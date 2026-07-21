MEI 2026, a Faenza quattro giorni per celebrare la musica indipendente

Dall’1 al 4 ottobre Faenza ospiterà il MEI 2026, il Meeting delle Etichette Indipendenti, che quest’anno propone l’edizione 30 e Lode!. La manifestazione, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi, torna dopo una scorsa edizione che ha registrato oltre 30.000 presenze.

Per quattro giorni, la città in provincia di Ravenna accoglierà concerti, incontri, premi, appuntamenti professionali e iniziative dedicate alle nuove generazioni. Il programma mette insieme diversi linguaggi musicali. Dalla scena indipendente all’urban, dal liscio alla musica folk rock, con uno spazio dedicato anche al giornalismo musicale e al mercato del disco.

Tra gli artisti annunciati figurano Motta, Cisco, Lamante, Birthh, España Circo Este e Duo Bucolico. Il programma, inoltre, comprende diversi riconoscimenti e numerosi appuntamenti che coinvolgeranno artisti emergenti e protagonisti della musica italiana.

MEI 2026, il programma dell’1 ottobre tra liscio e nuove generazioni

L’apertura ufficiale del MEI 2026, giovedì 1 ottobre, sarà affidata alla nuova edizione del Premio Arte Tamburini. Il riconoscimento andrà a Francesca Mazzuccato, indicata tra le voci più apprezzate del ballo romagnolo contemporaneo.

La serata vedrà anche la partecipazione de Gli Alluvionati del Liscio, gruppo legato alla figura di Arte Tamburini. Il Premio Giovani sarà invece assegnato a Flaminia Boscolo.

Per l’occasione nascerà anche il Premio Cicognani, dedicato al maestro di ballo Giampiero Cicognani. L’iniziativa prevede la consegna della Targa alla Famiglia Cicognani e un’esibizione della scuola di ballo liscio Team Dance Borgo.

La giornata darà inoltre spazio ai giovani musicisti che stanno contribuendo alla crescita del liscio. Faenza conferma così il proprio legame con una tradizione musicale che continua a coinvolgere nuove generazioni.

MEI Urban, il 2 ottobre spazio a urban e rap

Venerdì 2 ottobre il programma si concentrerà invece sui linguaggi della Generazione Z, con una giornata dedicata alla musica urban e rap. La scena ha sviluppato percorsi autonomi rispetto ai circuiti tradizionali. Allo stesso tempo, ha trovato una presenza significativa nel territorio faentino e romagnolo.

L’ospite speciale sarà Fiore, giovane rapper di Cesena noto per un repertorio caratterizzato da testi autobiografici. Sul palco saliranno anche Smellboy, Sikandro, Dize, Bish, Feli, Sagi, Penna, Vibes, Benno, Pierin La Sese, Bane e Vorss.

L’appuntamento prosegue il percorso avviato nelle precedenti edizioni. Lo scorso anno, infatti, il riconoscimento era andato a 18k, artista che aveva mosso i primi passi proprio al MEI di Faenza circa dieci anni prima.

Cisco, Lamante e Motta tra i protagonisti del 3 ottobre

Sabato 3 ottobre sarà una delle giornate centrali del MEI 2026. Il programma riunirà premi, concerti e incontri dedicati alla musica indipendente e alla critica musicale.

Cisco, ex componente dei Modena City Ramblers, riceverà il PIMI – Premio Italiano Musica Indipendente 2026. Il riconoscimento, creato e coordinato dal 2014 da Federico Guglielmi e Giordano Sangiorgi, negli anni ha premiato numerosi protagonisti della scena indipendente italiana.

Tra i vincitori delle precedenti edizioni figurano Mannarino, Cesare Basile, Iosonouncane, Motta, Brunori Sas, Zen Circus, Giovanni Truppi, Colapesce Dimartino, Amerigo Verardi, C’Mon Tigre, Lucio Corsi, Estra ed Eugenio Finardi.

