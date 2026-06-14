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Rassegna stampa di oggi • domenica 14 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
14 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

domenica 14 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 14 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
domenica, 14 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Vannacci: il femminicidio non esiste
    di di Redazione Roma
    «Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, uomini e donne sono uguali, non c’è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti…
  • Nba, festa a New York per i Knicks: ecco i video
    NBA: Spurs KO, i Knicks riconquistano l’anello dopo 53 anni Nba Finals 2026, Knicks campioni dopo 53 anni: esplode la festa a New York
  • Bocciatura annullata se il Pdp non viene applicato correttamente
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/pietro-alessio-palumbo.html">Pietro Alessio Palumbo</a>
    Il Tar Campania (sentenza 3006/2026) ha chiarito che la bocciatura di un'alunna con disturbo specifico dell'apprendimento non può fondarsi su motivazioni generiche né prescindere dalla concreta applicazione delle misure previste…
  • Guerra, ultime notizie. Israele attacca Libano, 5 morti. Trump: Iran accetta di non avere arma nucleare
    «La Repubblica Islamica dell’Iran ha appena accettato di non avere mai un’arma nucleare e lo Stretto di Hormuz aprirà a breve», afferma Trump in un post su Truth. Nel messaggio, che non specifica quando di preciso potrebbe riaprire lo Stretto, Trump annuncia il suo endorsement al congressista Mike Collins, ora candidato repubblicano al Senato per la Georgia. Una delegazione del Qatar, Paese che funge da mediatore tra Iran e Stati Uniti insieme al Pakistan, è arrivata oggi a Teheran nell’ambito di colloqui volti a porre fine in modo duraturo alla guerra in Medio Oriente, secondo quanto riportato dai media iraniani. […]
  • Il sarcasmo di Infantino sull’Italia e quella scelta europeista mai digerita
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-bellinazzo.html">Marco Bellinazzo</a>
    La battuta, come spesso accade quando a pronunciarla è Gianni Infantino, ha un doppio fondo. «Godiamoci questo Mondiale a 48 squadre», ha detto venerdì scorso il presidente della…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • La mossa di Roberto Mancini: lascia il suo incarico all’Al Saad, ora è libero per la panchina della Nazionale
    di Redazione Sport
    L’Al Sadd Sports Club ha annunciato l’addio di Roberto Mancini. Il tecnico aveva preso il posto di Felix Sanchez appena otto mesi fa, ma ha deciso di liberarsi subito del ricco contratto con il club qatariota. Un messaggio chiaro: io per la panchina della Nazionale ci sono. Mancini vuole tornare ct e ad oggi, un […] L'articolo La mossa di Roberto Mancini: lascia il suo incarico all’Al Saad, ora è libero per la panchina della Nazionale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ancelotti contro la Fifa: “È una mancanza di rispetto”. Cosa è successo dopo Brasile-Marocco
    di Redazione Sport
    Sarà anche per la mancata vittoria, sarà per il dominio per lunghi tratti da parte del Marocco nella gara d’esordio, ma il Carlo Ancelotti visto nel post Brasile–Marocco si è mostrato poco sereno ai microfoni dei giornalisti. Risposte con monosillabi, sintetiche, il commissario tecnico non ha nascosto il proprio fastidio dopo il pareggio per 1-1 […] L'articolo Ancelotti contro la Fifa: “È una mancanza di rispetto”. Cosa è successo dopo Brasile-Marocco proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il vannacciano Sasso: “O con noi o contro di noi. Quando andremo al potere, faremo davvero le cose”. Bagarre a Omnibus
    di Redazione Politica
    Tensione alle stelle a Omnibus, su La7, dove va in scena lo scontro tra Rossano Sasso, deputato passato dalla Lega a Futuro Nazionale, e Gino Zavalani, content creator e direttore editoriale di Esperia Italia, progetto media digitale vicino a Fratelli d’Italia. Zavalani, di origine albanese e con cittadinanza italiana da oltre 20 anni, pone una […] L'articolo Il vannacciano Sasso: “O con noi o contro di noi. Quando andremo al potere, faremo davvero le cose”. Bagarre a Omnibus proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Jannik Sinner e Laila Hasanovic insieme al supermercato: la spesa del tennista | Video
    di Redazione Sport
    Giorni di allenamento e relax per Jannik Sinner a Montecarlo. Il tennista numero 1 del mondo ha scelto di rimanere a casa per preparare il torneo di Wimbledon, in programma da lunedì 29 giugno. Nessun torneo di preparazione, per prepararsi al meglio dopo la delusione del Roland Garros e gli esami a Milano sul suo […] L'articolo Jannik Sinner e Laila Hasanovic insieme al supermercato: la spesa del tennista | Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’interprete massacrato in casa a Milano: l’agguato durante un incontro intimo e le indagini su chat e app
