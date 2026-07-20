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🏟️​👥🎸 Concerti e festival in Italia • Calendario aggiornato a oggi martedì 21 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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20 Luglio 2026

Concerti e Festival

martedì 21 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug20
    lunedì 20 Luglio 2026
    CREATI Cuciture Rap sul moderno Prometeo
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Lug20
    lunedì 20 Luglio 2026
    Johnny Marr | UDINESTATE 2026
    Castello di Udine - Udine
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    CREATI Cuciture Rap sul moderno Prometeo
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    TROPICO
    BOnsai - Bologna
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    MATTEO BOCELLI - Falling love world tour
    Teatro del Silenzio - Lajatico
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    Tommaso Paradiso - Estate 2026 - Oversound Music Festival
    Fiera del Levante - Bari
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    Angélique Kidjo
    Castello Sforzesco - Milano
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    TonyPitony | Festival Abbabula
    Piazza Università - Sassari - Sassari
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    Two Door Cinema Club + GENERIC ANIMAL | Festival del Vittoriale Tener-a-mente
    Anfiteatro del Vittoriale - Gardone Riviera - Gardone Riviera
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    Max Angioni - ANCHE MENO – ROUND FINALE | Pisa Summer Knights 2026
    Piazza dei Cavalieri - Pisa
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  • Lug21
    martedì 21 Luglio 2026
    Frah Quintale - Summer Tour '26 | SALERNOSOUNDS 2026
    Piazza della Libertà - Salerno
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  • Lug22
    mercoledì 22 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug22
    mercoledì 22 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug22
    mercoledì 22 Luglio 2026
    Osmosi Dance Complex · Intuarsi, Per Verba Non Si Poria
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jul
21
Nomadi at Arena Beniamino Gigli (21 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Jul
21
Tener-a-mente Festival 2026
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Jul
21
Andrea Chimenti - Del mio cuore in fondo 2026
arena eden, Via Antonio Guadagnoli, 2, 52100, Arezzo, Italy
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Jul
22
Two Door Cinema Club at Cavea Auditorium Parco della Musica (22 J
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
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Jul
22
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (22 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
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Jul
22
Angelina Mango at Teatro di Verdura (22 Jul 26)
Teatro di Verdura, Viale del Fante 70/B, 90146, Palermo, Italy
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Jul
22
Gio Evan at Mon Reve (22 Jul 26)
Mon Reve, Via Pesca Mazzisciata 1, 74122, Taranto, Italy
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Jul
22
Raphael Gualazzi at Cantine Pellegrino (22 Jul 26)
Cantine Pellegrino, Via del Fante, 39, 95025, Marsala, Italy
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Jul
23
Lorde at Parco della Musica di Milano (23 Jul 26) with joan thiele
Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate
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Jul
23
Suzanne Vega at Piazzale Re Astolfo (23 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
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Jul
23
Marco Masini at Castello Carrarese (23 Jul 26)
Castello Carrarese, Piazza Castello 1, 35141, Padua, Italy
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Jul
23
Pooh at Area Eventi Nuovo Romagnoli (23 Jul 26)
Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Ca
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Jul
23
Tutti Fenomeni at Anfiteatro Parco Miralfiore (23 Jul 26)
Anfiteatro Parco Miralfiore, 61122, Pesaro, Italy
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Jul
23
Elio e le Storie Tese at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bos
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
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Jul
23
Francesca Michielin at Eremo Club (23 Jul 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
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Jul
23
Abbabula Festival 2026
Piazza Universita', Piazza Universita', 07100, Sássari, Italy
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Jul
23
Alien Sound Festival 2026
Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125
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Jul
24
Quantic at Montagnola Republic (24 Jul 26)
Montagnola Republic, Bologna, Italy
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Jul
24
Chet Faker at Anfiteatro del Vittoriale (24 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Jul
24
Raphael Gualazzi at Rocca Malatestiana (24 Jul 26)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

martedì, 21 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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20 Luglio 2026

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