Scommesse sportive: tipologie, pronostici e principali mercati

Le scommesse sportive permettono di pronosticare l'esito di eventi e competizioni. Dal calcio al tennis, passando per Formula 1, ciclismo, golf e pallacanestro, esistono diverse tipologie di giocata. Ecco come funzionano le principali scommesse, il ruolo delle quote, il betting exchange e le regole per operare in Italia.
Le scommesse sportive sono una forma di gioco d’azzardo basata sul pronostico del risultato di un evento sportivo futuro. La giocata può riguardare anche un incontro in corso, attraverso la modalità live. Lo scommettitore investe una somma di denaro e sceglie un esito tra quelli proposti dall’allibratore.
Le quote stabiliscono il possibile importo della vincita in rapporto alla somma giocata. Gli eventi più comuni riguardano il calcio e le corse dei cavalli. Tuttavia, l’offerta comprende anche numerose discipline olimpiche e altri sport, come pallacanestro, ciclismo, pallavolo, automobilismo e motociclismo.
Le modalità di gioco possono cambiare in base al numero di eventi inseriti e alle regole previste per ottenere la vincita. La scommessa singola comprende un solo evento. Se il pronostico risulta corretto, la giocata è vincente.
La doppia richiede invece di indovinare due eventi. La tripla ne comprende tre e richiede la corretta previsione di tutti gli esiti. La multipla, invece, può riunire più eventi separati, fino a un massimo di venti selezioni.
Il sistema presenta una differenza importante rispetto alla multipla. In questo caso, infatti, è possibile ottenere una vincita anche quando non tutti i pronostici risultano corretti.
Il calcio offre un’ampia varietà di mercati. Tra i più conosciuti c’è l’esito finale 1X2, che considera il risultato della partita al termine dei 90 minuti regolamentari e dell’eventuale recupero.
Il segno 1 indica la vittoria della squadra di casa. La X corrisponde al pareggio, mentre il 2 indica la vittoria della squadra ospite. Tempi supplementari e rigori restano esclusi, salvo diversa indicazione della giocata.
Le quote associate ai tre risultati riflettono la probabilità statistica attribuita a ciascun esito. Una quota più bassa indica, in linea generale, una maggiore probabilità che l’evento si verifichi. I valori possono inoltre cambiare prima dell’inizio della partita, anche in relazione a fattori come gli infortuni dell’ultimo minuto.
Un altro mercato molto diffuso è quello Under/Over. In questo caso il pronostico riguarda il numero complessivo di gol segnati dalle due squadre. L’Under indica un totale inferiore o uguale alla soglia prevista, mentre l’Over richiede un numero superiore.
Il mercato Goal/Nogoal, abbreviato in GG/NG, considera invece la presenza di reti da parte delle due squadre. Con Goal devono segnare entrambe. Con Nogoal, almeno una delle due non deve realizzare gol.
La Doppia Chance permette di coprire due dei tre possibili risultati. Con 1X si scelgono vittoria interna o pareggio. Con X2 si scelgono pareggio o vittoria esterna. Con 12 si punta invece sul mancato pareggio.
Tra le altre possibilità figurano l’Handicap, che modifica virtualmente il risultato di partenza, e i mercati dedicati al primo o al secondo tempo. Ci sono poi le giocate Pari/Dispari, il Risultato esatto e il Multigoal, che considera il numero complessivo delle reti entro un determinato intervallo.
Altre formule riguardano i gol segnati dalla squadra di casa o da quella ospite. Il mercato Parziale/Finale permette invece di pronosticare il risultato del primo tempo e quello conclusivo.
Esiste inoltre il mercato relativo al tempo con più gol. In questo caso si indica quale frazione produrrà il maggior numero di reti, con la possibilità di scegliere il pareggio nel caso in cui i due tempi registrino lo stesso totale.
Infine, le scommesse Antepost consentono di pronosticare in anticipo il vincitore di un torneo o di una manifestazione. Questa formula può riguardare anche altri obiettivi, come le retrocessioni o il vincitore della classifica marcatori.
Le modalità di pronostico cambiano a seconda della disciplina. Nel ciclismo si può puntare sul vincitore della competizione, sul vincitore di una singola tappa o sul leader della classifica a punti. Sono inoltre previste giocate legate alla velocità dei ciclisti.
In Formula 1 i mercati comprendono il vincitore del Gran Premio, la Pole Position e il giro più veloce. È possibile anche confrontare due piloti attraverso il testa a testa oppure pronosticare il totale dei punti ottenuti da una scuderia.
