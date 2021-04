Il nuovo album dei congolesi Jupiter & Okwess, Na Kozonga, arriva a 4 anni di distanza dall’ottimo Kin Sonic, su cui era presente Damon Albarn in veste di special guest, ed è stato ultimato a Los Angeles durante il 2020, dopo le date sudamericane del lunghissimo tour legato al loro ultimo disco.

Il nuovo disco della band di Kinshasa è stato registrato presso gli studi del leggendario producer californiano Mario Caldato Jr. (Beastie Boys, Seu Jorge, Beck, Bjork, Blur, John Lee Hooker, Manu Chao).

Gli Jupiter & Okwess sono una band eccezionale, soprattutto dal vivo, capace di mettere insieme un cast di ospiti che in pochi saprebbero gestire: dai brasiliani Rogè e Marcelo D2 alla Preservation Hall Jazz Band di New Orleans, passando per la cilena Ana Tijoux, il francese Yarol Poupaud e la statunitense Maiya Sykes.

La band capitanata dall’istrionico Jupiter Bokondji fonde elementi rock, funk e tradizione africana.

“Na Kozonga” è il frutto dei viaggi della band. Nel disco è presente anche la sezione fiati della famosa Preservation Hall Jazz Band, con cui abbiamo suonato durante una jam session al New Orleans Jazz Festival”. Al disco hanno partecipato la nota artista militante cilena Ana Tijoux, la cantante soul americana Maiya Sykes e il noto musicista di samba brasiliano Rogè. Jupiter Bokondji

Na Kozonga degli Jupiter & Okwess è stato pubblicato il 23 aprile per Zamora Label e oggi è possibile ascoltarlo in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)