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Pesci che mordono nel Cilento tra bufale e verità Ecco che cosa dice davvero la scienza video Zazoom Social News (leggi di più)
Turisti morsi a sangue dai pesci allarme tra i bagnanti | è il secondo episodio in pochi giorni Zazoom Social News (leggi di più)
Morsi misteriosi in Cilento: bagnanti feriti tra Palinuro e Camerota Blasting News (leggi di più)
Morsi di pesce nel Cilento l?esperto rassicura | Ecco il motivo ma nessun allarme il mare resta sicuro Zazoom Social News (leggi di più)
Il giallo dei due bagnanti morsi in mare in Cilento Zazoom Social News (leggi di più)
Il giallo dei due bagnanti morsi in mare in Cilento Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Donna italiana morta in vacanza in Kenya: Sidney Serpetri, 52enne fiorentina perde la vita in un frontale con un camion Leggo.it (leggi di più)
Bagnanti morsi nel mare del Cilento, pesce balestra o barracuda tra le ipotesi - Il Giornale di Vicenza Il Giornale di Vicenza (leggi di più)
Nel Cilento c'è un pesce che ha morso due bagnanti today.it (leggi di più)
RAINEWS * CRONACA: «BAGNANTI MORSI NEL MARE DEL CILENTO, PESCE BALESTRA O BARRACUDA LE IPOTESI agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
«Salutiamo questi turisti, si son dimenticati di pagare il conto». Il ristorante posta sui social le foto dei 'furbetti' Leggo.it (leggi di più)
TikTok, l'Ue: «Dati dei minori in pericolo». L'azienda rischia una maxi-multa Leggo.it (leggi di più)
Mezzaluna Rossa, da stamattina tre attacchi di coloni vicino Nablus Corriere delle Alpi (leggi di più)
Giustizia riparativa al 21enne che uccise per le cuffiette, 'ultima chance' Corriere delle Alpi (leggi di più)
BALESTRA PESCE TVOGGI Salerno (leggi di più)
Bagnanti morsi nel mare del Cilento, pesce balestra o barracuda le ipotesi - Bresciaoggi Bresciaoggi (leggi di più)
Bagnanti morsi dai pesci: in pochi giorni due casi con ferite profonde ed emorragie – Le ipotesi La Nuova Sardegna (leggi di più)
Bimbo morto, sotto sorveglianza dell'Asp 38 piccoli andati all'asilo Corriere delle Alpi (leggi di più)
Bagnanti morsi nel mare del Cilento, pesce balestra o barracuda le ipotesi RaiNews (leggi di più)
Rototom Sunsplash, tutto pronto per il festival del reggae Corriere delle Alpi (leggi di più)
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