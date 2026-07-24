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🏟️​👥🎸 Concerti e festival in Italia • Calendario aggiornato a oggi venerdì 24 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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24 Luglio 2026

Concerti e Festival

venerdì 24 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    NOISY NAPLES 26 - DAY 2 - KASABIAN - PLANET FUNK - SUBSONICA
    Mostra d'Oltremare - Napoli
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Chiara Taviani · Aurore (restituzione)
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Fake Plastic | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    gruppo nanou · Sport
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    The Rumjacks + MaveriX
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Charlie Puth - Whatever's Clever! World Tour
    Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Skunk Anansie | Locus Festival 2026
    Fiera del Levante - Bari
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve | Villafranca Festival 2026
    Castello Scaligero di Villafranca - Villafranca di Verona
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    TonyPitony - ESTATONY | Pisa Summer Knights 2026
    Piazza dei Cavalieri - Pisa
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Alessandro Mannarino - Tour 2026 | Lake Sound Park
    Villa Erba - Cernobbio (Como)
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Dedica
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Angelina Mango - Festival Internazionale Taormina Arte Edizione 2026
    Teatro Antico - Taormina
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    Suzanne Vega - Flying With Angels | Monfortinjazz 2026
    Auditorium Horszowski - Monforte d'Alba
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  • Lug24
    venerdì 24 Luglio 2026
    JONATHAN CANINI - “Te lo giuro sul tuo ex”
    Castello Pasquini - Castiglioncello
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Sep
02
Nomadi at Arena Beniamino Gigli (02 Sep 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Jul
24
Quantic at Montagnola Republic (24 Jul 26)
Montagnola Republic, Bologna, Italy
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Jul
24
Chet Faker at Anfiteatro del Vittoriale (24 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Jul
24
Raphael Gualazzi at Rocca Malatestiana (24 Jul 26)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena,
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Jul
24
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (24 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
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Jul
24
Meganoidi at Roccatederighi Italy (24 Jul 26)
Roccatederighi, Italy, Grosseto, Italy
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Jul
24
Black Coffee at Phi Beach (24 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
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Jul
25
This Will Destroy You at Traffic Live Club (25 Jul 26)
Traffic Live Club, Via Prenestina 738, 00155, Rome, Italy
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Jul
25
Suzanne Vega at Giardino Scotto (25 Jul 26)
Giardino Scotto, Indirizzo, 56100, Pisa, Italy
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Jul
25
Nu Genea at Piccolo Parco Urbano (25 Jul 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
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Jul
25
Quantic at Arena Casa delle Arti (25 Jul 26)
Arena, Casa delle Arti, Via Padre Michele Accolti Gil, 70014,
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Jul
25
Sfera Ebbasta at Piazza della Libertà (25 Jul 26)
Piazza della Libertà, 84121, Salerno, Italy
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Jul
25
Emma at Villa Bellini (25 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
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Jul
25
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (25 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
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Jul
25
Niccolo Fabi at Parco Della Zizzola (25 Jul 26)
Parco Della Zizzola, 1 Strada Fey, 12042, Bra, Italy
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Jul
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TonyPitony at Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone (25 Jul 2
Reggia Di Caserta - Piazza Carlo Di Borbone, Piazza Carlo III di
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Jul
25
Enrico Nigiotti at Castello Scaligero (25 Jul 26)
Castello Scaligero, Piazza Giovanni XXIII, 37100, Villafranca d
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Jul
25
Ermal Meta at Arena Beniamino Gigli (25 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Jul
25
Gioia Lucia Eva Bloo and Dutch Nazari at Casermette Di Giovo Li
Casermette Di Giovo Ligure, 123 Via Giovo, 17042, Pontinvrea,
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Jul
25
Vieux Farka Toure at Rocca Medioevale di Castiglione del Lago (25 J
Rocca Medioevale di Castiglione del Lago, Castiglione del Lago,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

venerdì, 24 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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24 Luglio 2026

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