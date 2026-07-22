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Cinema sotto le stelle a Empoli: i film ad agosto nelle frazioni gonews.it (leggi di più)
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I film in onda in TV stasera (22 luglio): un capolavoro di Eastwood sfida 'Il caso Spotlight' Libero (leggi di più)
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"Bagnacavallo al Cinema" riparte con oltre 40 film: si ricomincia con "Nirvana" e Giancarlo Basili Ravenna Notizie (leggi di più)
Che fine hanno fatto i film d'amore? ELLE (leggi di più)
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Spider-Man: Brand New Day, il trailer finale mostra il viaggio di Peter Parker. VIDEO Sky TG24 (leggi di più)
Il lago di Bolsena diventa terra di cinema: i lavori entrano nel vivo dal palco dell’Est Film Festival TusciaTimes.eu (leggi di più)
"The Odyssey" al cinema: perché vale la pena vederlo ZetaTiElle (leggi di più)
I film selezionati dalla Settimana Internazionale della Critica che andranno alla Mostra del Cinema di Venezia Artribune (leggi di più)
I nuovi film al cinema: “Terapia di famiglia”, “A new dawn” e “Blue” – 23 luglio TV Sorrisi e Canzoni (leggi di più)
La La Land: per il decimo anniversario del film, un dettaglio che riguarda Ryan Gosling è stato cambiato nel nuovo poster ComingSoon.it (leggi di più)
Festival: dal 27 al 31.07 al via il CFSF – Cinema Film & Series Festival a Castellammare del Golfo Canicatti Web Notizie (leggi di più)
San Nicola Arcella torna capitale del cinema con l’Iconic Film Fest Calabria Reportage (leggi di più)
Associazione ’Divina Mania’ ’Schermi Cinema Multipiazza’. I film ’itineranti’ in visione gratuita La Nazione (leggi di più)
Ciak, è l’ora del cinema. Apre il film rivelazione al David di Donatello La Nazione (leggi di più)
Il cinema che verrà. Dall’infanzia di Lucio al film di Studio Croma Il Resto del Carlino (leggi di più)
Tutto il bello del cinema al Castello. E lo Svitato con Dario Fo sorprende Il Giorno (leggi di più)
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