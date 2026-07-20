⚽🏆 Mondiali 2026: la Spagna è campione del mondo, tutti i risultati, il tabellone e gli highlights

I Mondiali di calcio 2026 si sono conclusi con il trionfo della Spagna, che ha conquistato il titolo di campione del mondo al termine di un torneo ricco di emozioni. La nazionale iberica ha superato l’Argentina per 1-0 nella finale del 19 luglio, chiudendo un’edizione caratterizzata dalla nuova formula a 48 squadre, che ha reso la competizione ancora più spettacolare e imprevedibile.

Il cammino verso il titolo

La Coppa del Mondo 2026 ha regalato sfide di altissimo livello fin dalla fase a gironi, con classifiche in continua evoluzione e numerosi colpi di scena. La nuova formula del torneo ha aumentato il numero di partite e reso ancora più avvincente la corsa verso la fase a eliminazione diretta.

Con il passare dei turni, il tabellone si è delineato fino alla finale del 19 luglio, dove la Spagna ha completato il proprio percorso conquistando il titolo mondiale grazie al successo sull’Argentina.

Gli highlights che hanno segnato il torneo

Gol spettacolari, parate decisive, giocate individuali e partite ricche di emozioni hanno caratterizzato l’intera manifestazione. Gli highlights hanno raccontato giorno dopo giorno i momenti più importanti del Mondiale, accompagnando gli appassionati fino all’atto conclusivo.

Grande protagonista è stata la Spagna, capace di imporsi con un percorso convincente che l’ha portata a conquistare il titolo iridato. Non sono mancate le sorprese, con diverse nazionali capaci di mettere in difficoltà le favorite e rendere il torneo equilibrato fino alle ultime fasi.

Il bilancio del Mondiale 2026

La Coppa del Mondo si chiude con la vittoria della Spagna, protagonista di un cammino culminato nel successo in finale del 19 luglio. L’edizione 2026 sarà ricordata anche per il debutto del format a 48 squadre, che ha offerto un numero maggiore di incontri e numerose sfide equilibrate.

Risultati, classifiche, tabellone e highlights raccontano un torneo che ha coinvolto milioni di tifosi in tutto il mondo, confermando ancora una volta il fascino della competizione calcistica più importante a livello internazionale.

Dove rivedere risultati e highlights

I principali aggiornamenti, insieme alle sintesi delle partite, restano disponibili attraverso le piattaforme digitali, le emittenti televisive e i servizi di streaming che hanno seguito la competizione.

La copertura completa degli highlights consente di rivivere i momenti più significativi del Mondiale 2026, dal debutto della fase a gironi fino alla finale che ha incoronato la Spagna campione del mondo, offrendo una panoramica completa dell’intero torneo. (La redazione)

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