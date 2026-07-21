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📄 Giovanna Botteri critica Ranucci per i rapporti con Lavitola • Aggiornamenti di oggi martedì 21 luglio 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

Pubblicato da
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21 Luglio 2026

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Grazie all’aggregatore RSS di Google News, questa pagina propone una raccolta di notizie aggiornate in tempo reale su un tema di attualità scelto dalla redazione e indicato nel titolo stesso dell’articolo, offrendo un quadro chiaro e sempre aggiornato.

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📣 Giovanna Botteri perché è intervenuta e cosa ha detto sul caso Ranucci-Lavitola - Zazoom Social News

Giovanna Botteri perché è intervenuta e cosa ha detto sul caso Ranucci-Lavitola  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Giovanna Botteri, perché è intervenuta e cosa ha detto sul caso Ranucci-Lavitola - DiLei

Giovanna Botteri, perché è intervenuta e cosa ha detto sul caso Ranucci-Lavitola  DiLei (leggi di più)

📣 Giovanna Botteri | Ranucci? Quando fai le inchieste contro i potenti non puoi permetterti di essere amico fraterno di Lavitola - Zazoom Social News

Giovanna Botteri | Ranucci? Quando fai le inchieste contro i potenti non puoi permetterti di essere amico fraterno di Lavitola  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Botteri: "Ranucci amico di Lavitola? Impensabile per chi fa inchieste" - Il Fatto Quotidiano

Botteri: "Ranucci amico di Lavitola? Impensabile per chi fa inchieste"  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

📰 Borgonovo sul caso Lavitola: "Chi sta mettendo in imbarazzo Report è Ranucci" - LA7

Borgonovo sul caso Lavitola: "Chi sta mettendo in imbarazzo Report è Ranucci"  LA7 (leggi di più)

📰 Caso Ranucci-Lavitola, Borgonovo: "Il capo dei buoni amico del capo dei cattivi. Non stupisce la bomba, ma le cene insieme" - LA7

Caso Ranucci-Lavitola, Borgonovo: "Il capo dei buoni amico del capo dei cattivi. Non stupisce la bomba, ma le cene insieme"  LA7 (leggi di più)

📰 Caso Ranucci, Mieli: "Se fosse stato Lavitola, sarebbe un attentato d'amore. Diranno che erano d’accordo" - LA7

Caso Ranucci, Mieli: "Se fosse stato Lavitola, sarebbe un attentato d'amore. Diranno che erano d’accordo"  LA7 (leggi di più)

📰 Botteri: "Colpisce che Ranucci definisca Lavitola suo amico fraterno" - LA7

Botteri: "Colpisce che Ranucci definisca Lavitola suo amico fraterno"  LA7 (leggi di più)

📰 Paolo Limiti... questo non è un sondaggio - LA7

Paolo Limiti... questo non è un sondaggio  LA7 (leggi di più)

📰 Maurizio Belpietro contro i social: ‘Si viene insultati e si dicono cose terribili sui social’ - LA7

Maurizio Belpietro contro i social: ‘Si viene insultati e si dicono cose terribili sui social’  LA7 (leggi di più)

🎤⚖️ Ainis: ‘Escludere gli stranieri dalle case popolari è un’offesa al senso elementare di giustizia’ - LA7

Ainis: ‘Escludere gli stranieri dalle case popolari è un’offesa al senso elementare di giustizia’  LA7 (leggi di più)

📰 D'Uva (M5s): 'Banca Carige è un caso molto diverso da MPS, interveniamo prima che fallisca' - LA7

D'Uva (M5s): 'Banca Carige è un caso molto diverso da MPS, interveniamo prima che fallisca'  LA7 (leggi di più)

📰 Formigli: ‘Gli osservatori internazionali non hanno capito la manovra o è un complotto internazionale?’. Di Maio ‘No, ma quale complotto…’ - LA7

Formigli: ‘Gli osservatori internazionali non hanno capito la manovra o è un complotto internazionale?’. Di Maio ‘No, ma quale complotto…’  LA7 (leggi di più)

📰 L’attacco del M5S all’informazione - LA7

L’attacco del M5S all’informazione  LA7 (leggi di più)

📰 Federico Pizzarotti sul rapporto Lega - M5S: 'E' una battaglia a chi ottiene più punti o titoli di giornali a suon di slogan' - LA7

Federico Pizzarotti sul rapporto Lega - M5S: 'E' una battaglia a chi ottiene più punti o titoli di giornali a suon di slogan'  LA7 (leggi di più)

📰 De Girolamo (FI): 'De Luca a Giugliano non ha chiuso i campi rom, la proposta di legge è di Zinzi dell'opposizione' - LA7

De Girolamo (FI): 'De Luca a Giugliano non ha chiuso i campi rom, la proposta di legge è di Zinzi dell'opposizione'  LA7 (leggi di più)

📰 Dove si stanno nascondendo i terroristi dell'Isis? Piazzapulita ci va. Dal 20 settembre, tutti i giovedì alle 21:10 su La7 - LA7

Dove si stanno nascondendo i terroristi dell'Isis? Piazzapulita ci va. Dal 20 settembre, tutti i giovedì alle 21:10 su La7  LA7 (leggi di più)

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Santanchè (FdI) vs Palazzotto (LeU): 'Un giorno questo Paese racconterà chi si è arricchito con gli immigrati'  LA7 (leggi di più)

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Matteo Salvini : 'Mattarella non gradiva un ministro come Savona perché forse non piaceva alle banche'  LA7 (leggi di più)

📰 La Russa (Fratelli d'Italia) vs Borgonzoni (Lega): 'Salvini si è fatto fregare dai 5Stelle' - LA7

La Russa (Fratelli d'Italia) vs Borgonzoni (Lega): 'Salvini si è fatto fregare dai 5Stelle'  LA7 (leggi di più)

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