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Pirlo è il nuovo allenatore della Nazionale | per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni Zazoom Social News (leggi di più)
Nazionale, Andrea Pirlo sarà il nuovo ct: dal "sogno Pep" al (grosso) rischio azzurro | Libero Quotidiano.it Libero Quotidiano (leggi di più)
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Maldini e Leonardo hanno scelto: sta nascendo l’Italia di Pirlo panorama.it (leggi di più)
Andrea Pirlo è il nuovo ct della Nazionale: 4 anni con l'obiettivo Mondiali 2030 today.it (leggi di più)
Nazionale, sarà Pirlo il nuovo ct Corriere dello Sport (leggi di più)
Andrea Pirlo ha detto sì alla Nazionale, sarà il nuovo allenatore dell'Italia: contratto fino al 2030 Fanpage (leggi di più)
Andrea Pirlo è il nuovo ct della Nazionale: accordo raggiunto alanews (leggi di più)
«Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale» Leggo.it (leggi di più)
Andrea Pirlo sarà il nuovo ct della Nazionale, c'è l'accordo: contratto di 4 anni, a 1,5 milioni circa più bonus Il Mattino (leggi di più)
Pirlo ct dell'Italia, come giocherebbe la Nazionale: un allenatore dal 'modulo fluido', il dubbio difesa e il trequartista Goal.com (leggi di più)
L'Italia ha deciso: Pirlo in chiusura come nuovo Ct della Nazionale Gianluca Di Marzio (leggi di più)
"Il prototipo di un campione", le parole di Pirlo su Chiesa e il grande rapporto alla Juventus: ora potrebbe rilanciarlo in Nazionale Goal.com (leggi di più)
FLASH| Contatti Pirlo-Italia: è a un passo dalla panchina della Nazionale Tribuna.com (leggi di più)
Nazionale: sfumato Guardiola, tutto su Pirlo. Crolla a 1,50 la quota del “Maestro” ct, Conte e Mancini in scia AgiproNews (leggi di più)
Nuovo CT Nazionale: Guardiola dice no, i nomi per il nuovo CT StadioSport.it (leggi di più)
Pirlo prossimo Ct della Nazionale? La sua carriera da allenatore fino a oggi lapresse.it (leggi di più)
Pirlo, la Nazionale chiama: dopo il no di Guardiola il suo nome torna in pole position pisachannel.tv (leggi di più)
I moduli, il rilancio di Chiesa, i giovani che si porterà... come sarà l'Italia di Pirlo La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Italia, nella notte arriva il no di Guardiola a Maldini: "Sono onorato, ma non me la sento" La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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