Nel golf il pronostico può riguardare il vincitore del torneo. Per la MotoGP, invece, le giocate indicate comprendono il vincitore del Gran Premio e quello della classifica a punti.
La pallacanestro propone mercati come il vincitore della partita, il totale dei punti, il margine di vittoria e il vincitore del torneo. Sono inoltre disponibili pronostici con handicap.
Nel tennis, infine, si può puntare sul testa a testa tra i giocatori oppure sul risultato esatto della partita considerando il numero dei set.
Le quote offrono un’indicazione sulle possibilità di successo attribuite a una squadra o a un singolo partecipante. In generale, una quota più bassa corrisponde a una probabilità stimata più alta.
Per esempio, con quote pari a 1,5, 3,5 e 4 per i tre possibili esiti di una partita, la conversione in percentuale si ottiene dividendo 100 per ciascun valore. Il risultato produce percentuali che, sommate, superano il 100%.
Questa differenza prende il nome di lavagna, o allibramento. Si tratta di un fattore correttivo che rappresenta la parte a favore dell’allibratore. Per ottenere una stima delle probabilità associate agli esiti, occorre quindi rapportare i singoli valori alla lavagna complessiva.
Di conseguenza, il payout derivante dalla copertura di tutti gli esiti di una stessa partita resta sotto la pari. Il meccanismo dipende proprio dal valore dell’allibramento applicato alle quote.
Il betting exchange, conosciuto in Italia anche come trading sportivo, segue un modello differente rispetto al sistema tradizionale. Gli scommettitori possono infatti contrattare le quote tra loro.
In questo caso, il rapporto classico tra allibratore e scommettitore lascia spazio a un sistema nel quale gli utenti diventano gli attori principali. Ognuno può quindi scegliere se puntare su una scommessa oppure bancarla.
In Italia il tema delle scommesse sportive si è intrecciato anche con diversi casi di gioco illegale. Il testo ricorda tre importanti vicende legate al calcioscommesse, risalenti al 1980, al 1986 e al 2011.
Per operare legalmente sul mercato italiano, un bookmaker deve ottenere l’autorizzazione dell’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ente ha il compito di regolamentare il settore del gioco d’azzardo nel Paese.
La presenza dell’autorizzazione ADM rappresenta quindi un elemento centrale per distinguere gli operatori autorizzati da quelli che non possono operare legalmente in Italia.
I servizi di scommesse online possono prevedere diversi tipi di bonus. Queste promozioni mirano soprattutto ad attirare nuovi utenti e possono accompagnare l’apertura di un conto presso un bookmaker.
Tra le formule indicate figurano il bonus sul primo deposito, calcolato sulla prima somma versata dopo l’iscrizione, e il bonus sulla prima scommessa, legato invece all’importo della prima giocata.
Un’altra formula è il bonus cashback, che può prevedere un rimborso collegato alle scommesse perse, alle perdite nette o alle spese complessive. Esistono inoltre le quote maggiorate, che aumentano il valore di alcune quote rispetto a quelle normalmente proposte.
Tra le promozioni rientrano anche i bonus senza deposito o freebet. In genere, queste formule prevedono un credito gratuito dopo la registrazione e la verifica dell’identità. Il testo cita inoltre bonus composti o misti, che possono combinare promozioni sulle scommesse e giri gratuiti nei giochi da casinò.
Tutte le promozioni restano comunque vincolate ai termini e alle condizioni stabilite dall’operatore. Possono quindi esistere limiti sui metodi di pagamento, scadenze per effettuare il deposito e condizioni specifiche per utilizzare o rendere prelevabili le vincite.
I bonus non rappresentano quindi somme automaticamente disponibili senza vincoli. Il loro utilizzo dipende dalle condizioni previste dalla singola promozione e dal rispetto dei requisiti stabiliti dall’operatore.
La varietà delle scommesse sportive permette di scegliere tra numerosi mercati, dal risultato di una partita al vincitore di una competizione. Le modalità cambiano in base allo sport e possono concentrarsi sull’esito finale, sui gol, sui punti o su specifici aspetti della gara.
Nel mercato italiano, oltre alla tipologia di scommessa e alle eventuali promozioni, assume particolare importanza la presenza dell’autorizzazione ADM. La scelta di un operatore autorizzato rappresenta un requisito essenziale per giocare su un portale legalmente attivo in Italia. (La redazione)
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