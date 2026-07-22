Mariah Carey celebra i 30 anni di Daydream con una nuova edizione speciale

A trent’anni dalla pubblicazione di Daydream, Mariah Carey celebra uno degli album più importanti della sua carriera con una nuova edizione anniversario. Daydream: 30th Anniversary Edition è disponibile in digitale e raccoglie materiale inedito, registrazioni dal vivo, remix e alcune rarità legate alle sessioni originali di composizione.

L’iniziativa proseguirà anche sul piano fisico. Dal 16 ottobre 2026, infatti, l’edizione sarà disponibile in triplo LP, doppio CD e musicassetta, con contenuti differenti a seconda dei formati, .

Una nuova edizione tra rarità e materiali inediti

La versione digitale di Daydream: 30th Anniversary Edition amplia il contenuto dell’album originale con una selezione pensata per ripercorrerne la storia. La raccolta comprende brani inediti, esibizioni dal vivo, remix classici e una nuova versione remix di Underneath the Stars, prodotta da Eric Kupper.

Per la prima volta arrivano inoltre alcuni demo rari tratti dalle sessioni originali di composizione di Mariah Carey. Si tratta di materiali legati a Melt Away, scritta e prodotta insieme a Babyface, e a I Am Free, realizzata con Walter Afanasieff.

Questi contenuti permettono di approfondire il percorso creativo che ha accompagnato la realizzazione di Daydream. La nuova edizione aggiunge così elementi d’archivio al repertorio già conosciuto dal pubblico.

Il concerto del 1995 arriva per la prima volta in vinile

Il formato più ricco sul piano dei contenuti dal vivo sarà il triplo LP. Questa versione includerà, per la prima volta nella sua interezza, il concerto Live at Madison Square Garden 1995.

La raccolta proporrà inoltre brani mai pubblicati prima su vinile. Il progetto guarda quindi sia ai collezionisti sia a chi vuole riscoprire una fase centrale della carriera di Mariah Carey attraverso registrazioni dal vivo e materiali d’archivio.

Il doppio CD e la versione digitale deluxe offriranno invece due ulteriori contenuti inediti. Si tratta di nuove versioni di Always Be My Baby e Open Arms, registrate durante la tappa del Daydream Tour a Rotterdam il 17 giugno 1996.

Daydream, un album da oltre 27 milioni di copie

Pubblicato il 3 ottobre 1995 da Columbia Records, Daydream ha ottenuto un successo rilevante sia presso il pubblico sia presso la critica. L’album ha debuttato al primo posto della Billboard 200 e ha superato 27 milioni di copie vendute nel mondo.

Il disco contiene alcune delle canzoni più note della carriera di Mariah Carey. Tra queste figura Fantasy, che ha raggiunto un risultato storico nella Billboard Hot 100: è stata la prima canzone di un’artista donna a debuttare direttamente al primo posto.

Anche One Sweet Day, nata dalla collaborazione tra Mariah Carey e Boyz II Men, ha esordito al vertice della classifica. Il brano ha inoltre mantenuto la prima posizione per 16 settimane consecutive, stabilendo un record. A completare il quadro dei singoli arrivati al primo posto c’è Always Be My Baby.

Il documentario dedicato a Fantasy

L’anniversario di Daydream comprende anche un progetto video. L’uscita è accompagnata dal documentario inedito Making of Fantasy, dedicato alla realizzazione del videoclip di uno dei singoli più venduti di sempre.

Il documentario offre uno sguardo sul backstage del video di Fantasy e racconta la sua creazione attraverso una prospettiva personale. Il progetto è diretto dalla stessa Mariah Carey e aggiunge un ulteriore contenuto d’archivio alle celebrazioni per i 30 anni dell’album.

L’anteprima di Making of Fantasy è prevista sul canale YouTube di Mariah Carey lunedì 20 luglio alle ore 10:00 ET.

Le nuove certificazioni RIAA

Il trentesimo anniversario arriva anche con nuove certificazioni della Recording Industry Association of America (RIAA). Daydream ha ottenuto la certificazione 11 volte multiplatino, a conferma della sua lunga permanenza tra gli album di maggiore successo commerciale.

La RIAA ha inoltre assegnato nuove certificazioni a due singoli legati al disco. Fantasy ha raggiunto il traguardo delle 8 volte multiplatino, mentre Always Be My Baby ha ottenuto la certificazione 7 volte multiplatino.

Le date e i formati disponibili

Daydream: 30th Anniversary Edition è già disponibile in formato digitale. Il 16 ottobre arriveranno anche le edizioni fisiche, articolate in triplo LP, doppio CD e musicassetta.

Il progetto riunisce quindi materiali inediti, registrazioni dal vivo e contenuti d’archivio. Allo stesso tempo, celebra un album che ha segnato una fase decisiva nella carriera di Mariah Carey e che, a trent’anni dalla sua pubblicazione, continua a mantenere un peso rilevante nella sua discografia. (La redazione)

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