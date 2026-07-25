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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi sabato 25 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
25 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 25 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 25 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 25 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Cisgiordania, decine di villaggi palestinesi attaccati dai coloni al grido di “vendetta”: l’assedio dopo la sparatoria a sud di Nablus
    di Redazione Esteri
    Cisgiordania in fiamme, con decine di villaggi palestinesi assediati e attaccati da coloni stanno appiccando il fuoco ad auto e abitazioni. Ad accendere è la miccia è stata un’incursione armata di alcuni israeliani nei pressi del villaggio palestinese Tell, a sud di Nablus. Il villaggio si trova in area A e B, dove l’accesso agli […] L'articolo Cisgiordania, decine di villaggi palestinesi attaccati dai coloni al grido di “vendetta”: l’assedio dopo la sparatoria a sud di Nablus proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Nba, LeBron James ha scelto: l’anno prossimo giocherà ai Philadelphia 76ers. Firmerà un biennale da otto milioni di dollari
    di Redazione Sport
    Niente ritorno romantico a Cleveland, né una cavalcata finale con l’amico-rivale di sempre, Stephen Curry, a Golden State. LeBron James ha scelto: la prossima stagione giocherà a Philadelphia, con i 76ers. Raggiunge Joel Embiid, Tyrese Maxey e il nuovo arrivato, Jaylen Brown, appena – e sorprendentemente – scaricato dai Boston Celtic. L’obiettivo dichiarato è provare […] L'articolo Nba, LeBron James ha scelto: l’anno prossimo giocherà ai Philadelphia 76ers. Firmerà un biennale da otto milioni di dollari proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Spagna, devastante incendio intorno a Madrid. Responsabile emergenze: “Rogo impossibile da controllare”
    di Redazione Esteri
    Un incendio boschivo nei pressi di Madrid ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni. Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid ha dichiarato che si trova “al suo apice” ed è impossibile da controllare. “L’incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità […] L'articolo Spagna, devastante incendio intorno a Madrid. Responsabile emergenze: “Rogo impossibile da controllare” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Trump contro l’Ue per la multa a Google: “Condotta illegale e scorretta, pagheranno un prezzo molto alto”
    di Redazione Economia
    Donald Trump scende in campo a difesa di Google. Nel giorno in cui scattano i nuovi dazi statunitensi, il tycoon torna a minacciare l’Unione Europea per le multe inflitte alle aziende americane, ultima in ordine temporale quella del 23 luglio, contro la big tech di Mountain View, comminata dalla Commissione sulla base del Digital Markets […] L'articolo Trump contro l’Ue per la multa a Google: “Condotta illegale e scorretta, pagheranno un prezzo molto alto” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La guerra dell’acciaio. I produttori Ue accusano Bruxelles: “India favorita”
    di Roberto Rotunno
    Serviranno a poco le nuove regole sulle importazioni: il mercato europeo delle barre in acciaio inossidabile continuerà a essere cannibalizzato dall‘India. Questo sostengono i produttori europei, tra i quali diversi italiani, rimasti molto delusi dalla scelta dell’Ue di imporre una stretta pari al 27,3% dell’import alle aziende indiane, che in questa occasione hanno dimostrato la […] L'articolo La guerra dell’acciaio. I produttori Ue accusano Bruxelles: “India favorita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Stop decadenza, Mimmo Lucano è di nuovo sindaco
    di Jacopo Favi
    La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha sospeso, in attesa della Cassazione, l’efficacia esecutiva della sentenza che aveva confermato la decadenza di Mimmo Lucano dalla carica di sindaco di Riace, […] The post Stop decadenza, Mimmo Lucano è di nuovo sindaco first appeared on il manifesto.
  • Un caso speciale per l’indagatore dell’incubo
    di Jacopo Favi
    Su La fine del mondo, la nostra nuova rivista di fumetti, sta per sbarcare Dylan Dog in persona. Un incontro storico che genera apparentemente un corto circuito all’interno di una […] The post Un caso speciale per l’indagatore dell’incubo first appeared on il manifesto.
  • Petroliere saudite in fiamme al largo di Bab al-Mandeb
    di Silvia Scipioni
    La Encelia brucia al largo di Al Shuqaiq. Era, in un certo senso, un evento annunciato: la petroliera saudita è stata colpita da droni e missili degli Houthi a circa […] The post Petroliere saudite in fiamme al largo di Bab al-Mandeb first appeared on il manifesto.
  • L’ultima trovata di Meloni: minori sempre imputabili
    di Jacopo Favi
    Nordio lo ha chiamato il «tassello finale di una serie di provvedimenti», e a ben guardare il ministro della Giustizia non ha tutti i torti. Il governo ieri ha approvato […] The post L’ultima trovata di Meloni: minori sempre imputabili first appeared on il manifesto.
  • Brent già oltre i 100 dollari, il Mar Rosso moltiplica la crisi
    di Jacopo Favi
    Anche i meno ferrati in geografia negli ultimi mesi avevano imparato – a proprie spese, visti i costi dei carburanti – che in una certa parte del mondo c’è uno […] The post Brent già oltre i 100 dollari, il Mar Rosso moltiplica la crisi first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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