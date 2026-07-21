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Chi era Daniele Compatangelo, il giornalista autore dello scoop Trump – Meloni, morto a Washington Vanity Fair Italia (leggi di più)
Chi era Daniele Compatangelo: la laurea in giurisprudenza, la cittadinanza americana, l'ultimo grande scoop. Il ritratto del giornalista scomparso a 50 anni today.it (leggi di più)
Addio a Daniele Compatangelo, il ricordo commosso di David Parenzo a L'aria che tira LA7 (leggi di più)
Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 morto per un infarto. David Parenzo: «Sono sconvolto, era un amico» Il Gazzettino (leggi di più)
Daniele Compatangelo, l'ultima intervista a Trump: addio al giornalista che telefonò a Trump Torino Cronaca (leggi di più)
Daniele Compatangelo ricordato su La7 dal giornalista Gerardo Greco, "sapeva raccontare le cose con allegria" Virgilio (leggi di più)
Il giornalista Daniele Compatangelo morto a Washington: "Ha raccontato il mondo senza inseguire la spettacolarizzazione" Il Riformista (leggi di più)
Daniele Compatangelo stroncato a 50 anni da un infarto: la conferma della madre e i colleghi sotto shock Fanpage (leggi di più)
Muore a 51 anni Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 dalla Casa Bianca La Voce di New York (leggi di più)
Morto improvvisamente Daniele Compatangelo, giornalista savonese de La 7 che fece lo scoop su Trump e Meloni Telenord (leggi di più)
Omnibus Dibattito LA7 (leggi di più)
È morto il giornalista Daniele Compatangelo Il Foglio (leggi di più)
E' morto Daniele Compatangelo, il giornalista dello "scoop di Trump" Euronews.com (leggi di più)
Morto Daniele Compatangelo, David Parenzo: "Ieri l'ultima telefonata. Sono sconvolto, era un grande professionista e anche un vero amico" today.it (leggi di più)
Morto Daniele Compatangelo, il cronista che telefonò a Trump. Un malore la probabile causa del decesso Secolo d'Italia (leggi di più)
Morte Daniele Compatangelo, il cordoglio sui social: da Parenzo a Telese, il ricordo dei colleghi Libero (leggi di più)
Il giornalista Daniele Compatangelo è stato trovato morto nella propria abitazione a Washington TarantoSera (leggi di più)
Morto Daniele Compatangelo, giornalista di La7 a New York: 25 anni di cronaca internazionale e l’inchiesta che scosse la politica USA Il Mattino (leggi di più)
È morto Daniele Compatangelo, il corrispondente da Washington di La7 che fece la telefonata scoop a Trump L'Espresso (leggi di più)
Gerardo Greco ricorda Daniele Compatangelo: "Un giornalista straordinario" LA7 (leggi di più)
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