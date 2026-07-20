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Milan, Leao segue Estupiñán all'Aston Villa: pronta super-offerta, Emery vuole Rafa in Premier Virgilio Sport (leggi di più)
Aston Villa emerging as suitors for Rafael Leao OneFootball (leggi di più)
Aston Villa interested in Rafael Leao, Jorge Mendes holds the key OneFootball (leggi di più)
🔥 Richarlison-Juve, cessione Leao, erede di Dumfries: il mercato di oggi🤑 OneFootball (leggi di più)
Calciomercato Roma, può arrivare un top player dal Milan? Cosa indicano le quote dei bookmaker Calciomercato (leggi di più)
Chelsea not pursuing Leao as Turkey and Saudi options loom for Milan forward OneFootball (leggi di più)
Milan hope Aston Villa ask for Rafael Leao after selling Tielemans and Rogers OneFootball (leggi di più)
«Aspiro a una nuova sfida»: perché Rafael Leao è ancora al Milan anche se ha annunciato l'addio quasi due mesi fa MSN (leggi di più)
Il paradosso Rafael Leão: vuole lasciare il Milan, ma nessun top club europeo si fa avanti Calcio.com (leggi di più)
Il Milan cerca 150 milioni: sei big possono finanziare il tesoretto per i prossimi colpi Sprint e Sport (leggi di più)
Milan, sicuro di non voler concedere un'ultima chance a Leao? Quest'anno c'è un assetto tattico che... La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Milan, spunta Karetsas per il dopo Leao: il talento del Genk entra tra i possibili obiettivi OneFootball (leggi di più)
TRIBUNA.COM * SERIE A: «RAFAEL LEAO NEL MIRINO DEL BARCELLONA: LA CLAMOROSA INDISCREZIONE DALLA SPAGNA agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Milan, asta per Leao: fissato il prezzo, c'è anche il Barcellona Fantacalcio (leggi di più)
Milan, Leao verso l’addio: il Tottenham accelera, resta viva la pista Barcellona Giornale RossoBlu (leggi di più)
"Leao via dal Milan, ha detto sì a un club di Premier. Dopo 200 milioni spesi è pronta la reunion" Tuttosport (leggi di più)
Mondiali 2026, la Serie A agli ottavi: Leao e Lukaku trascinatori Fantacalcio (leggi di più)
Milan: il Tottenham piomba su Leao, contatti con l’entourage. Sullo sfondo c’è anche il Barça Sportmediaset (leggi di più)
Leao, torna di moda il Barcellona? Flick pensa al portoghese come alternativa a Rashford Sportmediaset (leggi di più)
Leão da 8,2: le pagelle DAZN di Portugal - Croatia OneFootball (leggi di più)
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