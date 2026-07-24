Diritti televisivi 2024-2029 della serie A di calcio: le dirette TV streaming tra DAZN e Sky

Breve analisi sull'assegnazione dei diritti audiovisivi della Serie A per il quinquennio 2024-2029. Il panorama televisivo italiano vede la conferma di DAZN per la trasmissione integrale delle sfide e il ritorno di Sky con tre match in co-esclusiva a giornata, alla luce delle valutazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il panorama delle trasmissioni televisive del campionato di calcio italiano di Serie A affronta una trasformazione rilevante per il quinquennio 2024-2029. Le autorità competenti e gli operatori del settore ridefiniscono gli accordi per la fruizione delle gare, bilanciando le esigenze economiche dei club con la tutela della concorrenza sul mercato.⚽ CALCIO SERIE A – RISULTATI, CLASSIFICHE E MARCATORI
La piattaforma DAZN mantiene la leadership nella trasmissione delle competizioni calcistiche nazionali. L’emittente si assicura la copertura integrale di tutte le sfide per ogni giornata del torneo fino al 2029. Inoltre, il servizio garantisce la visione di tutti i principali incontri di cartello, confermando l’investimento sul territorio italiano. Per approfondire i dettagli dell’offerta, è possibile consultare la pagina ufficiale di DAZN.
L’emittente Sky amplia la propria proposta sportiva acquisendo i diritti in co-esclusiva per tre incontri in ogni turno stagionale. Complessivamente, il palinsesto prevede centoquattordici partite all’anno trasmesse anche in formato 4K. Gli appuntamenti fissi comprendono la sfida del sabato sera, il match domenicale del tardo pomeriggio e il posticipo del lunedì. Ulteriori informazioni sulle trasmissioni sono disponibili sul sito di Sky Assistenza.📺 DIRETTE TV E LIVE STREAMING
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esamina attentamente le linee guida stabilite dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. L’estensione della durata contrattuale fino a cinque anni, introdotta dalle recenti modifiche normative, stimola riflessioni sugli equilibri di mercato. Organismi europei e nazionali sottolineano la necessità di evitare posizioni dominanti, incoraggiando una maggiore pluralità di scelta per i consumatori finali. (La redazione)
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