Nella stessa giornata Lamante riceverà la Targa MEI Artista Emergente 2026. La consegna avverrà durante l’11ª edizione del Forum del Giornalismo Musicale, diretto da Enrico Deregibus. La cantautrice veneta si esibirà inoltre sul palco principale in Piazza della Libertà.

Motta celebra i dieci anni di La fine dei vent’anni

Il 3 ottobre sarà anche la giornata dedicata a Motta e al decennale di La fine dei vent’anni. L’album, pubblicato nel marzo 2016, ha segnato una fase importante del percorso del cantautore toscano. Il disco ha inoltre ricevuto il PIMI.

Nel pomeriggio Motta ripercorrerà la storia e l’eredità del lavoro discografico in un incontro pubblico con Federico Guglielmi. In serata, invece, riceverà un premio sul palco centrale e proporrà dal vivo una selezione delle sue canzoni.

L’appuntamento offrirà così un momento di riflessione su un album che ha accompagnato una parte della nuova canzone italiana e della scena indipendente.

España Circo Este e Duo Bucolico premiati per Boicotta il palazzetto

Sempre sabato 3 ottobre, España Circo Este e Duo Bucolico riceveranno il Premio MEI Migliore Canzone Indipendente dell’Anno. Il riconoscimento arriverà al termine della loro esibizione e sarà dedicato al brano Boicotta il palazzetto.

Il singolo affronta il rapporto tra grandi eventi, musica dal vivo e sostenibilità del sistema indipendente. Nella stessa giornata, inoltre, la giovane cantautrice Birthh riceverà il Premio Giovani MEI-Exitwell.

Il programma prevede anche la consegna del Premio Michele Manzotti a Federico Guglielmi. Il riconoscimento ricorda lo storico giornalista de La Nazione e valorizza le figure che hanno contribuito alla crescita del giornalismo musicale italiano.

Targa Mei Musicletter, il riconoscimento per l’informazione musicale online

Tra gli appuntamenti del MEI 2026 ci sarà anche la Targa Mei Musicletter, giunta alla sua quattordicesima edizione. Il riconoscimento nazionale è dedicato all’informazione musicale sul web e valorizza ogni anno le realtà che si distinguono per qualità, approfondimento e capacità di raccontare la musica nel panorama digitale.

La Targa prevede due categorie principali: Miglior sito collettivo e Miglior blog personale. A queste si aggiunge, come ogni anno, un premio speciale destinato a un operatore o a un professionista del settore musicale. Per l’edizione 2026 il riconoscimento sarà dedicato al Miglior progetto musicale per la libertà e la pace.

La Targa Mei Musicletter è nata nel 2013 da un’idea di Luca D’Ambrosio, fondatore di Musicletter.it, in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI. Nel corso degli anni, il premio ha consolidato il proprio ruolo nel settore dell’informazione musicale online italiana.

I nomi dei vincitori saranno annunciati nel mese di settembre. La cerimonia di premiazione si terrà invece a Faenza durante il MEI 2026, in programma dall’1 al 4 ottobre, all’interno del Forum del Giornalismo Musicale curato da Enrico Deregibus.

Fiera del Disco e Notte Bianca del MEI

Sabato 3 ottobre partirà anche l’8ª edizione della Fiera del Disco, organizzata dal MEI e dal Music Day Roma presso il Salone delle Bandiere di Palazzo del Comune. L’iniziativa proseguirà domenica 4 ottobre e avrà ingresso libero.

Saranno presenti oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia. Il pubblico potrà trovare vinili, CD, libri, memorabilia e rarità. Il programma comprende anche incontri e firmacopie con alcuni protagonisti della musica italiana.

Tra gli ospiti figura Tullio De Piscopo, che presenterà il cofanetto celebrativo 80 Tullio e riceverà un premio alla carriera. Parteciperà inoltre il compositore Alfredo Tisocco, autore del libro Il violinista nel deserto.

