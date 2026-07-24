venerdì 24 luglio 2026
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Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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NOISY NAPLES 26 - DAY 2 - KASABIAN - PLANET FUNK - SUBSONICA
Mostra d'Oltremare - Napoli
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Chiara Taviani · Aurore (restituzione)
Fortezza Firmafede - Sarzana
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Fake Plastic | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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gruppo nanou · Sport
Fortezza Firmafede - Sarzana
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The Rumjacks + MaveriX
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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Charlie Puth - Whatever's Clever! World Tour
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
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Skunk Anansie | Locus Festival 2026
Fiera del Levante - Bari
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Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve | Villafranca Festival 2026
Castello Scaligero di Villafranca - Villafranca di Verona
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TonyPitony - ESTATONY | Pisa Summer Knights 2026
Piazza dei Cavalieri - Pisa
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Alessandro Mannarino - Tour 2026 | Lake Sound Park
Villa Erba - Cernobbio (Como)
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Dedica
Fortezza Firmafede - Sarzana
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Angelina Mango - Festival Internazionale Taormina Arte Edizione 2026
Teatro Antico - Taormina
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Suzanne Vega - Flying With Angels | Monfortinjazz 2026
Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
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JONATHAN CANINI - “Te lo giuro sul tuo ex”
Castello Pasquini - Castiglioncello
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Nomadi at Arena Beniamino Gigli (02 Sep 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Quantic at Montagnola Republic (24 Jul 26)
Montagnola Republic, Bologna, Italy
Chet Faker at Anfiteatro del Vittoriale (24 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Raphael Gualazzi at Rocca Malatestiana (24 Jul 26)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena,
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (24 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Meganoidi at Roccatederighi Italy (24 Jul 26)
Roccatederighi, Italy, Grosseto, Italy
Black Coffee at Phi Beach (24 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
This Will Destroy You at Traffic Live Club (25 Jul 26)
Traffic Live Club, Via Prenestina 738, 00155, Rome, Italy
Suzanne Vega at Giardino Scotto (25 Jul 26)
Giardino Scotto, Indirizzo, 56100, Pisa, Italy
Nu Genea at Piccolo Parco Urbano (25 Jul 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
Quantic at Arena Casa delle Arti (25 Jul 26)
Arena, Casa delle Arti, Via Padre Michele Accolti Gil, 70014,
Sfera Ebbasta at Piazza della Libertà (25 Jul 26)
Piazza della Libertà, 84121, Salerno, Italy
Emma at Villa Bellini (25 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (25 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Niccolo Fabi at Parco Della Zizzola (25 Jul 26)
Parco Della Zizzola, 1 Strada Fey, 12042, Bra, Italy
TonyPitony at Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone (25 Jul 2
Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone, Piazza Carlo III di
Enrico Nigiotti at Castello Scaligero (25 Jul 26)
Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca d
Ermal Meta at Arena Beniamino Gigli (25 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Gioia Lucia Eva Bloo and Dutch Nazari at Casermette Di Giovo Li
Casermette Di Giovo Ligure, 123 Via Giovo, 17042, Pontinvrea,
Vieux Farka Toure at Rocca Medioevale di Castiglione del Lago (25 J
Rocca Medioevale di Castiglione del Lago, Castiglione del Lago,
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
venerdì, 24 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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