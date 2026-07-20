⚽ 🏆 Guarda tutti gli highlights dei Mondiali 2026. Gol ed episodi salienti di tutti i match della World Cup 2026

I Mondiali 2026 si sono conclusi con il trionfo della Spagna, che ha conquistato il titolo di campione del mondo al termine di una competizione ricca di emozioni, gol e grandi protagonisti. Il torneo, ospitato da Canada, Messico e Stati Uniti, ha segnato una nuova era nella storia della Coppa del Mondo grazie al nuovo format a 48 squadre e alle 104 partite disputate.

Milioni di appassionati hanno seguito l’andamento della manifestazione attraverso risultati, classifiche, highlights e aggiornamenti in tempo reale, accompagnando il percorso delle nazionali fino alla finale del 19 luglio, vinta dalla Spagna.

Un Mondiale da record concluso con il successo della Spagna

La Coppa del Mondo 2026 si è disputata dall’11 giugno al 19 luglio e ha regalato un calendario ricco di sfide fin dalla fase a gironi. Il nuovo sistema a 48 partecipanti ha reso il torneo particolarmente dinamico, con classifiche in continua evoluzione e numerose nazionali impegnate fino all’ultima giornata nella corsa alla qualificazione.

Dopo una lunga fase a eliminazione diretta, la Spagna ha completato il proprio percorso arrivando fino alla finale contro l’Argentina, conquistando il trofeo mondiale e aggiungendo un nuovo capitolo alla propria storia calcistica.

Gli highlights che hanno raccontato i Mondiali 2026

Uno degli elementi più seguiti dell’edizione 2026 sono stati gli highlights delle partite, che hanno permesso ai tifosi di rivivere i momenti più importanti del torneo.

Gol spettacolari, parate decisive, rimonte e prestazioni individuali hanno caratterizzato una competizione ricca di episodi memorabili. Gli appassionati hanno potuto seguire:

risultati delle partite;

classifiche aggiornate;

sintesi degli incontri;

gol e azioni decisive;

percorso delle nazionali fino alla finale.

La copertura costante degli highlights ha accompagnato il pubblico durante tutte le fasi della Coppa del Mondo, fino alla vittoria finale della Spagna.

treaming e copertura televisiva del Mondiale

La Coppa del Mondo 2026 è stata seguita in tutto il mondo grazie a una vasta copertura televisiva e digitale. Emittenti, piattaforme streaming e servizi online hanno offerto dirette, approfondimenti e contenuti dedicati alle partite.

Oltre ai match in programma, grande attenzione è stata riservata alle sintesi e agli highlights, strumenti fondamentali per rimanere aggiornati sugli episodi più importanti della competizione.

Le news dal web sui mondiali di calcio 2026

La nuova formula a 48 squadre entra nella storia

L’edizione 2026 sarà ricordata come il primo Mondiale con 48 nazionali partecipanti. Le squadre sono state suddivise in 12 gironi da quattro formazioni, con un totale di 104 incontri disputati.

Il nuovo formato ha ampliato la partecipazione internazionale e ha offerto un numero maggiore di sfide, contribuendo a rendere il torneo ancora più seguito e imprevedibile.

Con la finale del 19 luglio ormai alle spalle, risultati, highlights e immagini del torneo restano il modo migliore per rivivere le emozioni dei Mondiali FIFA 2026, conclusi con la Spagna campione del mondo. (La redazione)

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