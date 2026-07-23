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📄⚠️ Tempo di vacanze e i prezzi di benzina e diesel continuano a salire ancora • Aggiornamenti di oggi giovedì 23 luglio 2026

Raccolta di notizie in tempo reale da Google News tramite RSS su tema di attualità selezionato dalla nostra redazione e indicato nel titolo stesso dell'articolo, per una visione chiara e immediata.

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23 Luglio 2026

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Grazie all’aggregatore RSS di Google News, questa pagina propone una raccolta di notizie aggiornate in tempo reale su un tema di attualità scelto dalla redazione e indicato nel titolo stesso dell’articolo, offrendo un quadro chiaro e sempre aggiornato.

giovedì 23 luglio 2026
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giovedì, 23 luglio 2026
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🏖️ Il caro benzina brucia le vacanze degli italiani: maxi stangata da 700 milioni - Giornale di Sicilia

Il caro benzina brucia le vacanze degli italiani: maxi stangata da 700 milioni  Giornale di Sicilia (leggi di più)

🏖️ Prezzo benzina e gasolio, il conto salato del libero mercato sulle vacanze degli italiani - Euroborsa

Prezzo benzina e gasolio, il conto salato del libero mercato sulle vacanze degli italiani  Euroborsa (leggi di più)

📰 Carburanti estate: benzina a 1,95€ e diesel in autostrada a 2,20€ - Benzinga Italia

Carburanti estate: benzina a 1,95€ e diesel in autostrada a 2,20€  Benzinga Italia (leggi di più)

🏖️ Arrivano le vacanze e la benzina torna a galoppare | Dueruote - Dueruote

Arrivano le vacanze e la benzina torna a galoppare | Dueruote  Dueruote (leggi di più)

🏖️ Carburanti, benzina verso i 2 euro al litro prima delle vacanze - epochtimes.it

Carburanti, benzina verso i 2 euro al litro prima delle vacanze  epochtimes.it (leggi di più)

🏖️ Benzina e diesel rincarano ancora, il conto dell’estate si fa più pesante: la tassa invisibile sulle vacanze - La Sicilia

Benzina e diesel rincarano ancora, il conto dell’estate si fa più pesante: la tassa invisibile sulle vacanze  La Sicilia (leggi di più)

🏖️ Gioielli, benzina e vacanze pagate con i soldi pubblici: indagato a Napoli - Internapoli.it

Gioielli, benzina e vacanze pagate con i soldi pubblici: indagato a Napoli  Internapoli.it (leggi di più)

🏖️ Benzina sopra i due euro in autostrada: quanto pesa davvero sul viaggio delle vacanze - SHIFTS! Magazine

Benzina sopra i due euro in autostrada: quanto pesa davvero sul viaggio delle vacanze  SHIFTS! Magazine (leggi di più)

🏖️ Benzina oltre i 2 euro: il pieno salato per le vacanze estive - Il Fatto Quotidiano

Benzina oltre i 2 euro: il pieno salato per le vacanze estive  Il Fatto Quotidiano (leggi di più)

🏖️ Carburanti, aumenti record prima delle vacanze: gasolio a 2,7 euro al litro - HDmotori

Carburanti, aumenti record prima delle vacanze: gasolio a 2,7 euro al litro  HDmotori (leggi di più)

🏖️ Carburanti "infuocati" per le vacanze, la benzina sfora quota 2 euro in autostrada - Siracusa Press

Carburanti "infuocati" per le vacanze, la benzina sfora quota 2 euro in autostrada  Siracusa Press (leggi di più)

🏖️ Le migliori auto per le vacanze estive? Green NCAP premia elettriche, ibride e benzina più efficienti - CarX.it

Le migliori auto per le vacanze estive? Green NCAP premia elettriche, ibride e benzina più efficienti  CarX.it (leggi di più)

🏖️ Caro carburante, addio sconto sulle accise. Tornano a salire i prezzi. I rincari sulle vacanze – LMF - LaMiaFinanza

Caro carburante, addio sconto sulle accise. Tornano a salire i prezzi. I rincari sulle vacanze – LMF  LaMiaFinanza (leggi di più)

🏖️ Benzina sopra i 2 euro in autostrada. Salgono i prezzi di gas e petrolio. E’ incubo partenze per le vacanze - Quotidiano Nazionale

Benzina sopra i 2 euro in autostrada. Salgono i prezzi di gas e petrolio. E’ incubo partenze per le vacanze  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Caro benzina, la stangata dell’estate. E c’è chi quest’anno partirà in treno - Il Cittadino di Lodi

Caro benzina, la stangata dell’estate. E c’è chi quest’anno partirà in treno  Il Cittadino di Lodi (leggi di più)

🏖️ Fra vacanze e guerra in Iran, i prezzi della benzina tornano a salire - Ticinonline

Fra vacanze e guerra in Iran, i prezzi della benzina tornano a salire  Ticinonline (leggi di più)

📣🏖️ Caro carburanti: benzina e diesel tornano a salire, vacanze più care - RaiNews

Caro carburanti: benzina e diesel tornano a salire, vacanze più care  RaiNews (leggi di più)

📣🏖️ RAINEWS * CRONACA: «CARO CARBURANTI: BENZINA E DIESEL TORNANO A SALIRE, VACANZE PIÙ CARE - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * CRONACA: «CARO CARBURANTI: BENZINA E DIESEL TORNANO A SALIRE, VACANZE PIÙ CARE  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

🏖️ Carburanti ancora in aumento, stangata per gli agrigentini in partenza per le vacanze: fare il pieno costa fino a 5 euro in più - AgrigentoNotizie

Carburanti ancora in aumento, stangata per gli agrigentini in partenza per le vacanze: fare il pieno costa fino a 5 euro in più  AgrigentoNotizie (leggi di più)

🏖️ Benzina, effetto Hormuz e accise: i nuovi rialzi proprio mentre gli italiani partono per le vacanze - today.it

Benzina, effetto Hormuz e accise: i nuovi rialzi proprio mentre gli italiani partono per le vacanze  today.it (leggi di più)

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