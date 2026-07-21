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Nargiso analizza: “Sinner è un Djokovic più sereno. Il Roland Garros non diventi una malattia” OA Sport (leggi di più)
Il paradosso di Jannik Sinner: classificato 35° al mondo per il servizio, ma domina comunque il circuito ATP. Vietnam.vn (leggi di più)
Gli outfit di Wimbledon 2026: Sinner, forse il miglior completo Nike. Osaka è sempre lei Ubitennis (leggi di più)
Federica Brignone: "Sinner può volare con il jet privato, io su Ryanair" Ubitennis (leggi di più)
Sinner, quando torna in campo? Canada, Cincinnati e Us Open: quando può tornare ad affrontare Alcaraz e il ranking attuale Il Messaggero (leggi di più)
Brignone su Jannik Sinner: "Lui può viaggiare col suo aereo, io con Ryanair" MSN (leggi di più)
Quando il sorteggio dell’ATP di Montreal 2026? Sinner al momento testa di serie n.1 OA Sport (leggi di più)
Effetto Sinner sulla Toscana: quinta fra le regioni travolte dalla passione per il tennis, prima nell’amore per Jasmine Paolini Radio Siena Tv (leggi di più)
Sinner entra nella storia del tennis: 81 settimane da numero 1 Atp, supera Hewitt e sale nella top ten di sempre Il T Quotidiano (leggi di più)
Jannik Sinner fa la spesa a Palau: il campione di Wimbledon torna in vacanza in Gallura Guardiavecchia.net (leggi di più)
Panatta si sbilancia: “Il servizio di Sinner tra i migliori della storia. Sono sicuro che quando tornerà Alcaraz…” OA Sport (leggi di più)
Panatta: "Sinner ha avuto una crescita impressionante al servizio, è tra i migliori di sempre" Il Tennis Italiano (leggi di più)
Panatta svela il segreto di Sinner e fa una carezza ad Alcaraz, voce clamorosa su Ballando con le Stelle Virgilio Sport (leggi di più)
Jannik Sinner e le 81 settimane da numero 1: entra nella top 10 di sempre Corriere della Sera (leggi di più)
Sinner, il programma con i prossimi tornei: un piccolo rebus per l’azzurro Il Tennis Italiano (leggi di più)
Sinner supera Hewitt e entra nella 'top 10' storica dei numeri uno Punto de Break (leggi di più)
Sinner, 81 settimane da numero 1 del mondo: è il decimo nella classifica di tutti i tempi la Repubblica (leggi di più)
Sinner scavalca Hewitt: 81 settimane da numero uno al mondo, Jannik entra nella top 10 di sempre Corriere dello SportJannik Sinner fa 81, supera Hewitt e entra nella top 10 dei numeri uno di sempre Tennis World ItaliaJannik Sinner resterà numero 1 ATP almeno fino alla fine degli US Open: superato Hewitt, Agassi nel mirino OA Sport (leggi di più)
Sinner, è l'81ª settimana da numero 1: nel mirino ci sono Borg e Agassi La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Ranking ATP: Sinner sempre su un altro pianeta, Darderi esce dalla Top 20 Ubitennis (leggi di più)
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