La giornata terminerà con la tradizionale Notte Bianca del MEI. Tra i nomi già annunciati figurano LacrimA Party, Indie Power, Tommiboy e Max Monti, insieme ad altri artisti.

Il 4 ottobre la chiusura con The Gang e i contest dedicati all’inclusione

Domenica 4 ottobre il MEI 2026 affronterà i temi dell’inclusione e della spiritualità, nel segno di San Francesco, Patrono d’Italia.

Gli The Gang riceveranno il Premio MEI alla Carriera e si esibiranno insieme all’Orchestra di Musica popolare di Forlimpopoli. La serata vedrà anche la partecipazione dei Lennon Kelly, indicati tra i migliori artisti indipendenti romagnoli.

Sul palco saliranno poi i vincitori del contest nazionale Il Mio Cantico Libero. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Comitato Nazionale San Francesco 800 e il Ministero della Cultura.

Spazio anche ai vincitori di Pythika, concorso promosso da L’Arte nel Cuore con il patrocinio del Ministero per le Disabilità guidato da Alessandra Locatelli.

A chiudere la manifestazione sarà il Coro Ologramma, vincitore di Pythika. Sotto la direzione del Maestro Pier Giacomo Zauli, il coro guiderà l’esecuzione del Cantico delle Creature di San Francesco insieme a numerosi altri cori. La serata terminerà con un grande flash mob corale.

Le anteprime del MEI e l’omaggio a Pino Daniele

Il calendario del MEI comprende anche alcune anteprime. Tra queste figura l’appuntamento di giovedì 20 agosto alle 21 alla Rocca Sforzesca di Forlì.

In quella occasione si terrà l’unica data romagnola di Blues for Pino, omaggio a Pino Daniele interpretato dai suoi storici musicisti Osvaldo Di Dio, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo, Lele Melotti e Rosario Jermano, insieme a numerosi ospiti.

Nel frattempo, il MEI guarda già alle celebrazioni per i trent’anni della manifestazione. Tra i progetti in preparazione figurano un docufilm sulla storia del Meeting, una nuova pubblicazione dedicata al MEI e a Faenza Rock e una compilation realizzata con Opera Indie.

Trent’anni di MEI tra scouting e musica indipendente

Nel corso della sua storia, il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti ha rappresentato una piattaforma di scouting per artisti emergenti e nuove realtà della musica italiana.

Tra gli artisti passati dalla manifestazione figurano Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi e Offlaga Disco Pax.

Il MEI ha inoltre premiato artisti come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo e molti altri.

Tra gli artisti che hanno mosso i primi passi al MEI figura anche Daniele Silvestri, che nel 1997 allestì un proprio stand espositivo. I Måneskin, invece, hanno realizzato proprio a Faenza il loro esordio fuori da Roma.

Secondo i dati forniti dall’organizzazione, in trent’anni di attività il MEI ha raggiunto un milione di presenze, con 10.000 artisti e band dal vivo, 5.000 realtà musicali coinvolte in expo e convegni e circa 1.000 giornalisti.

La manifestazione rivendica inoltre un percorso particolare legato al Festival di Sanremo. Tre artisti passati dal MEI hanno poi vinto la kermesse: Ermal Meta, Diodato e i Måneskin. Inoltre, il Meeting ha premiato per due volte Lucio Corsi prima del suo successo al Festival.

Da 15 anni, infine, il MEI ospita ORI – Onda Rosa Indipendente, iniziativa contro il gender gap nel settore musicale. Tra le artiste premiate figurano Giulia Mei, Daniela Pes e Dada Sutra delle Bambole di Pezza.

L’edizione 30 e Lode! si prepara quindi a riunire a Faenza artisti affermati, nuove proposte e operatori della filiera musicale. Dal primo al 4 ottobre, il MEI proporrà un programma costruito attorno alla musica indipendente e alle sue diverse espressioni. (La redazione)

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