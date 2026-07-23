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Il caro benzina brucia le vacanze degli italiani: maxi stangata da 700 milioni Giornale di Sicilia (leggi di più)
Prezzo benzina e gasolio, il conto salato del libero mercato sulle vacanze degli italiani Euroborsa (leggi di più)
Carburanti estate: benzina a 1,95€ e diesel in autostrada a 2,20€ Benzinga Italia (leggi di più)
Arrivano le vacanze e la benzina torna a galoppare | Dueruote Dueruote (leggi di più)
Carburanti, benzina verso i 2 euro al litro prima delle vacanze epochtimes.it (leggi di più)
Benzina e diesel rincarano ancora, il conto dell’estate si fa più pesante: la tassa invisibile sulle vacanze La Sicilia (leggi di più)
Gioielli, benzina e vacanze pagate con i soldi pubblici: indagato a Napoli Internapoli.it (leggi di più)
Benzina sopra i due euro in autostrada: quanto pesa davvero sul viaggio delle vacanze SHIFTS! Magazine (leggi di più)
Benzina oltre i 2 euro: il pieno salato per le vacanze estive Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Carburanti, aumenti record prima delle vacanze: gasolio a 2,7 euro al litro HDmotori (leggi di più)
Carburanti "infuocati" per le vacanze, la benzina sfora quota 2 euro in autostrada Siracusa Press (leggi di più)
Le migliori auto per le vacanze estive? Green NCAP premia elettriche, ibride e benzina più efficienti CarX.it (leggi di più)
Caro carburante, addio sconto sulle accise. Tornano a salire i prezzi. I rincari sulle vacanze – LMF LaMiaFinanza (leggi di più)
Benzina sopra i 2 euro in autostrada. Salgono i prezzi di gas e petrolio. E’ incubo partenze per le vacanze Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Caro benzina, la stangata dell’estate. E c’è chi quest’anno partirà in treno Il Cittadino di Lodi (leggi di più)
Fra vacanze e guerra in Iran, i prezzi della benzina tornano a salire Ticinonline (leggi di più)
Caro carburanti: benzina e diesel tornano a salire, vacanze più care RaiNews (leggi di più)
RAINEWS * CRONACA: «CARO CARBURANTI: BENZINA E DIESEL TORNANO A SALIRE, VACANZE PIÙ CARE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Carburanti ancora in aumento, stangata per gli agrigentini in partenza per le vacanze: fare il pieno costa fino a 5 euro in più AgrigentoNotizie (leggi di più)
Benzina, effetto Hormuz e accise: i nuovi rialzi proprio mentre gli italiani partono per le vacanze today.it (leggi di più)
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