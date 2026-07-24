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🏊🚨 Bagnanti morsi in Cilento: potrebbe essere stato un pesce balestra o un barracuda • Aggiornamenti di oggi venerdì 24 luglio 2026

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24 Luglio 2026

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venerdì, 24 luglio 2026
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📣🔬 Pesci che mordono nel Cilento tra bufale e verità Ecco che cosa dice davvero la scienza video - Zazoom Social News

Pesci che mordono nel Cilento tra bufale e verità Ecco che cosa dice davvero la scienza video  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Turisti morsi a sangue dai pesci allarme tra i bagnanti | è il secondo episodio in pochi giorni - Zazoom Social News

Turisti morsi a sangue dai pesci allarme tra i bagnanti | è il secondo episodio in pochi giorni  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Morsi misteriosi in Cilento: bagnanti feriti tra Palinuro e Camerota - Blasting News

Morsi misteriosi in Cilento: bagnanti feriti tra Palinuro e Camerota  Blasting News (leggi di più)

📣 Morsi di pesce nel Cilento l?esperto rassicura | Ecco il motivo ma nessun allarme il mare resta sicuro - Zazoom Social News

Morsi di pesce nel Cilento l?esperto rassicura | Ecco il motivo ma nessun allarme il mare resta sicuro  Zazoom Social News (leggi di più)

📣 Il giallo dei due bagnanti morsi in mare in Cilento - Zazoom Social News

Il giallo dei due bagnanti morsi in mare in Cilento  Zazoom Social News (leggi di più)

📰 Il giallo dei due bagnanti morsi in mare in Cilento - Quotidiano Nazionale

Il giallo dei due bagnanti morsi in mare in Cilento  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Donna italiana morta in vacanza in Kenya: Sidney Serpetri, 52enne fiorentina perde la vita in un frontale con un camion - Leggo.it

Donna italiana morta in vacanza in Kenya: Sidney Serpetri, 52enne fiorentina perde la vita in un frontale con un camion  Leggo.it (leggi di più)

📰 Bagnanti morsi nel mare del Cilento, pesce balestra o barracuda tra le ipotesi - Il Giornale di Vicenza - Il Giornale di Vicenza

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📰 Nel Cilento c'è un pesce che ha morso due bagnanti - today.it

Nel Cilento c'è un pesce che ha morso due bagnanti  today.it (leggi di più)

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RAINEWS * CRONACA: «BAGNANTI MORSI NEL MARE DEL CILENTO, PESCE BALESTRA O BARRACUDA LE IPOTESI  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 «Salutiamo questi turisti, si son dimenticati di pagare il conto». Il ristorante posta sui social le foto dei 'furbetti' - Leggo.it

«Salutiamo questi turisti, si son dimenticati di pagare il conto». Il ristorante posta sui social le foto dei 'furbetti'  Leggo.it (leggi di più)

📰 TikTok, l'Ue: «Dati dei minori in pericolo». L'azienda rischia una maxi-multa - Leggo.it

TikTok, l'Ue: «Dati dei minori in pericolo». L'azienda rischia una maxi-multa  Leggo.it (leggi di più)

📰 Mezzaluna Rossa, da stamattina tre attacchi di coloni vicino Nablus - Corriere delle Alpi

Mezzaluna Rossa, da stamattina tre attacchi di coloni vicino Nablus  Corriere delle Alpi (leggi di più)

⚖️ Giustizia riparativa al 21enne che uccise per le cuffiette, 'ultima chance' - Corriere delle Alpi

Giustizia riparativa al 21enne che uccise per le cuffiette, 'ultima chance'  Corriere delle Alpi (leggi di più)

📰 BALESTRA PESCE - TVOGGI Salerno

BALESTRA PESCE  TVOGGI Salerno (leggi di più)

📰 Bagnanti morsi nel mare del Cilento, pesce balestra o barracuda le ipotesi - Bresciaoggi - Bresciaoggi

Bagnanti morsi nel mare del Cilento, pesce balestra o barracuda le ipotesi - Bresciaoggi  Bresciaoggi (leggi di più)

📰 Bagnanti morsi dai pesci: in pochi giorni due casi con ferite profonde ed emorragie – Le ipotesi - La Nuova Sardegna

Bagnanti morsi dai pesci: in pochi giorni due casi con ferite profonde ed emorragie – Le ipotesi  La Nuova Sardegna (leggi di più)

📰 Bimbo morto, sotto sorveglianza dell'Asp 38 piccoli andati all'asilo - Corriere delle Alpi

Bimbo morto, sotto sorveglianza dell'Asp 38 piccoli andati all'asilo  Corriere delle Alpi (leggi di più)

📣 Bagnanti morsi nel mare del Cilento, pesce balestra o barracuda le ipotesi - RaiNews

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📰 Rototom Sunsplash, tutto pronto per il festival del reggae - Corriere delle Alpi

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