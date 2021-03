Secondo quanto si apprende da MME è morto all’età di 39 anni il musicista americano Dan Sartain.

La notizia è stata confermata da una pagina creata su GoFundMe per aiutare la famiglia a raccogliere i fondi necessari a pagare il funerale del rocker dell’Alabama.

Allo stato attuale non si conoscono ancora la causa e la data precisa del decesso.

Dan Sartain aveva all’attivo diversi bellissimi album, l’ultimo si intitolava Century Plaza ed era uscito nel 2016 per One Little Indian. (La redazione)

