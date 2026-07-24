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Gli effetti del Super El Nino sulle nostre tavole: perché i prezzi del cibo potrebbero schizzare fino al 2028 greenMe (leggi di più)
Clima, l'allarme degli scienziati: "In arrivo il fenomeno El Niño più potente degli ultimi 150 anni" Torino Cronaca (leggi di più)
El Niño sta già colpendo in Sudamerica: in Cile le prime vittime e migliaia di sfollati la Repubblica (leggi di più)
SUPER EL NIÑO IN ARRIVO Il Veronese Magazine (leggi di più)
Arriva Super El Niño, il più grande da 150 anni: «Caldo record entro il 2027, danni pesantissimi». Cosa dicono gli esperti Leggo.it (leggi di più)
El Niño e le conseguenze sull'inverno, potrebbero esserci ondate di freddo e neve a quote basse Virgilio (leggi di più)
Super El Niño in arrivo, potrebbe essere il più grande mai registrato in 150 anni RaiNewsSuper El Niño è una minaccia imminente: perché preoccuparsi VirgilioCaldo anche in inverno e prezzi del cibo in aumento. Gli effetti di un Niño in formato “Godzilla” la RepubblicaSuper El Niño in arrivo, 2027 a rischio eventi estremi. Le previsioni degli esperti Sky TG24Il più forte El Niño degli ultimi 155 anni: un meteorologo avverte, "l'inverno sta per cambia... (leggi di più)
La stagione delle piogge nel Vietnam meridionale si è conclusa insolitamente presto e l'intrusione di acqua salata ha potuto penetrare per centinaia di chilometri nell'entroterra. Vietnam.vn (leggi di più)
Nuova ondata per i mercati delle previsioni: le probabilità di un Super El Niño salgono all’81% Yellow.com (leggi di più)
#Impatto di El Niño sul meteo Vietnam.vn (leggi di più)
El Niño 2026-2027: il Vietnam si trova ad affrontare due scenari di rischio. Vietnam.vn (leggi di più)
El Niño 2026: verso uno shock dell'offerta sulle materie prime agricole? MarketScreener Italia (leggi di più)
El Niño è molto forte. Vietnam.vn (leggi di più)
Unomattina 2026 - El Niño: la scintilla del clima estremo - 22/07/2026 - Video RaiPlay (leggi di più)
Con la formazione del fenomeno El Niño, che tipo di clima ci sarà in Vietnam nella seconda metà del 2026? Vietnam.vn (leggi di più)
Risposta proattiva ai rischi di El Niño e dei disastri naturali. Vietnam.vn (leggi di più)
Come proteggere i granai di riso del delta del Mekong dal "super El Niño"? Vietnam.vn (leggi di più)
El Niño minaccia la Grande Barriera Corallina Prometeo 360 (leggi di più)
Come lo sviluppo di un "super" El Niño potrebbe far impennare i prezzi del cibo fino al 2028 LifeGate (leggi di più)
Cat bond, El Niño migliora lo scenario ma cambia la geografia dei rischi climatici: l’analisi di Quaestio Sgr Milano Finanza (leggi di più)
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