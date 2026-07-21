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Giovanna Botteri perché è intervenuta e cosa ha detto sul caso Ranucci-Lavitola Zazoom Social News (leggi di più)
Giovanna Botteri, perché è intervenuta e cosa ha detto sul caso Ranucci-Lavitola DiLei (leggi di più)
Giovanna Botteri | Ranucci? Quando fai le inchieste contro i potenti non puoi permetterti di essere amico fraterno di Lavitola Zazoom Social News (leggi di più)
Botteri: "Ranucci amico di Lavitola? Impensabile per chi fa inchieste" Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Borgonovo sul caso Lavitola: "Chi sta mettendo in imbarazzo Report è Ranucci" LA7 (leggi di più)
Caso Ranucci-Lavitola, Borgonovo: "Il capo dei buoni amico del capo dei cattivi. Non stupisce la bomba, ma le cene insieme" LA7 (leggi di più)
Caso Ranucci, Mieli: "Se fosse stato Lavitola, sarebbe un attentato d'amore. Diranno che erano d’accordo" LA7 (leggi di più)
Botteri: "Colpisce che Ranucci definisca Lavitola suo amico fraterno" LA7 (leggi di più)
Paolo Limiti... questo non è un sondaggio LA7 (leggi di più)
Maurizio Belpietro contro i social: ‘Si viene insultati e si dicono cose terribili sui social’ LA7 (leggi di più)
Ainis: ‘Escludere gli stranieri dalle case popolari è un’offesa al senso elementare di giustizia’ LA7 (leggi di più)
D'Uva (M5s): 'Banca Carige è un caso molto diverso da MPS, interveniamo prima che fallisca' LA7 (leggi di più)
Formigli: ‘Gli osservatori internazionali non hanno capito la manovra o è un complotto internazionale?’. Di Maio ‘No, ma quale complotto…’ LA7 (leggi di più)
L’attacco del M5S all’informazione LA7 (leggi di più)
Federico Pizzarotti sul rapporto Lega - M5S: 'E' una battaglia a chi ottiene più punti o titoli di giornali a suon di slogan' LA7 (leggi di più)
De Girolamo (FI): 'De Luca a Giugliano non ha chiuso i campi rom, la proposta di legge è di Zinzi dell'opposizione' LA7 (leggi di più)
Dove si stanno nascondendo i terroristi dell'Isis? Piazzapulita ci va. Dal 20 settembre, tutti i giovedì alle 21:10 su La7 LA7 (leggi di più)
Santanchè (FdI) vs Palazzotto (LeU): 'Un giorno questo Paese racconterà chi si è arricchito con gli immigrati' LA7 (leggi di più)
Matteo Salvini : 'Mattarella non gradiva un ministro come Savona perché forse non piaceva alle banche' LA7 (leggi di più)
La Russa (Fratelli d'Italia) vs Borgonzoni (Lega): 'Salvini si è fatto fregare dai 5Stelle' LA7 (leggi di più)
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