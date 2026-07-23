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Milan’s Rafael Leao: Intermediaries trying to iron Galatasaray transfer OneFootball (leggi di più)
🧨 Lazio-Gimenez, Tresoldi-Roma e Leao resta al Milan? Mercato di oggi 🤑 OneFootball (leggi di più)
L'Inter punta Romero. Milan, il Galatasaray offre 10 milioni all’anno a Leao eurosport.it (leggi di più)
Calciomercato Milan, Summerville-Al Hilal cambia lo scenario Leao Milan Vibes (leggi di più)
Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia. In vacanza, per ora La Gazzetta dello SportLeao blocca il mercato Milan: 60 milioni la richiesta, ma le offerte non arrivano... TuttosportMilan, Leao atteso in ritiro. Amorim prepara l’epurazione: tutti i fedelissimi di Allegri bocciati da Ruben Virgilio SportCalciomercato Milan, Leao apre al Galatasaray: si valuta il prestito Milan VibesMilan, il Galatasaray insiste per Leao: pronta... (leggi di più)
TRIBUNA.COM * SERIE A: «LEAO, RUMORS IN VACANZA? SOGGIORNO IN TURCHIA CON LA FAMIGLIA DOPO IL MONDIALE agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
🔥 Richarlison-Juve, cessione Leao, erede di Dumfries: il mercato di ierii🤑 OneFootball (leggi di più)
Il paradosso Rafael Leão: vuole lasciare il Milan, ma nessun top club europeo si fa avanti Calcio.com (leggi di più)
La strana estate di Leao: ha chiesto di andare via ma non lo vuole nessuno. Se parte, il Milan va su Karetsas La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Milan, sicuro di non voler concedere un'ultima chance a Leao? Quest'anno c'è un assetto tattico che... La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Il Mondiale delle delusioni rossonere: dopo Gimenez e Leao anche Jashari ha fatto flop Sportmediaset (leggi di più)
Calciomercato Milan, clamoroso retroscena: Rafael Leao offerto alla Roma, cifre e formula Sportmediaset (leggi di più)
Milan, arrivano indizi sul futuro di Leao direttamente dai social Sportmediaset (leggi di più)
Leao, non c’è solo il Barcellona: si scatena l’asta Corriere dello Sport (leggi di più)
Milan, Leao verso l’addio: il Tottenham accelera, resta viva la pista Barcellona Giornale RossoBlu (leggi di più)
"Leao via dal Milan, ha detto sì a un club di Premier. Dopo 200 milioni spesi è pronta la reunion" Tuttosport (leggi di più)
Milan: il Tottenham piomba su Leao, contatti con l’entourage. Sullo sfondo c’è anche il Barça Sportmediaset (leggi di più)
Leao, torna di moda il Barcellona? Flick pensa al portoghese come alternativa a Rashford Sportmediaset (leggi di più)
Leão da 8,2: le pagelle DAZN di Portugal - Croatia OneFootball (leggi di più)
Super Leao con la Croazia? Milan felice, ma sarà utile soltanto per il mercato La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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