    di Redazione Cronaca
    Era riverso in terra in posizione supina, con il cranio fracassato mentre nell’appartamento erano presenti numerose tracce di sangue. Roberto Guerrino, il 60enne interprete internazionale di conferenza, è stato trovato così sabato nell’abitazione dove viveva, al quarto piano di uno stabile nel quartiere NoLo di Milano, in via Nino Oxilia poco distante da piazzale Loreto. […] L'articolo L’interprete massacrato in casa a Milano: l’agguato durante un incontro intimo e le indagini su chat e app proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Iran ai Mondiali, ritiro dirottato a Tijuana: nello stadio inadeguato trovato anche un cadavere
    di (Redazione La Stampa)
    La nazionale di calcio dell’Iran, impegnata ai Mondiali, è stata dirottata per il proprio ritiro a Tijuana, in Messico, dopo il cambio di sede imposto dalla logistica legata al conflitto politico e alle restrizioni di ingresso negli Stati Uniti. La squadra si allena nell’Estadio Caliente, una struttura considerata inadeguata e segnata da misure di sicurezza eccezionali, con pattugliamenti armati, mezzi blindati e controlli continui attorno al centro sportivo. Secondo quanto riportato, il trasferimento da Tucson sarebbe avvenuto a causa delle tensioni diplomatiche e delle difficoltà di accesso per parte della delegazione iraniana. A rendere ancora più inquietante il contesto, nel […]
  • Perché il vostro prossimo smartphone costerà di più
    di Bruno Ruffilli
    Il boom dell’intelligenza artificiale ha fatto esplodere la domanda di chip di memoria per i data center, mettendo sotto pressione la filiera globale dei semiconduttori. A farne le spese sono computer e telefoni, specie quelli più economici
  • Berrettini fa impazzire lo Sporting a Torino, gli allenamenti per Wimbledon dopo l’infortunio
    di Domenico Latagliata
    Dopo le visite al JMedical, i selfie con i bambini al Circolo della Stampa. Il presidente della Fitp annuncia la richiesta di una wildcard per far accedere subito il campione al tabellone principale
  • La passione per l’insegnamento, una vita per i ragazzi: chi era Chiara Guerra, uccisa dal nipote
    di LAURA BERLINGHIERI
    La donna di San Stino di Livenza aveva 53 anni
  • La lanciano nel vuoto, ma manca la corda: la tragedia del rope jump in Brasile
    di (Redazione La Stampa)
    Nel video si vede il momento in cui la 21enne brasiliana Maria Eduarda Rodrigues de Freitas viene lanciata da un ponte durante un rope jump a Limeira, nello stato di San Paolo. Pochi istanti dopo, le urla dei presenti: gli operatori avrebbero dimenticato di agganciare la corda di sicurezza. La giovane è morta sul colpo dopo un volo di circa 40 metri. La polizia indaga sulle responsabilità dell’organizzazione.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Sri Qadariatin: «Con The Tale of Boat porto il presente nella tradizione»
    di Cristina Piccino
    Fra le collaborazioni di Sri Qadariatin, attrice e regista nata a Bali nel 1978, c’è quella con Bob Wilson che la chiama per il ruolo di We Cudaiq in I […] The post Sri Qadariatin: «Con The Tale of Boat porto il presente nella tradizione» first appeared on il manifesto.
  • Ingeborg Bachmann-Max Frisch, la paura ci rende crudeli
    di Gennaro Serio
    È certo possibile deprecare il morboso interesse per la vita privata delle persone pubbliche ed osservare con fastidio l’erodersi di principi generali mentre gli spazi collettivi appaiono dominati da una […] The post Ingeborg Bachmann-Max Frisch, la paura ci rende crudeli first appeared on il manifesto.
  • Fleur Jaeggy, rabbia amorosa e altri affetti
    di Gennaro Serio
    Inesorabile e amoroso è il ricordo che Fleur Jaeggy dedica alla amica Ingeborg Bachmann, compagna di strada e di pensieri che il 25 giugno avrebbe compiuto 100 anni, in Gli […] The post Fleur Jaeggy, rabbia amorosa e altri affetti first appeared on il manifesto.
  • «Il mondo è di chi si muove». Roma contro l’onda nera
    di Giuliano Santoro
    La linea C della metropolitana, che dai margini di Roma est porta al Colosseo, è insolitamente piena per essere un caldissimo sabato all’ora della canicola. La folla è fatta di […] The post «Il mondo è di chi si muove». Roma contro l’onda nera first appeared on il manifesto.
  • Uwe Johnson torna dove Ingeborg vide Hitler
    di Gennaro Serio
    «Una spiegazione generale del mondo e della storia» – scrive Italo Calvino nella Strada di San Giovanni – «deve innanzi tutto tener conto di com’era situata casa nostra». È la […] The post Uwe Johnson torna dove Ingeborg vide Hitler first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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