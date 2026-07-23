Il disco in evidenza: Do Not Dare To Dream, 2026, Teenage Fanclub

I Teenage Fanclub annunciano il loro nuovo album in studio, Do Not Dare To Dream. Il disco uscirà il 9 ottobre 2026 per Merge e rappresenta il tredicesimo lavoro della band scozzese. L’uscita arriva a due anni da Nothing Lasts Forever ed è anticipata dal singolo Day in the Sun.

Un nuovo capitolo per i Teenage Fanclub

Con Do Not Dare To Dream, i Teenage Fanclub proseguono un percorso musicale iniziato oltre trent’anni fa. Al centro della formazione restano Norman Blake e Raymond McGinley, autori che hanno contribuito in modo decisivo a definire il suono della band. Il nuovo album sviluppa ancora una volta l’equilibrio tra chitarre melodiche, armonie calde e scrittura introspettiva. La band mantiene così una direzione riconoscibile, senza rinunciare a un’evoluzione maturata attraverso decenni di attività. Nel corso della loro carriera, i Teenage Fanclub hanno pubblicato dischi per major e per etichette di culto come la Creation. Il loro percorso si è intrecciato con quello di importanti protagonisti della scena alternativa britannica, tra cui The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, My Bloody Valentine e Oasis.

Day in the Sun, il primo singolo

Il primo brano estratto dal nuovo album è Day in the Sun. Il singolo arriva accompagnato da un videoclip girato da Donald Milne al Black Bay Studio, sull’isola scozzese di Great Bernera. La canzone propone una riflessione melodica sul rinnovamento e sul cambiamento di prospettiva. Il brano introduce così alcuni dei temi che attraversano il nuovo lavoro, mantenendo quella combinazione di sensibilità pop e introspezione che caratterizza la scrittura dei Teenage Fanclub.

Il significato di Do Not Dare To Dream

Il titolo dell’album deriva dalla canzone I Do Not Dare To Dream. Il brano mette in discussione le formule legate a un ottimismo generico e privo di concretezza. Allo stesso tempo, però, conserva una prospettiva positiva e misurata. Il disco prosegue in parte il percorso già avviato con Nothing Lasts Forever. La resilienza rappresenta uno dei suoi elementi centrali: i Teenage Fanclub osservano un presente incerto senza lasciarsi dominare dallo sconforto. La band cerca invece una forma di chiarezza nei gesti semplici della quotidianità. In questo quadro, la musica diventa uno spazio in cui convivono consapevolezza, malinconia e fiducia.

Chitarre, organi e sintetizzatori

Sul piano musicale, Do Not Dare To Dream combina lirismo introspettivo e arrangiamenti articolati. Le canzoni alternano trame acustiche, organi e chitarre intrecciate, con un risultato caldo e avvolgente. Gli arrangiamenti nascono anche dalla lunga collaborazione tra i musicisti. La band lascia infatti spazio all’interazione in studio, senza definire necessariamente ogni dettaglio prima delle registrazioni. Tra gli strumenti utilizzati compare un organo Domus, particolarmente presente in brani come Over And Over. Il gruppo ha inoltre impiegato diversi sintetizzatori, ampliando la tavolozza sonora dell’album.

La registrazione a Great Bernera

I Teenage Fanclub hanno registrato il nuovo album al Black Bay Studio, sulla remota isola scozzese di Great Bernera. Il luogo ha offerto alla band un ambiente isolato e favorevole alla concentrazione. Il contesto naturale ha accompagnato il lavoro in studio. Il gruppo ha vissuto le sessioni circondato dal mare e da antiche rovine, elementi che hanno contribuito a creare un legame particolare tra il luogo della registrazione e il processo creativo. Il risultato riflette quindi non solo la lunga esperienza dei musicisti, ma anche il rapporto con uno spazio dalla storia molto più antica.

Una formazione consolidata

Accanto a Norman Blake e Raymond McGinley, il quintetto comprende i membri di lunga data Euros Childs, Francis Macdonald e David McGowan. Dopo molti anni trascorsi insieme, i due principali autori della band affrontano il lavoro in studio con un approccio sempre più aperto. Non sentono la necessità di stabilire in anticipo ogni arrangiamento o struttura. Preferiscono lasciare che gli altri componenti intervengano nel processo e contribuiscano allo sviluppo dei brani. Questa dinamica collettiva rappresenta uno degli aspetti distintivi del nuovo album. La lunga esperienza comune permette infatti ai musicisti di lavorare con naturalezza, affidandosi alla collaborazione e all’ascolto reciproco.

Un percorso che continua

Do Not Dare To Dream arriva dopo una lunga serie di album e conferma la continuità di una band che ha attraversato diverse fasi della musica indipendente britannica. Il nuovo lavoro guarda al presente con uno stile maturato nel tempo, senza abbandonare gli elementi che hanno definito il percorso dei Teenage Fanclub. Il disco uscirà il 9 ottobre 2026 per Merge. Day in the Sun offre intanto un primo assaggio di un album costruito attorno a temi come il cambiamento, la resilienza e la capacità di trovare motivi di fiducia anche in periodi complessi. (La redazione)

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