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Mica tanto Allegri. Il racconto di Napoli-Arezzo 1-3 a cura di Paolo Caracciolo Arezzo24 (leggi di più)
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Napoli-Arezzo 1-3, gli azzurri sbagliano la prima Il Mattino (leggi di più)
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Amichevole Napoli-Arezzo 1-3 – highlights – Immagini a cura della SscNapoli Mundo Napoli Sport 24 (leggi di più)
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Napoli, le condizioni di Lorenzo Lucca: distorsione alla caviglia per il centravanti Videoinformazioni (leggi di più)
Politano sulla sconfitta: "L'Arezzo è la nostra bestia nera. Io sono super positivo, il gruppo è compatto e forte" Videoinformazioni (leggi di più)
NAPOLI KO NELLA PRIMA AMICHEVOLE: L'AREZZO VINCE 3-1 A DIMARO napolicalcionews.it (leggi di più)
Napoli-Arezzo 1-3: Allegri perde all'esordio Sky SportNapoli-Arezzo: dove vederla (in chiaro o Dazn), orario e probabili formazioni Il MessaggeroAllegri al Napoli parte con un ko: azzurri sconfitti 3-1 dall'Arezzo in amichevole La Gazzetta dello SportNapoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv AdnkronosNapoli-Arezzo 1-3: Allegri ko nel primo test a Dimaro, non basta Politano Corriere dello SportHighlights Napoli-Arezz... (leggi di più)
Napoli, infortunio per Lucca contro l'Arezzo: distorsione alla caviglia. Sarà da valutare Sky Sport (leggi di più)
Napoli-Arezzo 1-3: gli highlights della prima uscita di Allegri eurosport.it (leggi di più)
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Napoli-Arezzo 1-3, Allegri subito ko nel primo test Tuttosport (leggi di più)
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Napoli-Arezzo 1-3: Allegri ko nel primo test a Dimaro Corriere dello Sport (leggi di più)
Napoli-Arezzo 1-3, il commento dei tifosi a Dimaro Il Mattino (leggi di più)
NAPOLI-AREZZO, SPUNTANO I NUOVI NUMERI DI MAGLIA: LUCCA SCEGLIE IL 20 napolicalcionews.it (leggi di più)
NAPOLI-AREZZO, INFORTUNIO PER LORENZO LUCCA: LE CONDIZIONI SARANNO VALUTATE napolicalcionews.it (leggi di più)
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