'articolo “Bastavano pochi minuti e oggi Viola sarebbe con noi”: il dolore di Marina Piller, l’ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Omicidio Esposito, il giallo si infittisce: quella strana omonimia (falsa) con il dirigente Arpac. Il suo direttore: “Solo per caso scoprimmo il suo vero nome”
    di Vincenzo Iurillo
    “Che si chiamasse Luigi lo abbiamo scoperto per caso, e solo dopo un po’ che collaborava con noi, quando per farsi accreditare a seguire una partita ci inviò la carta d’identità”. Pierluigi Melillo, direttore di OttoChannel, aggiunge un altro dettaglio che va a incastrarsi nel giallo del giornalista sportivo Luigi ‘Luca’ Esposito, 53 anni, ritrovato […] L'articolo Omicidio Esposito, il giallo si infittisce: quella strana omonimia (falsa) con il dirigente Arpac. Il suo direttore: “Solo per caso scoprimmo il suo vero nome” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Giovanna Botteri: “Ranucci? Quando fai le inchieste contro i potenti non puoi permetterti di essere amico fraterno di Lavitola”
    di Redazione Cronaca
    “Il privato è pubblico e il pubblico è privato. Quando fai un programma di inchieste sulla corruzione del potere, in cui vai contro i potenti, non puoi permetterti di essere amico fraterno di uno come Valter Lavitola“. Lo ha detto la giornalista Giovanna Botteri, intervistata a Pratovecchio (Arezzo) al Festival Naturalmente Pianoforte da Andrea Scanzi, […] L'articolo Giovanna Botteri: “Ranucci? Quando fai le inchieste contro i potenti non puoi permetterti di essere amico fraterno di Lavitola” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Morta dopo 33 mesi di chemioterapia per una diagnosi errata: risarcimento milionario ai familiari
    di Redazione Cronaca
    C’è un maxi risarcimento da 1 milione e 300 mila euro a favore dei familiari di una donna di 59 anni deceduta dopo essere stata sottoposta per errore a un massiccio ciclo di chemioterapia. Il Tribunale di Lecce ha condannato l’Asl e un medico dell’ospedale di Nardò per la diagnosi errata: un tumore anziché un […] L'articolo Morta dopo 33 mesi di chemioterapia per una diagnosi errata: risarcimento milionario ai familiari proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Vibrazioni sospette al motore sul volo Roma-Seattle: l’aereo costretto a tornare a Fiumicino
    di Redazione Cronaca
    Il volo AS181 di Alaska Airlines, partito nel pomeriggio di domenica da Roma Fiumicino con destinazione Seattle-Tacoma, ha dovuto interrompere il suo viaggio e tornare indietro a causa di vibrazioni sospette a uno dei motori. L’aereo, un Boeing 787-9 Dreamliner, era partito regolarmente alle 16.22, raggiungendo la quota di crociera. Ma dopo circa due ore […] L'articolo Vibrazioni sospette al motore sul volo Roma-Seattle: l’aereo costretto a tornare a Fiumicino proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Susan Daitch, la trama? È andata a farsi una passeggiata
    di Gennaro Serio
    Nell’estate del 1993, «The Review of Contemporary Fiction» dedicò il suo Younger Writers Issue a tre autori allora emergenti: David Foster Wallace, William T. Vollmann e Susan Daitch. Se a […] The post Susan Daitch, la trama? È andata a farsi una passeggiata first appeared on il manifesto.
  • L’Unità, il Pd verso l’affitto della testata da Romeo
    di Andrea Carugati
    Il Pd è sempre più vicino a l’Unità. La trattativa con l’attuale editore Alfredo Romeo ha fatto ulteriori passi avanti e ora è arrivata vicina al traguardo. L’ipotesi sul tavolo […] The post L’Unità, il Pd verso l’affitto della testata da Romeo first appeared on il manifesto.
  • Edward Said e Sigmund Freud, due gemme saggistiche dello stile tardo
    di Gennaro Serio
    Coniata da Adorno in un saggio su Beethoven del 1937, la nozione di «stile tardo» (Spätstil) è stata usata per le ultime creazioni di autori classici ma soprattutto per l’inquietudine […] The post Edward Said e Sigmund Freud, due gemme saggistiche dello stile tardo first appeared on il manifesto.
  • Tra Wittgenstein e Engelmann, un’amicizia nel segno dell’architettura
    di Gennaro Serio
    È stata una strana amicizia quella che ha legato Wittgenstein e l’architetto Paul Engelmann durante gli anni della loro formazione spirituale. Strana perché nata sotto il segno dell’architettura – si […] The post Tra Wittgenstein e Engelmann, un’amicizia nel segno dell’architettura first appeared on il manifesto.
  • La stampa italiana alle grandi manovre. Verso destra
    di Aurora Mocci
    Era il 1921 quando Marc Bloch, reduce dalle trincee, pubblicò le sue Riflessioni di uno storico sulle false notizie di guerra. Vi descrisse l’effetto della censura militare che, gettando discredito […] The post La stampa italiana alle grandi manovre. Verso destra first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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