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Bertolucci scagiona Sinner, la disarmante verità sulla residenza a Montecarlo di Jannik Virgilio Sport (leggi di più)
Carlos Alcaraz può perdere il n.3 nel ranking ATP? Due cambiali pesanti, punti da difendere e scenari di sorpasso OA Sport (leggi di più)
In Balance, la crociera del benessere di lusso ideata insieme a Jannik Sinner Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Sabalenka sceglie Sinner su Alcaraz: "Abbiamo un gioco simile, tifavo per lui a Wimbledon" eurosport.it (leggi di più)
Quote Sinner Alcaraz vincenti Us Open ultimo Slam stagione 2026 La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Djokovic: "Sinner e Alcaraz? Vorrei prenderli a calci nel sedere tutti i giorni" eurosport.it (leggi di più)
Sabalenka sul dualismo Sinner-Alcaraz: "Preferisco Jannik, ecco perchè" Ubitennis (leggi di più)
“Jannik”: Sabalenka sceglie tra Sinner e Alcaraz. Poi spiega così la sua preferenza: “Perché..." Tuttosport (leggi di più)
"Vorrei prenderli a calci nel sedere ogni giorno, mi sembra di vedere me 10/15 anni fa": Djokovic su Sinner e Alcaraz Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Il Roland Garros apre alla condivisione dei ricavi: svolta storica per i tennisti Planetwin365 news (leggi di più)
Aryna Sabalenka sceglie tra Sinner e Alcaraz: "Jannik". La numero uno sa di cosa parla Fanpage (leggi di più)
Aryna Sabalenka esprime la propria preferenza tennistica tra Sinner e Alcaraz OA Sport (leggi di più)
Sinner, possibile boicottaggio del doppio misto agli Us Open la RepubblicaUs Open, l'entry list: Sinner guida gli 8 italiani in tabellone. Iscritto anche Alcaraz La Gazzetta dello SportUS Open 2026 al via il 23 agosto: Sinner guida l’assalto, Alcaraz e Sabalenka difendono il titolo sportfair.it (leggi di più)
Sabalenka sceglie Sinner: "Lo preferisco ad Alcaraz, siamo simili" OglioPoNews (leggi di più)
Sinner in crociera prima dell'America: due giorni di incontri e attività con il numero 1 del mondo Corriere della Sera (leggi di più)
Jannik Sinner, la nuova villa in Sardegna: niente Costa Smeralda, ecco dov'è il paradiso segreto del numero 1 del tennis Leggo.it (leggi di più)
Jannik Sinner, la nuova villa in Sardegna: niente Costa Smeralda, ecco dov'è il paradiso segreto del numero 1 del tennis Leggo.itSinner innamorato con Laila Hasanovic, Jannik e fidanzata paparazzati in Sardegna AdnkronosSinner, vacanza in Sardegna per Jannik e Laila: la nuova villa, la coppia di amici, il cane Snoopy e la spesa al supermercato Leggo.it (leggi di più)
One Point Cup, Raffaele Ciurnelli vince la prima edizione: "Una bellissima emozione" Corriere dello Sport (leggi di più)
US Open 2026, Entry List: Sinner e Alcaraz guidano il cast, sono nove gli italiani nel main draw TieBreakTennis (leggi di più)
Jannik Sinner, il segreto dei successi nel 2026: come il servizio lo ha reso quasi imbattibile OA Sport (leggi di più)
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